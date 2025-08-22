Az anyát gyanúsítja a rendőrség a nagydorogi csecsemő megölésével

A nagydorogi csecsemőgyilkosság részleteit ismertette a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság a sajtótájékoztatóján. Mint ismert, a paksi rendőrkapitányság egy kéthetes kisfiú eltűnése miatt indított körözési eljárást augusztus 20-án. A csecsemő keresését a rendőrök a kutatómentőkkel közösen nagy erőkkel kezdték meg. Végül a délutáni órákban Nagydorog határában találták meg a gyermek holttestét. Az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta.

A Teol cikke szerint a sajtótájékoztatón Szabó Zoltán rendőr ezredes, bűnügyi főkapitány-helyettes elmondta: augusztus 20-án reggel 9.51 órakor a 25 éves anya tett bejelentést amely arról szólt, hogy rosszul lett és elesett, majd mire magához tért, a csecsemő eltűnt. A babát 15.32-kor találták meg egy földesút mellett.

Korcsmár Péter alezredes, bűnügyi osztályvezető arról beszélt, hogy az elmúlt két napban számos szemle és kihallgatás zajlott.

A 25 éves anya a gyanúsított, tegnap őrizetbe vették, és kezdeményezték az ügyészségen a letartóztatását.

Borítókép: Az eltűnt csecsemő megtalálásának helyszíne (Forrás: Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság)