Meghaladta a magyar gazdaság növekedése az első becslés mértékét

Magyarország bruttó hazai terméke (GDP) 2025 IV. negyedévében a nyers adatok szerint 0,8, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint pedig 0,6 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján – a gazdaság teljesítménye 0,2 százalékkal emelkedett. Tavaly a GDP a nyers adatok esetében 0,4 százalékkal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint 0,3 százalékkal felülmúlta az előző évit – közölte a Központi Statisztikai Hivatal a második becslését.

Kedvező, hogy a második becslésben a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott index egyaránt 0,1 százalékponttal nagyobb növekedést jelez az első becslésben közölt negyedik negyedévi adathoz viszonyítva.

Mi mutatnak a részletek?

A 2025. teljes évre vonatkozó első becslés szerint a GDP értéke folyó áron 86 893 milliárd forint volt, volumene a nyers adatok szerint 0,4 százalékkal nőtt. A naptárhatással kiigazított adatok alapján a gazdaság teljesítménye az előző évhez képest 0,3 százalékkal növekedett.

A termelési oldalon az építőipar hozzáadott értéke három, a szolgáltatásoké pedig 1,2 százaékkal nőtt, miközben az iparé 2,4, a mezőgazdaságé 4,3 százalékkal kisebb lett.

A GDP-t a szolgáltatások teljesítménye 0,7, az építőiparé 0,2 százalékponttal növelte, a mezőgazdaságé 0,1, az iparé pedig 0,4 százalékponttal mérsékelte.

A felhasználási oldalon a háztartások tényleges fogyasztása 2,7 százalékkal, a közösségi fogyasztás 2,2 százalékkal bővült, ezek együttes eredményeként a végső fogyasztás 2,6 százalékkal nőtt. A bruttó felhalmozás összességében 0,1 százalékkal gyarapodott, míg ezen belül a bruttó állóeszköz-felhalmozás 2,2 százalékkal csökkent. Az import mennyisége 2,1 százalékkal bővült, míg az exporté nem változott.

A felhasználási oldalon a végső fogyasztás 1,9, százalékponttal járult hozzá a bruttó hazai termék 0,4 százalékos emelkedéséhez, míg a külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 1,5 százalékponttal lassította a gazdaság teljesítményét. A bruttó felhalmozás nem befolyásolta érdemben a GDP alakulását.