Egy amerikai szenátor szerint ideje bekeményíteni

A szenátor egyúttal jelezte, hogy ha rajta múlna, egy nemleges válasz esetén „mindent beleadna” és Tomahawk rakétákat is szállítana Ukrajnának, hogy csapást tudjanak mérni a mélyen orosz területen fekvő hadiipari létesítményekre.

Graham azzal érvelt, hogy a jelenlegi diplomáciai erőfeszítések azzal a kockázattal járnak, hogy Moszkva további előnyökre tehet szert a tárgyalások leple alatt. „Folyamatosan kapcsolatba lépünk Oroszországgal… és ő minden erőfeszítésünket visszautasítja” – mondta, hozzátéve, hogy Putyin „addig folytatni fogja a Donbász erővel való elfoglalását, amíg nem fokozzuk a nyomást”.