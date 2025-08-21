Csecsemőgyilkosság: egyesek az anyát, mások az apát sejtik a háttérben, ám felbukkant egy fekete autó is

Augusztus 20-án a rendőrség körözést adott ki egy csecsemő eltűnése miatt. A paksi rendőrkapitányság még aznap jelentős erőkkel próbálta kideríteni, mi történt az alig kéthetes Zalánnal, aki augusztus 6-án látta meg a napvilágot Szekszárdon. Szerda délutánra a rendőrök legrosszabb sejtése igazolódott be: a csecsemőt holtan találták a település határán, egy kukoricaföldön – írta meg a Magyar Nemzet.

Az elhunyt kisgyermek nagymamája nyilatkozott a sajtónak, a nő szerint a lánya biztosan nem lehet a csecsemőgyilkosság elkövetője.

Fotó: Mártonfai Dénes

Csecsemőgyilkosság

Az elsődleges orvos szakértői vélemény szerint a kisfiú halálát idegenkezűség okozta, így az eltűnésből azonnal gyilkossági ügy lett. A rendőrség holnapra ígért részletes tájékoztatást az eset kapcsán. A helyszínen azonban sikerült megszólaltatnia a rokonokat a Teol.hu-nak.

Az elhunyt kisfiú édesapja és nagymamája egybehangzóan állította: a gyermek édesanyját valaki leütötte, majd elrabolták a kicsit. A gyanújuk szerint a nő korábbi párjának lehet köze a tragédiához.

A Teol.hu a férfit is felkereste, aki elmondta: jártak nála a rendőrök az eltűnés napján, házkutatást is tartottak, kihallgatták, majd távoztak. A gyanúsítást határozottan visszautasította. A portál úgy tudja, az édesanyát a pszichiátrián kezelik, testén pedig több sérülést is találtak, ami alátámaszthatja a támadásról szóló elméletet.

Fekete autó

A Borsonline.hu arról számolt be, hogy Nagydorogon megoszlanak a vélemények a gyilkosságról. Többen úgy vélik, az édesanya végzett a kicsivel. Egy tanú arról beszélt a portál újságírójának: létezik egy kamerafelvétel, amely szerint az asszony vitte ki a csecsemőt a közeli kukoricaföldre, majd magára hagyta. Kérdés, hogy a gyermek ekkor még életben volt-e.

A lap szerint az anya augusztus 20-án sétálni indult a gyermekkel, amikor meglátott egy fekete autót. Elvesztette az eszméletét, és mire magához tért, a gyermek nem volt sehol. Az anya nem tudott beszámolni arról, hogy mit történt vele és a kicsivel, de a fején volt egy sérülés.

A gyermek eltűnése után azonnal segítséget kért, ám már csak a csecsemő holtteste került elő.

A portál beszámolt arról is, a családnak a tragédia okozta sokk mellett a helyiek vádaskodásával is meg kell birkóznia. Egy közeli rokon azt mondta, hogy semmit sem tud a gyilkosság körülményeiről, ám abban bizonyos: a nő sosem bántotta volna a fiát. Az elhunyt gyermeknek van egy ötéves testvére is, rá jelenleg az édesapja vigyáz.