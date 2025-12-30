Olaszország folytatja a fegyverszállításokat Ukrajnának

Noha csak az év utolsó napjaiban, a római parlament végül megszavazta a Kijevnek szánt, 2026-ra vonatkozó fegyverszállítmányokat. Matteo Salvini békepárti megszólalásai és korábbi tiltakozása ellenére az olasz kormánykoalíció úgy döntött, hogy jövőre is folytatja Ukrajna támogatását. Bár a Liga vezetője a fegyverszállítások leállítását szorgalmazta, a Giorgia Meloni vezette koalíciós kormány végül a folytonosság mellett tette le a voksát, a belső feszültségeket kompromisszummal hidalták át.

Volodimir Zelenszkij és Giorgia Meloni (Fotó: FILIPPO MONTEFORTE / AFP)

Az elmúlt hetekben Salvini – miniszterelnök-helyettesként és a Liga főtitkáraként – több nyilatkozatban is jelezte: nem tartható fenn változatlan formában Ukrajna felfegyverzése. A parlamenti szavazást megelőzően is hangsúlyozta, hogy óvatosságra és átgondolt lépésekre van szükség, különösen a jelenlegi történelmi pillanatban, amikor megkezdődött a párbeszéd a konfliktusban álló felek között.

Salvini szerint senkinek sem szabad megbotránkoznia azon, ha a Liga a Kijevnek nyújtott támogatások újragondolását sürgeti. Elmondta: tárgyalásokat folytatott a koalíciós partnerekkel, amelyek során azt kérte, hogy a támadó jellegű fegyverkészletek helyett elsősorban védekezésre szolgáló, a civilek védelmét biztosító eszközöket juttassanak el a konfliktus sújtotta térségbe. Ismét óvatosságra intette a kormánypártokat, különösen most, amikor a békét célzó tárgyalások megindultak.