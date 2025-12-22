Egy amerikai szenátor szerint ideje bekeményíteni

Lindsey Graham kijelentette, hogy Washingtonnak drasztikusan fokoznia kell a Moszkvára nehezedő nyomást – beleértve a Tomahawk cirkálórakéták Ukrajnának való szállítását is –, ha Vlagyimir Putyin orosz elnök nem hajlandó elfogadni a tárgyalásos rendezést. Az amerikai szenátor szerint eljött az ideje a keményebb fellépésnek – írja a Kyiv Independent.
Ha Putyin ezúttal nemet mond, remélem, hogy Donald Trump elnök ezt fogja tenni: aláírja a 85 támogatóval rendelkező törvényjavaslatomat, és vámokat vet ki olyan országokra, mint Kína, amelyek olcsó orosz olajat vásárolnak. Oroszországot a terrorizmus állami támogatójává teszi 20 000 ukrán gyerek elrablásáért. És ami a legfontosabb, lefoglalják azokat a hajókat, amelyek szankcionált orosz olajat szállítanak, ahogyan azt Venezuelában teszik
– fogalmazott a szenátor.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!