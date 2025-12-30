korrupciós botrányUkrajnaukrajnai korrupcióTCKTerületi Toborzó KözpontZelenszkij

Újabb korrupciós botrány Ukrajnában: dollárkötegek a sorozási hivatal vezetőjénél

Súlyos korrupciós gyanú vet árnyékot a kárpátaljai sorozási rendszerre. A hatóságok házkutatást tartottak a Kárpátaljai Regionális Toborzó és Szociális Támogatási Központ vezetőjénél, ahol jelentős mennyiségű, be nem jelentett készpénzt találtak.

Sebők Barbara
2025. 12. 30. 10:21
Újabb korrupciós botrány Ukrajnában: dollárkötegek a sorozási hivatal vezetőjénél Forrás: AFP
Az ukrán államapparátusban egyre nehezebb titokban tartani a visszaéléseket és a korrupció egyre magasabb szinteket ér el. A kárpátaljai sorozási rendszer élén most újabb botrány robbant ki: egy vezető tisztviselőnél dollárkötegek kerültek elő a hatósági házkutatás során.

Súlyos korrupciós gyanú vet árnyékot a kárpátaljai sorozási rendszerre
Súlyos korrupciós gyanú vet árnyékot a kárpátaljai sorozási rendszerre Fotó: AFP

Újabb korrupciós botrány robbant

A Kárpátaljai Regionális TCK és SP vezetőjének, Andrij Szavcsuk ezredesnek az otthonában tartott házkutatás során a rendvédelmi szervek mintegy 100 ezer amerikai dollár készpénzt foglaltak le. Az előzetes információk szerint a pénz nem szerepelt a hivatalos vagyonnyilatkozatokban. Az esetről Vitalij Glagola újságíró számolt be, saját forrásaira hivatkozva. 

Tájékoztatása szerint a hatóságok jelenleg jegyzőkönyvet készítenek a lefoglalásról, és vizsgálják a készpénz eredetét. 

Mint fogalmazott, a nyomozás részeként ellenőrzik, honnan származhatott az összeg.

A bűnüldöző szervek egyelőre nem adtak ki hivatalos közleményt a talált pénzzel kapcsolatban, így az ügy részletei továbbra is tisztázatlanok. Időközben az is nyilvánosságra került, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) valóban házkutatást folytatott Szavcsuk lakásán. Az SZBU sajtóosztálya az UNIAN megkeresésére megerősítette az intézkedés tényét.

A közlés szerint a hatóságok egy olyan büntetőeljárás részeként tesznek lépéseket, amely az ukrán állampolgárok jogellenes szabadságvesztésének gyanújához kapcsolódik. 

Az eljárás Ukrajna büntető törvénykönyvének 146. cikke alapján zajlik. Az SZBU hangsúlyozta, hogy az intézkedéseket a törvény szigorú betartásával hajtják végre.

A háború kitörése óta a toborzóközpontok szerepe jelentősen megnőtt Ukrajnában. Kárpátalján ezek az intézmények különösen gyakran kerülnek a figyelem középpontjába a kényszersorozásokról és vitatott hatósági fellépésekről szóló hírek miatt. A mostani ügy tovább erősíti azokat a félelmeket, hogy a megnövekedett hatáskörök visszaélésekhez és súlyos korrupciós gyakorlatokhoz vezettek. Az eljárás jelenleg is folyamatban van, a hatóságok további részleteket egyelőre nem hoztak nyilvánosságra.

Új szintre léptek a kényszersorozás módszerei

A hadsereg egyre nehezebben tudja feltölteni sorait, a lakosság körében pedig növekszik a félelem és a bizalmatlanság. November elején Cserkaszi városban egy iskola mellett történtek megdöbbentő események, egy másik esetben pedig egy futárt raboltak el Zelenszkij pribékjei. Már a látszatát sem próbálják fenntartani a törvényességnek. 

A toborzókat még az sem érdekli, ha áldozatuk az akció közben megsérül vagy épp meghal. 

Néhány hónappal ezelőtt a kárpátaljai magyar Sebestyén József esett áldozatul a kényszersorozás kegyetlenségének. Ügyét az ukrán hatóságok minden eszközzel igyekeztek eltussolni, Brüsszel pedig tudomást sem vett a tragédiáról.

Korrupciós fertő – ez zajlik Ukrajnában

Ukrajna mindennapjait továbbra is a háború és a pusztítás határozza meg, ám a frontvonalak mögött egy másik, éppoly romboló folyamat is zajlik: a rendszerszintű korrupció újra és újra felüti a fejét. Volodimir Zelenszkij 2019-es hatalomra kerülésekor megtisztulást ígért, ma azonban már a nemzetközi sajtó sem tudja elhallgatni, hogy elnöksége alatt az országot oligarchák, állami vezetők és politikai szövetségesek hálózzák be. Az elnök környezetéhez köthető nagyvállalkozók – köztük régi bizalmasa, a külföldre menekült Timur Mindics – sorra bukkannak fel gyanús szerződésekben.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

add-square Korrupciós botrány Ukrajnában

Zelenszkij és köre dollármilliókat tüntetett el

Korrupciós botrány Ukrajnában 20 cikk chevron-right

