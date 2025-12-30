Meloniorosz–ukrán háborúSalvinifegyver

Olaszország folytatja a fegyverszállításokat Ukrajnának

Bár az év utolsó ülésnapján került rá sor, az olasz parlament megszavazta az Ukrajnának szánt, 2026-ra vonatkozó támogatási csomagot. Matteo Salvini, a Liga főtitkára óvatosságra intette a kormánykoalíciót az Ukrajnának szánt fegyverkészletek ügyében. Végül kompromisszumos megoldás született, ám Salvini nem tudta elérni a fegyverszállítmányok leállítását.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 12. 30. 17:15
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök Fotó: Tiziana Fabi Forrás: AFP
Noha csak az év utolsó napjaiban, a római parlament végül megszavazta a Kijevnek szánt, 2026-ra vonatkozó fegyverszállítmányokat. Matteo Salvini békepárti megszólalásai és korábbi tiltakozása ellenére az olasz kormánykoalíció úgy döntött, hogy jövőre is folytatja Ukrajna támogatását. Bár a Liga vezetője a fegyverszállítások leállítását szorgalmazta, a Giorgia Meloni vezette koalíciós kormány végül a folytonosság mellett tette le a voksát, a belső feszültségeket kompromisszummal hidalták át.

Volodimir Zelenszkij és Giorgia Meloni
Volodimir Zelenszkij és Giorgia Meloni (Fotó: FILIPPO MONTEFORTE / AFP)

Az elmúlt hetekben Salvini – miniszterelnök-helyettesként és a Liga főtitkáraként – több nyilatkozatban is jelezte: nem tartható fenn változatlan formában Ukrajna felfegyverzése. A parlamenti szavazást megelőzően is hangsúlyozta, hogy óvatosságra és átgondolt lépésekre van szükség, különösen a jelenlegi történelmi pillanatban, amikor megkezdődött a párbeszéd a konfliktusban álló felek között.

Salvini szerint senkinek sem szabad megbotránkoznia azon, ha a Liga a Kijevnek nyújtott támogatások újragondolását sürgeti. Elmondta: tárgyalásokat folytatott a koalíciós partnerekkel, amelyek során azt kérte, hogy a támadó jellegű fegyverkészletek helyett elsősorban védekezésre szolgáló, a civilek védelmét biztosító eszközöket juttassanak el a konfliktus sújtotta térségbe. Ismét óvatosságra intette a kormánypártokat, különösen most, amikor a békét célzó tárgyalások megindultak.

A Liga vezetője arra is emlékeztetett, hogy Ukrajnában továbbra is zajlanak a korrupciós botrányokkal kapcsolatos vizsgálatok, amelyek Volodimir Zelenszkijhez közeli személyeket is érintenek. Több százmillió eurós segélyekről van szó, amelyeket az olasz, európai és amerikai adófizetők az ukrán civilek megsegítésére szántak, ám Salvini szerint ezek egy része korrupt politikusok külföldi bankszámláin landolt.

Összegzése szerint mindezek az érvek hozzájárultak ahhoz, hogy a Liga felülvizsgálja korábbi álláspontját. Salvini kiemelte: a hangsúlyt a civilek dróntámadásokkal szembeni védelmére és a lakosság humanitárius megsegítésére kell helyezni, nem pedig a további eszkalációra.

Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök (Fotó: AFP)

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

