Felgyújtotta feleségét és magával is végezni akart egy szabolcsi férfi

Szörnyű tragédia történt vasárnap este a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tivadaron: egy férfi felgyújtotta feleségét, majd végezni akart önmagával is. A helyszínre este tíz óra körül ért ki a hatóság: mentők, tűzoltók, rendőrök lepték el a Petőfi és Szabadság utca sarkát – írja a Szon.hu.

Vasárnap este a rendőrség, a tűzoltók és a mentők vonultak ki egy tivadari házhoz, ahol egy férfi felgyújtotta feleségét. Képünk illusztráció.

Felgyújtotta feleségét

Sajtóinformációk szerint a mentők két embert szállítottak kórházba égési sérülésekkel – írta az Origó.hu. A Szon.hu helyi portál kérdésekkel fordult a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz. A hatóság válaszában kiemelte: emberölés kísérlete bűncselekmény gyanúja miatt folytatnak büntetőeljárást. További tájékoztatást az ügyben nem kívántak adni.

A Magyar Nemzet legutóbb júniusban számolt be egy hasonlóan szörnyű esetről, amikor egy TikTok-kihívás során egy családanya felgyújtotta magát. A nő végül olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházban meghalt. A felbujtót, aki élő adásban, nevetgélve nézte végig, ahogy megég a nő, letartóztatta a rendőrség.