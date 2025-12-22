ukrajnaszentatyamatteo salviniháborúorosz-ukrán háború

Salvini: Az európai vezetők hallgassák meg a szentatya intését

Az európai vezetőknek üzent Salvini: reméli, hogy nem akarják tovább húzni a háborút. A Liga főtitkára több alkalommal is utalt arra, hogy vannak olyan európai vezetők, akik gazdasági hasznot húznak az ukrán–orosz háborúból.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 12. 22. 13:52
Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)
Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)
A napokban dönt az olasz minisztertanács az Ukrajnának szánt 2026-os támogatásokról. Az olasz kormányban némi feszültséget szült, hogy Matteo Salvini, a Liga főtitkára több alkalommal kijelentette: Olaszország egy elvesztett háborút támogat. Felháborodását fejezte ki az ukrán korrupciós botrány kapcsán is. 

Matteo Salvini (Fotó: AFP)
Matteo Salvini (Fotó: AFP)

Salvini ez alakalommal az európai vezetőknek üzent. 

Az olasz televízió mikrofonjain keresztül mondta el, reméli, hogy a tagországok vezetői közül senkinek sem fűződik érdeke a háború folytatásához.

Arra is utalt, hogy a háború gyakran azért robban ki és folytatódik, mert gazdasági okai vannak. Salvini felszólította az uniós vezetőket, hogy hallgassák meg a szentatya intéseit, és ne a konfliktus elhúzódásán, hanem lezárásán dolgozzanak. 

Hozzáfűzte, senki sem gondolhatja komolyan, hogy Ukrajna megnyerheti a háborút.

Egy olyan konfliktusról van szó, amelyet senki sem fog megnyerni a harctéren. Senki sem hiheti el, hogy Ukrajna győzhet. 

Minél hamarabb befejeződik a konfliktus, annál jobb mindenkinek

– mondta Salvini. Hozzáfűzte, hogy eddig megvédték és támogatták a megtámadott Ukrajnát, de itt az ideje, hogy leálljanak. A kormányfő-helyettes azt is elmondta, a Liga kérésére az Ukrajnának szánt támogatások nemcsak fegyvereket, hanem a civil lakosság védelmét szolgáló, a logisztikát segítő eszközöket is tartalmaz. 

Salvini már korábban is szólt arról, azért vannak komoly kétségei Ukrajna 2026-os támogatásával kapcsolatban, mert elfogadhatatlannak tartja, hogy az olasz adófizetők pénzét az egészségügy vagy az oktatás fejlesztése helyett egy vesztes háborúra költsék.

Giorgia Meloni az Ukrajnának szánt támogatásokkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy Olaszország továbbra sem kíván hadsereget küldeni az ukrán frontra. 

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

