Mark Rutte elismerte, hogy az európai vezetők egy része kész katonákat küldeni Ukrajnába, már csak a részleteket dolgozzák ki, hogy miként nézne ki egy szárazföldi, tengeri vagy légi bevetés. A NATO-főtitkár biztos benne, hogy a fiatalok készek lesznek fegyvert fogni – írja közösségi média posztjában Orbán Balázs.
Így vinné háborúba Európát a NATO főtitkára
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint Mark Rutte elismerte, hogy több európai ország kész katonai erőket küldeni Ukrajnába. Orbán Balázs rámutatott, hogy a NATO-főtitkár már olyan kijelentéseket tesz, miszerint: szükség esetén a fiatalok készek lesznek fegyvert fogni országaik védelmében.
Mark Rutte a Bildnek adott interjújában megismételte, hogy a háborúpárti európai koalíció katonákat is kész küldeni Ukrajnába, nemcsak Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság, hanem más európai országokból is jönnének katonák:
Természetesen jelenleg nem tárgyaljuk nyilvánosan a részleteket. De elmondhatom, hogy több európai ország jelezte: kész lenne csapatokat biztosítani, amennyiben erre igény mutatkozik. Jelenleg folyik annak pontos meghatározása, hogy milyen lenne ennek az úgynevezett „tettre készek koalíciójának” a felépítése: hogyan nézne ki egy bevetés?, mi történne a szárazföldön, a tengeren, a levegőben? stb. Mindezeket az elemeket most dolgozzák ki.
„(A sorkatonaságról) sok vita folyik. De amikor Németországra – és a saját országomra, Hollandiára is – tekintek, egyértelmű többséget látok, amely megérti a fenyegetést és a saját ország védelmének szükségességét. Semmi kétségem: amikor a helyzet komolyra fordul, a fiatalok készek lesznek fegyvert fogni” – hívta fel Rutte szavaira a figyelmet a politikai igazgató.
A Magyar Nemzet korábbi cikkében már beszámolt a NATO terveiről, amivel Európát is belerángathatja egy világméretű eszkalációba.
