Megölhették a szerdán eltűnt kéthetes csecsemőt, megtalálták a holttestét

Megöltek egy csecsemőt Nagydorogon – közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Emlékezetes, még a Paksi Rendőrkapitányság indított körözést szerdán egy kéthetes kisfiú eltűnése miatt.

A gyermek keresését a rendőrök a kutató-mentőkkel közösen, nagy erőkkel kezdték meg, és a délutáni órákban Nagydorog határában találták meg a holttestét; az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást – áll a közleményben.