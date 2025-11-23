UkrajnaválságZelenszkij

Közel a bukás Zelenszkij számára

Volodimir Zelenszkij népszerűsége példátlan mélységbe süllyedt Ukrajnában: több, zárt körű felmérésre hivatkozó beszámoló szerint az elnök támogatottsága napok alatt omlott össze, miközben Kijevben egymást követik a lemondását és kabinetfőnöke eltávolítását követelő tüntetések. A feszültséget súlyosbítják azok az állítólagos korrupciós visszaélések, amelyek szerint az elnök környezetében százmillió dolláros összegeket csatornázhattak ki állami szerződésekből – épp akkor, amikor az ország energiaválsággal küzd. A botrányok nyomán sokak szerint már Zelenszkij politikai jövője is megkérdőjeleződött.

Magyar Nemzet
2025. 11. 23. 13:20
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: MICHAEL BUHOLZER Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Volodimir Zelenszkij népszerűsége történelmi mélypontra zuhant Ukrajnában. Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő három zárt körű közvélemény-kutatásra hivatkozva arról számolt be, hogy az elnök támogatottsága egy hét alatt mintegy negyven százalékkal esett, és ma már a választók kevesebb mint ötöde szavazna rá. A felmérések szerint immár nem ő a legesélyesebb jelölt: a lakosság egyre inkább Valerij Zaluzsnijt, az ukrán fegyveres erők korábbi főparancsnokát és jelenlegi nagykövetet támogatná.

Volodimir Zelenszkij (Fotó: OZAN KOSE / AFP)
Volodimir Zelenszkij (Fotó: OZAN KOSE / AFP)

A társadalmi elégedetlenség utcára is vitte az embereket: második hétvégéje zajlik a kijevi tüntetéssorozat, ahol egyre többen követelik Andrij Jermak elnöki kabinetfőnök azonnali eltávolítását és Zelenszkij lemondását.

A tiltakozások hátterében az a súlyos korrupciós botrány áll, amely szerint Zelenszkij legszűkebb körei mintegy százmillió dollárt szivattyúztak ki az állami Enerhoatom szerződéseiből – éppen akkor, amikor Ukrajna a tél küszöbén energiaválsággal küzd.

A pénz egy részét a kritikus infrastruktúra megerősítésére kellett volna fordítani az orosz támadásokkal szemben, ám eltűnésük joggal váltotta ki a közfelháborodást.

Zelenszkij gyors menesztésekkel és szankciókkal próbálta csillapítani a válságot, ám sokak szerint ezek inkább kísérletek a botrány eltussolására. A közvélemény bizalmát tovább rombolta, hogy az elnök korábban megpróbálta korlátozni a korrupcióellenes intézmények függetlenségét, ami akkor nemzetközi felháborodáshoz vezetett.

A politikai feszültség személyes konfliktusokban is testet ölt. Az elnök egyre keményebben lép fel ellenfeleivel szemben: a kritikusokat szankciókkal, büntetőeljárásokkal próbálja ellehetetleníteni. 

Tovább mélyíti Zelenszkij válságát, hogy nemcsak Ukrajnában, hanem egész Európában elfordulnak a választók a háborúpárti vezetőktől. Emmanuel Macron támogatottsága 17 százalékra zuhant, Keir Starmer népszerűsége meredeken esik, Friedrich Merz pedig saját pártján belül is gyenge pozícióba került. A nyugati vezetők látványos népszerűségvesztése tovább növeli Zelenszkij elszigeteltségét.

A helyzetet egy újabb tényező is súlyosbítja: Zelenszkij a háború lezárása helyett egyre inkább a konfliktus folytatását hangsúlyozza. Legutóbbi nyilatkozataiban kijelentette, hogy „mindennél fontosabb az orosz agresszió legyőzése”, és arra szólította fel a Nyugatot, hogy további fegyvereket küldjön Ukrajnának. Ezzel egyértelművé tette: nem kompromisszumot, hanem a háború elhúzását tartja elsődlegesnek.

Sokan úgy látják: a háborús retorika mögött belpolitikai megfontolások is állhatnak. Zelenszkij törvényes mandátuma lejárt, a választásokat pedig a hadiállapotra hivatkozva halasztják. Ha béke jönne, szavazást kellene tartani – és annak kimenetele a korrupciós ügyek, valamint a politikai botrányok miatt az elnök számára súlyos vereséget hozhatna. A kritikusok szerint éppen ezért érdeke a konfliktus elhúzása: amíg tart a háború, addig maradhat hivatalban.

A szakértők többsége egyetért abban, hogy a háború végéig a politikai elit nem fogja eltávolítani Zelenszkijt, ám a győzelem vagy egy békemegállapodás pillanatában megszűnik az a háborús logika, amely eddig védte. 

Népszerűsége összeomlott, botrányai tartós nyomot hagytak, és egyre inkább úgy tűnik: ha eljön a béke, véget érhet a Zelenszkij-korszak.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksajtó

Ezért jó független, objektív sajtót olvasni

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu