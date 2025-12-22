orbán balázsnatoháborúmark rutte

Így vinné háborúba Európát a NATO főtitkára

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Mark Rutte elismerte, hogy több európai ország kész katonai erőket küldeni Ukrajnába. Orbán Balázs rámutatott, hogy a NATO-főtitkár már olyan kijelentéseket tesz, miszerint: szükség esetén a fiatalok készek lesznek fegyvert fogni országaik védelmében.

Magyar Nemzet
2025. 12. 22. 12:51
Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)
Orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mark Rutte elismerte, hogy az európai vezetők egy része kész katonákat küldeni Ukrajnába, már csak a részleteket dolgozzák ki, hogy miként nézne ki egy szárazföldi, tengeri vagy légi bevetés. A NATO-főtitkár biztos benne, hogy a fiatalok készek lesznek fegyvert fogni – írja közösségi média posztjában Orbán Balázs.

Orbán Balázs a NATO főtitkár vad kijelentéseire hívta fel a figyelmet
Orbán Balázs a NATO-főtitkár kijelentéseire hívta fel a figyelmet. Fotó: AFP

Mark Rutte a Bildnek adott interjújában megismételte, hogy a háborúpárti európai koalíció katonákat is kész küldeni Ukrajnába, nemcsak Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság, hanem más európai országokból is jönnének katonák: 

Természetesen jelenleg nem tárgyaljuk nyilvánosan a részleteket. De elmondhatom, hogy több európai ország jelezte: kész lenne csapatokat biztosítani, amennyiben erre igény mutatkozik. Jelenleg folyik annak pontos meghatározása, hogy milyen lenne ennek az úgynevezett „tettre készek koalíciójának” a felépítése: hogyan nézne ki egy bevetés?, mi történne a szárazföldön, a tengeren, a levegőben? stb. Mindezeket az elemeket most dolgozzák ki.

„(A sorkatonaságról) sok vita folyik. De amikor Németországra – és a saját országomra, Hollandiára is – tekintek, egyértelmű többséget látok, amely megérti a fenyegetést és a saját ország védelmének szükségességét. Semmi kétségem: amikor a helyzet komolyra fordul, a fiatalok készek lesznek fegyvert fogni” – hívta fel Rutte szavaira a figyelmet a politikai igazgató.

A Magyar Nemzet korábbi cikkében már beszámolt a NATO terveiről, amivel Európát is belerángathatja egy világméretű eszkalációba.
 Borítókép: Orosz–ukrán háború (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szakos Enikő
idezojelekiskola

A fiatalok a digitális zaj helyett az analóg valóságot választották

Szakos Enikő avatarja

A mobiltelefon-korlátozás eszköz arra, hogy visszaadjuk a figyelmet az iskolának, és megerősítsük a közösséget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu