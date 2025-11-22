Zelenszkij retteg, mindenkivel leszámolna, aki nem támogatja

Bár Volodimir Zelenszkij elsősorban korrupció elleni kampánnyal és az állami korrupció elleni küzdelemmel nyerte meg az elnökválasztást, aktív elnöki évei alatt már korántsem ezzel foglalkozik. Ukrajnában sorra derülnek ki az egyre nagyobb volumenű korrupciós ügyek, amelyek Zelenszkijig érnek. Petro Porosenko volt elnök, az ukrán parlament legnagyobb ellenzéki pártjának vezetője rendszeresen bírálja az ukrán elnököt. Legutóbb arra szólította fel nyugati partnereit, hogy szigorúan lépjenek fel Kijev vezetésével szemben a reformok iránti elkötelezettségével kapcsolatban.

Zelenszkij régi ellenfelét, Porosenkót is támadja

Fotó: AFP

Porosenko és Zelenszkij konfliktusa régre nyúlik vissza. A 2019-es választások során heves csatákat vívtak egymással és komoly vitáik voltak. Az elnökhöz közelálló körök azt is elismerik, hogy a két ember ösztönös ellenszenvet táplál egymás iránt.

Kijev háborús nemzetközi partnereinek egyértelműen fel kell hívniuk a figyelmet a fokozatosan terjedő autoriterizmusra

– mondta Ukrajna volt vezetője a Politicónak adott interjúban.

Miközben az orosz autokráciával harcolunk, nem engedhetjük meg magunknak, hogy Ukrajnában is autokratikus gyakorlatok felé sodródjunk

– tette hozzá Porosenko, éles figyelmeztetésként.

A civil társadalom vezetői és az ellenzéki törvényhozók szerint Zelenszkij külön frontot nyitott ellenfeleivel és ellenségeivel szemben: agresszív háborút vív az elnöki székből, amelynek célja, hogy eltüntesse politikai ellenfeleit, megfélemlítse a független újságírókat és a korrupcióellenes aktivistákat.