Zelenszkij megfenyegette Magyarországot

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök katonai vezetőkkel folytatott egyeztetése során azt állította, hogy az ukrán hadsereg felderítő drónok berepülését észlelte az ukrán–magyar határ térségében, és az előzetes vizsgálat szerint ezek „feltehetően magyar drónok” voltak, amelyek az ukrán ipari potenciálról gyűjthettek adatokat. Az ukrán elnök akkor azt írta, hogy utasította a hadsereget, hogy minden észlelt esetet vizsgáljanak ki és haladéktalanul jelentsenek. Később Zelenszkij ennél is tovább ment: X-oldalán is közzétett videóbejegyzésében közölte: elrendelte, hogy hasonló esetben „megfelelő választ” adjanak a behatolóval szemben.

Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

A katonaságunk jelentést tett egy, őszintén szólva, nagyon furcsa eseményről az ukrán–magyar határon. Katonáink drónokat észleltek, és ezek felderítő drónok voltak” – ismételte meg délutáni állítását az ukrán elnök, aki azt is hozzátette még: „Az ukránok jelenleg Európában a legjobbak a drónok elleni védelemben. Készek vagyunk megosztani tapasztalatainkat más nemzetekkel, amelyeknek megbízható védelemre van szükségük a drónok jelentette fenyegetésekkel szemben

– fogalmazott az elnök.

Putin lies to the leaders who still talk to him when he says that the occupying forces are achieving some kind of their goals. For years now, they’ve been forced to come up with new and new reasons why the deadlines set for them keep being pushed back. And it’s telling that… pic.twitter.com/tmxHHvlWuT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 26, 2025

Ezzel egy időben az ukrán hadsereg vezérkara is közzétett egy közleményt a Facebookon, amelyben azt írták:

2025. szeptember 26-án reggel az ukrán fegyveres erők radarrendszerei kétszer is észlelték, hogy egy drón típusú légi objektum különböző magasságokban repült az ukrán légtérben Kárpátalja régió felett. Az objektum kétszer megsértette az Ukrajna és Magyarország közötti államhatárt.

Az állítólagos légtérsértésről két fotót is közöltek, és azt is hozzátették, hogy a behatoláskor a „potenciális fenyegetés semlegesítése érdekében” az ukrán hadsereg Csaklun-KM nevű drónjával járőröztek a térségben.

Zelenszkij állításait cáfolta Magyarország

Nem igaz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítása, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen. Az ukrán féltől sem kaptunk ilyen esetre vonatkozó tájékoztatást, pedig folyamatos kapcsolatban állunk velük

– írta pénteken közleményében a Honvédelmi Minisztérium, cáfolva Zelenszkij állításait.

A sajtóban is megjelent állítólagos drónrepülést a Magyar Honvédség nem hajtotta végre és nem is kapott erre utasítást.

– hangsúlyozta a közlemény.