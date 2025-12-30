Újabb korrupciós botrány Ukrajnában: dollárkötegek a sorozási hivatal vezetőjénél

Az ukrán államapparátusban egyre nehezebb titokban tartani a visszaéléseket és a korrupció egyre magasabb szinteket ér el. A kárpátaljai sorozási rendszer élén most újabb botrány robbant ki: egy vezető tisztviselőnél dollárkötegek kerültek elő a hatósági házkutatás során.

Súlyos korrupciós gyanú vet árnyékot a kárpátaljai sorozási rendszerre Fotó: AFP

Újabb korrupciós botrány robbant

A Kárpátaljai Regionális TCK és SP vezetőjének, Andrij Szavcsuk ezredesnek az otthonában tartott házkutatás során a rendvédelmi szervek mintegy 100 ezer amerikai dollár készpénzt foglaltak le. Az előzetes információk szerint a pénz nem szerepelt a hivatalos vagyonnyilatkozatokban. Az esetről Vitalij Glagola újságíró számolt be, saját forrásaira hivatkozva.

Tájékoztatása szerint a hatóságok jelenleg jegyzőkönyvet készítenek a lefoglalásról, és vizsgálják a készpénz eredetét.

Mint fogalmazott, a nyomozás részeként ellenőrzik, honnan származhatott az összeg.