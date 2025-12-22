Lindsey GrahamUkrajnaTomahawk

Egy amerikai szenátor szerint ideje bekeményíteni

Lindsey Graham arról beszélt, hogy ha Vlagyimir Putyin orosz elnök ezúttal is nemet mond a békére, fokozni kell a nyomást. Az amerikai szenátor ennek kapcsán a Tomahawk cirkálórakéták szállítását is lehetőségként vázolta.

Magyar Nemzet
2025. 12. 22. 12:21
Fotó: ANDREW HARNIK Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lindsey Graham kijelentette, hogy Washingtonnak drasztikusan fokoznia kell a Moszkvára nehezedő nyomást – beleértve a Tomahawk cirkálórakéták Ukrajnának való szállítását is –, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök nem hajlandó elfogadni a tárgyalásos rendezést. Az amerikai szenátor szerint eljött az ideje a keményebb fellépésnek – írja a Kyiv Independent

Az amerikai szenátor szerint fokozni kell a nyomást
Az amerikai szenátor szerint fokozni kell a nyomást 
Fotó: ANDREW HARNIK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ha Putyin ezúttal nemet mond, remélem, hogy Donald Trump elnök ezt fogja tenni: aláírja a 85 támogatóval rendelkező törvényjavaslatomat, és vámokat vet ki olyan országokra, mint Kína, amelyek olcsó orosz olajat vásárolnak. Oroszországot a terrorizmus állami támogatójává teszi 20 000 ukrán gyerek elrablásáért. És ami a legfontosabb, lefoglalják azokat a hajókat, amelyek szankcionált orosz olajat szállítanak, ahogyan azt Venezuelában teszik

– fogalmazott a szenátor. 

A szenátor egyúttal jelezte, hogy ha rajta múlna, egy nemleges válasz esetén „mindent beleadna” és Tomahawk rakétákat is szállítana Ukrajnának, hogy csapást tudjanak mérni a mélyen orosz területen fekvő hadiipari létesítményekre. 

Graham azzal érvelt, hogy a jelenlegi diplomáciai erőfeszítések azzal a kockázattal járnak, hogy Moszkva további előnyökre tehet szert a tárgyalások leple alatt. „Folyamatosan kapcsolatba lépünk Oroszországgal… és ő minden erőfeszítésünket visszautasítja” – mondta, hozzátéve, hogy Putyin „addig folytatni fogja a Donbász erővel való elfoglalását, amíg nem fokozzuk a nyomást”.

Borítókép: Lindsey Graham amerikai szenátor (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szakos Enikő
idezojelekiskola

A fiatalok a digitális zaj helyett az analóg valóságot választották

Szakos Enikő avatarja

A mobiltelefon-korlátozás eszköz arra, hogy visszaadjuk a figyelmet az iskolának, és megerősítsük a közösséget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu