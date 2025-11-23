Közel a bukás Zelenszkij számára

A társadalmi elégedetlenség utcára is vitte az embereket: második hétvégéje zajlik a kijevi tüntetéssorozat, ahol egyre többen követelik Andrij Jermak elnöki kabinetfőnök azonnali eltávolítását és Zelenszkij lemondását.

A tiltakozások hátterében az a súlyos korrupciós botrány áll, amely szerint Zelenszkij legszűkebb körei mintegy százmillió dollárt szivattyúztak ki az állami Enerhoatom szerződéseiből – éppen akkor, amikor Ukrajna a tél küszöbén energiaválsággal küzd.

A pénz egy részét a kritikus infrastruktúra megerősítésére kellett volna fordítani az orosz támadásokkal szemben, ám eltűnésük joggal váltotta ki a közfelháborodást.

Zelenszkij gyors menesztésekkel és szankciókkal próbálta csillapítani a válságot, ám sokak szerint ezek inkább kísérletek a botrány eltussolására. A közvélemény bizalmát tovább rombolta, hogy az elnök korábban megpróbálta korlátozni a korrupcióellenes intézmények függetlenségét, ami akkor nemzetközi felháborodáshoz vezetett.

A politikai feszültség személyes konfliktusokban is testet ölt. Az elnök egyre keményebben lép fel ellenfeleivel szemben: a kritikusokat szankciókkal, büntetőeljárásokkal próbálja ellehetetleníteni.

Tovább mélyíti Zelenszkij válságát, hogy nemcsak Ukrajnában, hanem egész Európában elfordulnak a választók a háborúpárti vezetőktől. Emmanuel Macron támogatottsága 17 százalékra zuhant, Keir Starmer népszerűsége meredeken esik, Friedrich Merz pedig saját pártján belül is gyenge pozícióba került. A nyugati vezetők látványos népszerűségvesztése tovább növeli Zelenszkij elszigeteltségét.