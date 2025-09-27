Ukrán drónok olajszivattyú állomást találtak el a Barátság kőolajvezetéken

A szivattyúállomás a nyugati irányba kőolajat szállító Barátság vezeték része. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az orosz hadsereg elfoglalta Derilove és Majszke települést a kelet-ukrajnai Donyeck megyében, valamint Sztepove falut a dnyipropetrovszki régióban – közölte az MTI.

A tárca arról is beszámolt, hogy az orosz légvédelem az elmúlt nap folyamán két ukrán irányított légibombát és 131 drónt semlegesített.

Az ukránok többször támadták az olajvezetéket

Az elmúlt időszakban Kijev többször is megtámadta az olajvezetéket, amivel Magyarország és Szlovákia energiabiztonságát is veszélyeztette. Az Európai Bizottság pedig nyíltan Ukrajna oldalára állt az ügyben, míg Donald Trump amerikai elnök Magyarország mellé állt.

Amint arról korábban beszámoltunk, Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy Ukrajna a jövőben sem hagy fel az orosz energetikai létesítmények elleni csapásokkal, annak ellenére, hogy a támadások a Barátság kőolajvezetéket is érintették, amelyen keresztül Szlovákia és Magyarország orosz kőolajhoz jut.

Borítókép: Barátság kőolajvezeték (Fotó: AFP)