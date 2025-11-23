Volodimir ZelenszkijUkrajnaTomahawkorosz-ukrán háborúTrump

Tomahawk-rakétákat ajánlana fel az Egyesült Államok Ukrajnának

Az Egyesült Államok újabb lendületet adott a Trump-adminisztráció ukrajnai békekezdeményezésének: amerikai küldöttek Genfbe utaztak, hogy Volodimir Zelenszkij elnökkel egy lehetséges megállapodás kereteiről tárgyaljanak. A The Washington Post beszámolója szerint a háttérben erősödik a meggyőzési kísérlet, és a béke feltételei között olyan elemek is szerepelhetnek, mint hogy az Egyesült Államok Tomahawk manőverező robotrepülőgépekkel erősítené meg Ukrajna védelmét, amennyiben a tűzszünet létrejön.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 16:10
Tomahawk rakéta-indítás (Fotó: AFP)
Tomahawk rakéta-indítás (Fotó: AFP) Fotó: HANDOUT Forrás: AUSTRALIAN DEFENCE
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Amerikai tisztviselők névtelenül nyilatkozva azt mondták, a Trump-féle 28 pontos béketerv jelenlegi formájában még nem tartalmaz elég erős biztonsági garanciákat Kijev szerint, ezért Washington több ponton is hajlandó módosítani. Az egyik ilyen javaslat éppen a Tomahawk rakéták átadása lenne, amelyeket egy békemegállapodás után telepítenének Ukrajnába, hogy hosszú távú elrettentő erőt biztosítsanak.

Javasolják Tomahawk-rakéták átadását
Javasolják Tomahawk-rakéták átadását. Fotó: AFP

A rakéták hatótávolsága és pontossága olyan előnyt jelentene Kijevnek, amelyre a háború kezdete óta nem volt példa, ugyanakkor amerikai források hangsúlyozták: Ukrajna nem használhatná ezeket megelőző csapásokra Oroszország ellen, mert az az amerikai és európai támogatás elvesztésével járna.

A békefolyamatot ismerő tisztviselők szerint a tárgyalások azért gyorsultak fel, mert Washington úgy látja: a donyecki front helyzete, valamint a Zelenszkij-kormányt megrázó korrupciós botrány fordulóponthoz juttatta el Ukrajnát. Egy magas rangú amerikai illetékes úgy fogalmazott: – Ukrajna szuverenitását nem lehet veszélyeztetni, különben megnyílik az európai zsilip.

A megállapodástervezet egyik legkényesebb pontja, hogy Ukrajnának ki kellene vonulnia Donyeck körülbelül 25 százalékáról, teljesítve ezzel egy orosz követelést. A terület kiürítése után demilitarizált zónát hoznának létre, amelynek védelmét részben a Tomahawk-rendszer biztosítaná — az amerikai elképzelés szerint egyfajta technológiai fal épülne a tűzszüneti vonalon.

A The Washington Post értesülései szerint az Egyesült Államok azt is javasolja, hogy a megállapodás aláírását követő száz napon belül tartsanak országos választásokat Ukrajnában, valamint egy amnesztiazáradékot is beillesztettek a szövegbe, hogy a jelenlegi kormány tagjait ne lehessen háború utáni politikai leszámolásnak kitenni.

A legfontosabb kérdés azonban továbbra is Zelenszkij döntése. Ha igent mond Donyeck részleges feladására, az ukrán társadalom egy része soha nem bocsáthatja meg neki. Ha nemet mond, a háború a The Washington Post szerint valószínűleg a következő évben is folytatódik. A lap úgy fogalmaz: az ukrán elnök talán soha nem szembesült ennél gyötrelmesebb választással.

Borítókép: Tomahawk rakéta indítása (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksajtó

Ezért jó független, objektív sajtót olvasni

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu