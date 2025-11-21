KijevpolgármesterZelenszkij

Zelenszkij vs Klicsko: Kijev polgármesterével külön háborút vív az ukrán elnök

Az ukrán elnök retteg hatalma elvesztésétől, ezért szinte mindenkiben ellenséget lát és mindenki ellen bosszút forral. Egyik nagy riválisával, Vitalij Klicskóval és Klicsko ellen évek óta harcol Zelenszkij. A két politikus közötti feszültség visszatérő és egyre élesebb. Klicskó rendszeresen bírálja Zelenszkijt, aki nem tűri a kritikát és a Kijev feletti hatalmat is magáénak akarja.

Magyar Nemzet
2025. 11. 21. 16:11
Fotó: SAVO PRELEVIC Forrás: STF
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vitalij Klicsko kijevi polgármester több mint öt éve állnak harcban egymással. A konfliktus fő oka, hogy az ukrán elnök Kijevet is teljesen hatalma alá akarja vonni, amit Klicsko következetesen megakadályoz. 

Klicskó rendszeresen bírálja Zelenszkijt, aki nem tűri a kritikát és a Kijev feletti hatalmat is magáénak akarja.
Klicskó rendszeresen bírálja Zelenszkijt, aki nem tűri a kritikát és a Kijev feletti hatalmat is magáénak akarja. Fotó: OZAN KOSE / AFP

Klicsko 2005-ben, miután sportolóként visszavonult, úgy döntött, hogy politikai karriert épít. A következő évben indult először a polgármesteri székért. Bár népszerű volt a fiatal szavazók és az Európa-párti középosztály körében, a második helyen végzett. A 2008-as előre hozott polgármester-választáson támogatottsága tovább csökkent. 

2010-ben Klicsko megalapította saját pártját, az Ukrán Demokrata Reformszövetséget (UDAR). 2012-ben az UDAR-t a parlamentbe vezette, mintegy 14 százalékos szavazati aránnyal.

A 2014 telén a Majdan téri tüntetések során és Viktor Janukovics bukása után, a bokszolóból lett politikus az ellenzék vezetőjeként és lehetséges elnökjelöltként tűnt fel. Petro Porosenko azonban megállapodást kötött Klicskóval: nem indul az elnökválasztáson, cserébe Porosenko támogatja a kijevi polgármester-választáson. Porosenko az első fordulóban megnyerte a választást, míg Klicsko 56 százalékkal a polgármesteri széket szerezte meg, valamint többsége lett a városi tanácsban.

Klicskót 2015-ben újraválasztották, a második fordulóban 64,1 százalékos szavazati aránnyal. Ugyanebben az évben pártja egyesült Porosenko politikai blokkjával, és Klicsko lett annak vezetője. 2016-ban lett az Ukrán Városok Szövetségének elnöke, amely egy fontos helyi kormányzati szervezet. 2019-ben Porosenko vesztett, Zelenszkij nyert.

Kiev's Mayor and former heavyweight boxing champion Vitali Klitschko speaks during his a press conference in Kiev, Ukraine, on 26 July, 2019. 'On 24 July 2019 Head of Volodymyr Zelensky Presidential Administration Andriy Bohdan sent a letter to the government asking Minister of the Cabinet of Ministers Oleksandr Sayenko to submit a motion for Klitschko's dismissal as head of Kyiv City State Administration, as Ukrinform Infrom agency reported. Earlier, at a meeting with Zelensky, Klitschko was informed about the separation of powers in the management of the Ukrainian capital. At the same time, according to Klitschko, separating the powers of the Kyiv mayor and the head of Kyiv City State Administration is depriving the capital of local self-government. The Constitutional Court ruled in December 2003 that &quot;Kyiv City State Administration should be headed only by a person elected as Kyiv's mayor', Ukrinform Infrom agency reported. (Photo by STR/NurPhoto) (Photo by NurPhoto via AFP)
Fotó: STR / NurPhoto

 

Azzal, hogy Klicsko Porosenko mellé állt és befolyást szerzett Kijev, Ukrajna politikai és gazdasági központja felett, egyértelmű riválisa lett Zelenszkijnek, aki azóta is folyamatosan fenntartja a feszült viszont Kijev vezetőjével.

 

Ukrajna fővárosának kettős hatalmi struktúrája van: a megválasztott polgármester mellett van egy elnöki kinevezésű vezetője a Kijevi Városi Állami Adminisztrációnak. Ez a rendszer 1993-ban jött létre. Míg a polgármester a helyi kormányzást látja el – jóváhagyja a költségvetést, felügyeli a városi infrastruktúrát –, a Kijevi Városi Állami Adminisztráció vezetője a nemzeti törvényeket és az elnöki rendeleteket hajtja végre. Porosenko elnöki időszaka alatt Klicsko mindkét szerepet betöltötte, ami törvényes volt. Zelenszkij azonban a két feladat szétválasztását akarta, amelynek egyértelmű oka Klicsko hatalmának gyengítése volt.

2021 tavaszán újra fellángolt a viszály Zelenszkij és Klicsko között. Az év elején Zelenszkij népszerűsége meredeken zuhant, míg Klicsko Kijev polgármestereként jelentős befolyással bírt. 

