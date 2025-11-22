korrupcióPorosenkoZelenszkij

Zelenszkij retteg, mindenkivel leszámolna, aki nem támogatja

Minden riválist és bírálót megpróbál eltüntetni az ukrán elnök. Zelenszkij nem tűri a kritikát, élesen visszavág mindenkinek, aki hangot ad nemtetszésének vele vagy döntéseivel kapcsolatban. Az ukrán elnök ellenségeivel szemben szankciókat alkalmaz, valamint célzott büntetőeljárásokkal próbálja ellehetetleníteni kritikusait.

Magyar Nemzet
2025. 11. 22. 20:22
Zelenszkij minden riválisát el akarja tüntetni Fotó: OZAN KOSE Forrás: AFP
Bár Volodimir Zelenszkij elsősorban korrupció elleni kampánnyal és az állami korrupció elleni küzdelemmel nyerte meg az elnökválasztást, aktív elnöki évei alatt már korántsem ezzel foglalkozik. Ukrajnában sorra derülnek ki az egyre nagyobb volumenű korrupciós ügyek, amelyek Zelenszkijig érnek. Petro Porosenko volt elnök, az ukrán parlament legnagyobb ellenzéki pártjának vezetője rendszeresen bírálja az ukrán elnököt. Legutóbb arra szólította fel nyugati partnereit, hogy szigorúan lépjenek fel Kijev vezetésével szemben a reformok iránti elkötelezettségével kapcsolatban.

Zelenszkij régi ellenfelét, Porosenkót is támadja Fotó: MAXYM MARUSENKO / NurPhoto
Zelenszkij régi ellenfelét, Porosenkót is támadja 
Fotó: AFP

Porosenko és Zelenszkij konfliktusa régre nyúlik vissza. A 2019-es választások során heves csatákat vívtak egymással és komoly vitáik voltak. Az elnökhöz közelálló körök azt is elismerik, hogy a két ember ösztönös ellenszenvet táplál egymás iránt.

Kijev háborús nemzetközi partnereinek egyértelműen fel kell hívniuk a figyelmet a fokozatosan terjedő autoriterizmusra

 – mondta Ukrajna volt vezetője a Politicónak adott interjúban.

Miközben az orosz autokráciával harcolunk, nem engedhetjük meg magunknak, hogy Ukrajnában is autokratikus gyakorlatok felé sodródjunk

– tette hozzá Porosenko, éles figyelmeztetésként. 

A civil társadalom vezetői és az ellenzéki törvényhozók szerint Zelenszkij külön frontot nyitott ellenfeleivel és ellenségeivel szemben: agresszív háborút vív az elnöki székből, amelynek célja, hogy eltüntesse politikai ellenfeleit, megfélemlítse a független újságírókat és a korrupcióellenes aktivistákat.

Zelenszkij Porosenkónak is nekiment

Petro Porosenko ellen, aki az ukrán elnök régi bírálója, szintén bírósági eljárás indult.

Bankszámláinak hozzáférését blokkolták, és külföldre utazását, valamint a parlamenti üléseken való részvételét is megtiltották, mert a Zelenszkij-kormány árulás és korrupció vádjával eljárást indított ellene.

A politikus tagadta a vádakat, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az ellene folyó eljárás potenciálisan megakadályozhatja, hogy induljon a választásokon. 

Porosenko az ellene indult eljárást követően elhagyta országát, majd 2022 elején tért vissza Ukrajnába. Akkor Varsóból érkezett Kijevbe, a repülőtéren várták őt az ukrán Állami Nyomozó Iroda (DBR) munkatársai is. Mivel a bíróság elutasította az ügyészség letartoztatási kérelmét, így a volt államfő meghallgatásai után hazatérhetett otthonába, útlevelét azonban elkobozták.

Ugyanazon év nyarán a volt ukrán államfő a Lviv (Lemberg) megyei Rava-Ruska ellenőrző ponton keresztül megpróbálta elhagyni Ukrajnát. 

