Zelenszkij vs Klicsko: Kijev polgármesterével külön háborút vív az ukrán elnök

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vitalij Klicsko kijevi polgármester több mint öt éve állnak harcban egymással. A konfliktus fő oka, hogy az ukrán elnök Kijevet is teljesen hatalma alá akarja vonni, amit Klicsko következetesen megakadályoz.

Klicskó rendszeresen bírálja Zelenszkijt, aki nem tűri a kritikát és a Kijev feletti hatalmat is magáénak akarja. Fotó: OZAN KOSE / AFP

Klicsko 2005-ben, miután sportolóként visszavonult, úgy döntött, hogy politikai karriert épít. A következő évben indult először a polgármesteri székért. Bár népszerű volt a fiatal szavazók és az Európa-párti középosztály körében, a második helyen végzett. A 2008-as előre hozott polgármester-választáson támogatottsága tovább csökkent.

2010-ben Klicsko megalapította saját pártját, az Ukrán Demokrata Reformszövetséget (UDAR). 2012-ben az UDAR-t a parlamentbe vezette, mintegy 14 százalékos szavazati aránnyal.

A 2014 telén a Majdan téri tüntetések során és Viktor Janukovics bukása után, a bokszolóból lett politikus az ellenzék vezetőjeként és lehetséges elnökjelöltként tűnt fel. Petro Porosenko azonban megállapodást kötött Klicskóval: nem indul az elnökválasztáson, cserébe Porosenko támogatja a kijevi polgármester-választáson. Porosenko az első fordulóban megnyerte a választást, míg Klicsko 56 százalékkal a polgármesteri széket szerezte meg, valamint többsége lett a városi tanácsban.

Klicskót 2015-ben újraválasztották, a második fordulóban 64,1 százalékos szavazati aránnyal. Ugyanebben az évben pártja egyesült Porosenko politikai blokkjával, és Klicsko lett annak vezetője. 2016-ban lett az Ukrán Városok Szövetségének elnöke, amely egy fontos helyi kormányzati szervezet. 2019-ben Porosenko vesztett, Zelenszkij nyert.

Fotó: STR / NurPhoto

Azzal, hogy Klicsko Porosenko mellé állt és befolyást szerzett Kijev, Ukrajna politikai és gazdasági központja felett, egyértelmű riválisa lett Zelenszkijnek, aki azóta is folyamatosan fenntartja a feszült viszont Kijev vezetőjével.

Ukrajna fővárosának kettős hatalmi struktúrája van: a megválasztott polgármester mellett van egy elnöki kinevezésű vezetője a Kijevi Városi Állami Adminisztrációnak. Ez a rendszer 1993-ban jött létre. Míg a polgármester a helyi kormányzást látja el – jóváhagyja a költségvetést, felügyeli a városi infrastruktúrát –, a Kijevi Városi Állami Adminisztráció vezetője a nemzeti törvényeket és az elnöki rendeleteket hajtja végre. Porosenko elnöki időszaka alatt Klicsko mindkét szerepet betöltötte, ami törvényes volt. Zelenszkij azonban a két feladat szétválasztását akarta, amelynek egyértelmű oka Klicsko hatalmának gyengítése volt.

2021 tavaszán újra fellángolt a viszály Zelenszkij és Klicsko között. Az év elején Zelenszkij népszerűsége meredeken zuhant, míg Klicsko Kijev polgármestereként jelentős befolyással bírt.

Zelenszkij mindezt nem tűrte el és nem is nézte tétlenül. Korrupcióval kezdte vádolni Klicskót és a városvezetést, és rendőrség razziákat rendelt el az ukrán főváros polgármestere és több önkormányzati szerv ellen, és újra elővette a polgármesteri és a Kijevi Városi Állami Adminisztráció posztok szétválasztásának tervét.

Az orosz–ukrán háború kezdetét követően, a frontvonalak stabilizálódása után a feszültségek visszatértek Zelenszkij és Klicsko között. Zelenszkij számára Klicsko továbbra is komoly rivális maradt.

2023-ban Klicsko támogatottsága 58 százalékra emelkedett, ezzel országos szinten a negyedik helyen állt Zelenszkij, Szerhij Pritula és az elnöki tanácsadó, Mihajlo Podoljak mögött.

Zelenszkij, csakúgy, mint Zaluzsnij esetében, nem tűrte el, hogy valaki népszerűbb legyen nála, igyekezett mindent megtenni, hogy Klicsko hatalmát, befolyását és népszerűségét csökkentse.

2023 júniusban erősödtek a spekulációk, amelyek arról szóltak, hogy Zelenszkij Klicsko eltávolítását tervezi a Kijevi Városi Állami Adminisztrációból. Sajtóhírek szerint Olekszandr Kamishin volt a preferált utód.