Zelenszkij mindezt nem tűrte el és nem is nézte tétlenül. Korrupcióval kezdte vádolni Klicskót és a városvezetést, és rendőrség razziákat rendelt el az ukrán főváros polgármestere és több önkormányzati szerv ellen, és újra elővette a polgármesteri és a Kijevi Városi Állami Adminisztráció posztok szétválasztásának tervét. 

Az orosz–ukrán háború kezdetét követően, a frontvonalak stabilizálódása után a feszültségek visszatértek Zelenszkij és Klicsko között.  Zelenszkij számára Klicsko továbbra is komoly rivális maradt. 

2023-ban Klicsko támogatottsága 58 százalékra emelkedett, ezzel országos szinten a negyedik helyen állt Zelenszkij, Szerhij Pritula és az elnöki tanácsadó, Mihajlo Podoljak mögött.

Zelenszkij, csakúgy, mint Zaluzsnij esetében, nem tűrte el, hogy valaki népszerűbb legyen nála, igyekezett mindent megtenni, hogy Klicsko hatalmát, befolyását és népszerűségét csökkentse. 

2023 júniusban erősödtek a spekulációk, amelyek arról szóltak, hogy Zelenszkij Klicsko eltávolítását tervezi a Kijevi Városi Állami Adminisztrációból. Sajtóhírek szerint Olekszandr Kamishin volt a preferált utód.

2023 végén, amikor fokozódtak a feszültségek Zelenszkij és Ukrajna tábornoka, Valerii Zaluzsnij között, Klicsko nyilvánosan támogatta a tábornokot. Amikor az ukrán elnök Zaluzsnij eltávolítására tett kísérletet, Klicskó bírálta a lépést.

Zelenszkij bosszúja

2024 végén Zelenszkij ismét offenzívát indított a kijevi polgármesteri hivatal ellen, ezúttal a kijevi katonai adminisztráció vezetőjének posztját használva támadó fegyverként. A posztot 2022-ben hozták létre, amikor Kijevet közvetlen katonai fenyegetés sújtotta, és kezdetben tábornokok töltötték be. 2024 decemberében azonban a posztot egy civil tisztviselő, Timur Tkacsenko kapta meg, aki jól ismeri mind Klicskót, mind a városi kormányzást.

Zelenszkij beépített embere az első naptól kezdve összetűzésbe került Klicskóval. Kétes ügyletekkel vádolta a kijevi városházát és azzal fenyegetőzött, hogy külső felügyelet alá helyezi a város költségvetését. A hatóságok hamarosan Klicsko szövetségeseit vették célba. 2025 áprilisában helyettesét, Volodimir Prokopivot házi őrizetbe helyezték, mert állítólag segített a katonai szolgálatot megtagadóknak elkerülni a mozgósítást. Ugyanebben a hónapban a rendőrség UDAR-hoz tartozó városi tanácsosok otthonaiban razziázott.

Vitalij Klicsko élesen bírálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, autoriter vezetési stílussal és a demokratikus intézmények leépítésével vádolva őt. Klicsko szerint az elnök a háborús helyzetet kihasználva központosítja a hatalmat és háttérbe szorítja a politikai ellenfeleket. Felrótta neki, hogy a korrupcióellenes intézményeket politikai eszközként használja. A polgármester arra is figyelmeztetett, hogy Zelenszkij alatt sérül a sajtószabadság és csorbulnak a demokratikus garanciák. Ezzel a nyilvános összecsapással a két vezető közti feszültség új szintre lépett, miközben az ország háborút vív.

2025 májusában a The Timesnak adott interjúban Klicsko úgy fogalmazott:

Ez a demokratikus elvek és intézmények háborús kormányzásnak álcázott tisztogatása. Egyszer azt mondtam, hogy országunk autoriterizmus szagát árasztja. Most már bűzlik.

Klicsko csapata 2025-ben már arra is fel volt készülve, hogy megismétlődik a „csernyihivi forgatókönyv”, utalva Atroshenko csernyihivi polgármester kényszerű eltávolítására. Sajtóhírek szerint ugyanis létrejött egy terv, amely szerint Tkacsenkót neveznék ki a városi tanács titkárává. Ez a szerep a hadiállapot idején azt jelentené, hogy ő lenne a polgármester, ha Klicskót eltávolítanák, mivel a választások megtartását felfüggesztették. Megelőző lépésként Klicsko a posztra az ellenzéki Holos pártból származó politikust, Zoját Jarosht jelölte.

Klicsko egyértelműen népszerű Kijevben. A legutóbbi közvélemény-kutatások szerint a lakosok többsége továbbra is őt szeretné polgármesternek. 

Azonban nem csak Kijev kedveli a bokszbajnokból lett polgármestert. A brüsszeli elit is szívesen mutatkozik Klicskóval. 

Gyakran mennek hozzá Kijevbe tárgyalni és Brüsszelbe, Strasbourgba is rendszeresen hívják. 

Klicsko nemrégiben az Európa Tanácsban is beszélt, Ukrajnáról és a háborús helyzetről mondta el álláspontját.

Mindennek persze nem örül Zelenszkij, aki elszántan igyekszik kiszorítani legfőbb ellenfeleit a háború után elkerülhetetlenül bekövetkező választások előtt. Az ukrán főváros irányításáért folyó politikai harc már több mint öt éve húzódik. Zelenszkij számára Kijev megszerzése továbbra is kulcsfontosságú cél. Klicsko pedig Zelenszkij szemében komoly fenyegetést jelent, akit bármi áron el akar távolítani. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

