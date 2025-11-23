Tomahawk-rakétákat ajánlana fel az Egyesült Államok Ukrajnának

Amerikai tisztviselők névtelenül nyilatkozva azt mondták, a Trump-féle 28 pontos béketerv jelenlegi formájában még nem tartalmaz elég erős biztonsági garanciákat Kijev szerint, ezért Washington több ponton is hajlandó módosítani. Az egyik ilyen javaslat éppen a Tomahawk rakéták átadása lenne, amelyeket egy békemegállapodás után telepítenének Ukrajnába, hogy hosszú távú elrettentő erőt biztosítsanak.

Javasolják Tomahawk-rakéták átadását . Fotó: AFP

A rakéták hatótávolsága és pontossága olyan előnyt jelentene Kijevnek, amelyre a háború kezdete óta nem volt példa, ugyanakkor amerikai források hangsúlyozták: Ukrajna nem használhatná ezeket megelőző csapásokra Oroszország ellen, mert az az amerikai és európai támogatás elvesztésével járna.