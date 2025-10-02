Rendkívüli

Orbán Viktor: Különlegesen izgalmas európai csúcs volt + videó

demokráciaUkrajnajogkörrendeletVitalij Klicsko

Zelenszkij mindent irányítana, de ebből már Klicskónak is elege van

Vitalij Klicsko szerint a központi hatalom el akarja venni a kijevi önkormányzat jogköreit, és felülről kinevezett vezetőkön keresztül irányítaná a fővárost. A kijevi főpolgármester bírálta Timur Tkacsenko rendeletét, amely felhatalmazná a kijevi városi katonai közigazgatás vezetőjét a városházi kinevezések jóváhagyására. Klicsko jogilag semmisnek nevezte a dokumentumot, és felszólította a tisztviselőket, hogy ne hajtsák végre a törvénytelen utasításokat, mert a demokrácia intézménye kerül veszélybe.

Magyar Nemzet
2025. 10. 02. 1:00
Mit tervezhet az ukrán elnök? (Fotó: AFP)
Mit tervezhet az ukrán elnök? (Fotó: AFP)
A hatalom azt akarja, hogy a fővárost felülről kinevezett, és ne a kijeviek által megválasztott vezető irányítsa – így kommentálta Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko a kijevi katonai közigazgatás (KGVA) vezetője, Timur Tkacsenko új rendeletét. A rendelettel Tkacsenko gyakorlatilag felruházta saját magát azzal a joggal, hogy jóváhagyja a városháza összes dolgozójának kinevezését, beleértve a főpolgármester-helyetteseket is. Klicsko elmondása szerint Ukrajna-szerte már mintegy 200 polgármestert távolítottak el a hivatalából és a hatásköreiket a katonai közigazgatásokhoz helyezték át – írja az rbc.ua.

Zelenszkij embere újabb csapást mért az ukrán demokráciára
Zelenszkij embere újabb csapást mért az ukrán demokráciára. Fotó: AFP

Mi marad így az ukrán demokráciából?

Mi azért küzdünk, hogy felépítsünk egy európai, demokratikus országot. De nehéz küzdeni a demokratikus értékekért, miközben lerombolják azokat (…) Ha ez így folytatódik, Kijevet egy felülről kinevezett személy fogja vezetni, és nem az, akit a kijeviek a választásokon szavaztak meg

 – mondta Vitalij Klicsko a Kijev televízió műsorában. Hozzátette, hogy Timur Tkacsenko rendelete jogilag semmis, hiszen annak nincs semmilyen törvényes alapja.

Ez ugyanaz, mintha én kiadnék egy rendeletet arról, hogy velem kellene egyeztetni a kinevezéseket a Miniszteri Kabinetben vagy más állami intézményekben. Tkacsenko rendelete inkompetenciáról tanúskodik, de akár a hatalommal való közvetlen visszaélésnek is minősülhet. Lényegét tekintve jogilag semmis

 – jelentette ki, majd felszólította a kijevi városháza munkatársait, hogy ne hajtsák végre a KGVA vezetőjének törvénytelen utasításait. 

Korábban a Magyar Nemzeten is foglalkoztunk vele, hogy Zelenszkij hatalma egyre központosítottabbá válik. 

Borítókép: Mit tervezhet az ukrán elnök? (Fotó: AFP)

