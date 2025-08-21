Édesanyja ölhette meg a Nagydorogon eltűnt kéthetes gyermeket

Eltűnés miatt indított körözési eljárást a Paksi Rendőrkapitányság augusztus 20-án egy kéthetes kisfiú eltűnése miatt. A gyermek keresését a rendőrök a kutatómentőkkel közösen nagy erőkkel kezdték meg. Végül Nagydorog határában találták meg a gyermek holttestét. A rendőrök az elsődleges orvosi vélemény alapján azt állapították meg, hogy a kisfiú halálát idegenkezűség okozta.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságán tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást. Információnk szerint a gyermek édesanyját gyanúsítja a rendőrség az emberöléssel.