Porosenkónak a NATO parlamenti közgyűlésén kellett volna részt vennie, és az ország elhagyását engedélyező igazolást Ruszlan Sztefancsuk, a Legfelső Tanács elnöke is aláírta. A határőrök azonban megkérdőjelezték a dokumentum hitelességét és feltartóztatták a volt államfőt.

2023-ban az egykori elnök a sajtóban jelentette be, hogy nem kapott engedélyt Ukrajna elhagyására, mert találkozót tervezett Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel. A politikus arról számolt be, hogy a határon visszafordították, annak ellenére, hogy korábban a parlament engedélyt adott neki az ország elhagyására. A haditörvény értelmében a 18 és 60 év közötti ukrán férfiak különleges engedély nélkül nem hagyhatják el az országot. Az 58 éves politikus, aki 2019-ben elvesztette újraválasztási kampányát, azt mondta, hogy utazása során találkozni akart Mike Johnson amerikai képviselőházi elnökkel és a lengyel parlamenttel.

A biztonsági tisztviselők azonban azt állították, hogy Porosenko megállapodott abban is, hogy találkozik Orbán Viktorral. A magyar miniszterelnök szóvivője erre válaszul kijelentette, hogy Magyarország „nem kíván részt venni Zelenszkij elnök belpolitikai küzdelmeiben”

A volt ukrán elnök a határon történteket „az egység elleni támadásnak” nevezte.

2025-ben Porosenko a müncheni biztonsági konferencián sem vehetett részt, amelyről közösségi oldalán számolt be.

Most újra megtörtént. Miután Washingtonban jártam és találkoztam Trump csapatával, ma megtagadták tőlem az utazási engedélyt a müncheni biztonsági konferenciára. Azonban a hagyományos gyakorlat, miszerint megtiltják a külföldi látogatásokat nemzetközi találkozókon, kifulladt. Ezért a hatóságok 15 idézést adtak át nekem az Állami Nyomozó Irodától február 14-től 28-ig. MINDEN EGYES NAPRA. Ezt azért tették, hogy ne menjek se a frontvonalra, se Münchenbe. Úgy tűnik, számukra nincs Putyin, nincs Oroszország, és nincs szükségük az egységre. Számukra csak a háború létezik azokkal, akiket ellenségnek tartanak: Porosenkóval, Zaluzsnijjal, Cservinszkijjel és a csataparancsnokokkal

– fogalmazott.

Porosenko több alkalommal próbálta ráirányítani a figyelmet az ukrán elnök diktatórikus cselekedeteire. Ukrajna támogatóinak is üzent, ám szavai nem találtak meghallgatásra.

Ukrajna partnerei anélkül, hogy csökkentenék a háborúban álló országnak nyújtott támogatásukat, egyértelmű és határozott jelzést küldhetnek a hatóságoknak, hogy nem tolerálják a szankciók és a célzott büntetőeljárások fokozatos alkalmazását a független újságírók, a korrupcióellenes ügynökségek és a politikai ellenzék elnyomására

– mondta Porosenko, aki szerint az EU és Ukrajna más szövetségeseinek „általános, langyos nyilatkozatai az alapvető értékek fontosságáról és az emberi jogok sérthetetlenségéről” már nem elegendők. 

Csak a régi állítással fogják fogadni őket, miszerint minden üldözés független bűnüldöző szervek cselekménye, amelyekben az elnöknek nincs ellenőrzése és felelőssége

– mondta, hozzátéve: a szankciók és a célzott büntetőeljárások egyre gyakoribb alkalmazása erős és látható választ igényel a szövetségesektől.

Porosenko szerint Zelenszkij Ukrajna bűnüldöző szerveit fegyverként használja, és hatalomgyakorló szervekké alakítja őket.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Repülő dollárok

Kondor Katalin avatarja

Abban is biztosak lehetünk, hogy a von der Leyen által újabban megigért, Ukrajnának szánt pénz, a 135 milliárd euró meg fog érkezni a háborúba ájult országba.

