Így vinné háborúba Európát a NATO főtitkára

Mark Rutte a Bildnek adott interjújában megismételte, hogy a háborúpárti európai koalíció katonákat is kész küldeni Ukrajnába, nemcsak Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság, hanem más európai országokból is jönnének katonák:

Természetesen jelenleg nem tárgyaljuk nyilvánosan a részleteket. De elmondhatom, hogy több európai ország jelezte: kész lenne csapatokat biztosítani, amennyiben erre igény mutatkozik. Jelenleg folyik annak pontos meghatározása, hogy milyen lenne ennek az úgynevezett „tettre készek koalíciójának” a felépítése: hogyan nézne ki egy bevetés?, mi történne a szárazföldön, a tengeren, a levegőben? stb. Mindezeket az elemeket most dolgozzák ki.

„(A sorkatonaságról) sok vita folyik. De amikor Németországra – és a saját országomra, Hollandiára is – tekintek, egyértelmű többséget látok, amely megérti a fenyegetést és a saját ország védelmének szükségességét. Semmi kétségem: amikor a helyzet komolyra fordul, a fiatalok készek lesznek fegyvert fogni” – hívta fel Rutte szavaira a figyelmet a politikai igazgató.