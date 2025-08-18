Rendkívüli

Megérkezett Budapestre Kapu Tibor

balesetBabati pihenőautópálya

Mentőhelikopter sietett az M3-as autópályára

A tűzoltók is kivonultak a helyszínre.

2025. 08. 18. 10:20
Illusztráció Fotó: MTI/Katona Tibor
Baleset történt az M3-as autópályán a Babati pihenőnél. Mentőhelikopter és tűzoltóautó érkezett a helyszínre, hogy segítséget nyújtson a bajba jutottaknak. 

A további részletekről beszámolunk, cikkünk frissül. 

 

