Salvini: Az európai vezetők hallgassák meg a szentatya intését

A napokban dönt az olasz minisztertanács az Ukrajnának szánt 2026-os támogatásokról. Az olasz kormányban némi feszültséget szült, hogy Matteo Salvini, a Liga főtitkára több alkalommal kijelentette: Olaszország egy elvesztett háborút támogat. Felháborodását fejezte ki az ukrán korrupciós botrány kapcsán is.

Matteo Salvini (Fotó: AFP)

Salvini ez alakalommal az európai vezetőknek üzent.

Az olasz televízió mikrofonjain keresztül mondta el, reméli, hogy a tagországok vezetői közül senkinek sem fűződik érdeke a háború folytatásához.

Arra is utalt, hogy a háború gyakran azért robban ki és folytatódik, mert gazdasági okai vannak. Salvini felszólította az uniós vezetőket, hogy hallgassák meg a szentatya intéseit, és ne a konfliktus elhúzódásán, hanem lezárásán dolgozzanak.