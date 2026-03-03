Nincs megállás, tovább emelkedett a kőolaj ára

Az Irán ellen szombaton indított izraeli–amerikai támadás okozta piaci bizonytalanság hatására kedden kora reggel tovább emelkedett a kőolaj ára, mínuszban álltak az ázsiai tőzsdék mutatói, miközben a forint erősödött a főbb devizákhoz képest – ismertette a távirati iroda.

Röviddel fél öt után az északi-tengeri Brent olaj fajta hordónkénti ára 2,05 dollár (1,60 százalék) emelkedéssel, 79,33 dolláron állt.

Mínuszban indítottak az ázsiai börzék. A térségben irányadó tokiói börze Nikkei225 indexe 1,90 százalék gyengülést jelzett. A sanghaji tőzsde 0,07 százalék, a hongkongi 0,27 százalék, a tajpeji pedig 1,59 százalék mínuszban állt. Az arany ára unciánként 1,28 százalékkal (68,24 dollárral), 5379 dollárra emelkedett kora reggel.

Az euró 379,80 forintra gyengült röviddel fél öt után a hétfő esti 380,96 forintról. A svájci frank jegyzése 417,89 forintról 416,37 forintra csökkent, a dollár jegyzése pedig 325,45 forintról 324,77 forintra süllyedt.

Az euró árfolyama 1,1693 dollárra változott a hétfő esti 1,1690 dollárról.

