Az EU újabb fél évvel meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat

Az Európai Unió meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat. A döntést az uniós tagállamok kormányait tömörítő Tanács hozta meg, hangsúlyozva, hogy a korlátozások fenntartása indokolt a nemzetközi jog megsértése miatt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 22. 13:41
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Forrás: AFP
Az uniós tagállami kormányokat tömörítő Tanács hétfőn további hat hónappal, 2026. július 31-ig meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat az Ukrajna elleni agresszió miatt. 

Fotó: AFP

A testület sajtóközleményében az áll, hogy a 2014-ben bevezetett korlátozó intézkedéseket 2022 februárja óta jelentősen kibővítették Oroszország „provokálatlan, indokolatlan és jogellenes” katonai támadására válaszul.

Az intézkedések ágazati korlátozásokat tartalmaznak a kereskedelem, a pénzügyek, az energia, a technológia és a kettős felhasználású termékek, az ipar, a közlekedés és a luxuscikkek területén. Emellett tilos az orosz tengeri nyersolaj és egyes kőolajtermékek uniós importja, több orosz bankot kizártak a SWIFT-rendszerből, és felfüggesztették több, a Kreml által támogatott dezinformációs médium uniós műsorszolgáltatását. A csomag a szankciók megkerülésének megakadályozását célzó eszközöket is tartalmaz.

A Tanács hangsúlyozta: amíg Oroszország jogsértő lépései sértik a nemzetközi jog alapelveit – különösen az erőszak alkalmazásának tilalmát –, indokolt az intézkedések fenntartása és szükség esetén további szankciók elfogadása.

2014-ben fogadták el a tanácsi határozatot, amely Oroszország Ukrajna helyzetét destabilizáló lépései miatt bevezetett korlátozó intézkedésekről szól. Az EU azóta többféle intézkedést alkalmaz, köztük egyéni vagyonbefagyasztásokat és beutazási tilalmakat, valamint korlátozásokat az illegálisan annektált Krím és Szevasztopol, illetve Ukrajna egyes megszállt térségei kapcsán. 2022. február 24-e óta az EU összesen 17 szankciós csomagot fogadott el. Az Európai Tanács elítélte Oroszország agresszióját, megerősítette Ukrajna szuverenitása és területi integritása melletti kiállását, és jelezte: az EU kész tovább növelni a nyomást Moszkvára, szükség esetén újabb szankciókkal.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

