UkrajnaZelenszkijMagyarország

Zelenszkij megfenyegette Magyarországot

Az ukrán elnök pénteken azt állította, hogy felderítő drónok berepülését észlelték az ukrán–magyar határ térségében, és feltehetően magyar drónok repültek a légtérbe. Volodimir Zelenszkij ezután még ennél is tovább ment: katonai válaszlépéssel fenyegette meg Magyarországot.

Magyar Nemzet
2025. 09. 27. 6:01
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: LUDOVIC MARIN Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök katonai vezetőkkel folytatott egyeztetése során azt állította, hogy az ukrán hadsereg felderítő drónok berepülését észlelte az ukrán–magyar határ térségében, és az előzetes vizsgálat szerint ezek „feltehetően magyar drónok” voltak, amelyek az ukrán ipari potenciálról gyűjthettek adatokat. Az ukrán elnök akkor azt írta, hogy utasította a hadsereget, hogy minden észlelt esetet vizsgáljanak ki és haladéktalanul jelentsenek. Később Zelenszkij ennél is tovább ment: X-oldalán is közzétett videóbejegyzésében közölte: elrendelte, hogy hasonló esetben „megfelelő választ” adjanak a behatolóval szemben. 

Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

 

A katonaságunk jelentést tett egy, őszintén szólva, nagyon furcsa eseményről az ukrán–magyar határon. Katonáink drónokat észleltek, és ezek felderítő drónok voltak” – ismételte meg délutáni állítását az ukrán elnök, aki azt is hozzátette még: „Az ukránok jelenleg Európában a legjobbak a drónok elleni védelemben. Készek vagyunk megosztani tapasztalatainkat más nemzetekkel, amelyeknek megbízható védelemre van szükségük a drónok jelentette fenyegetésekkel szemben

fogalmazott az elnök. 

Ezzel egy időben az ukrán hadsereg vezérkara is közzétett egy közleményt a Facebookon, amelyben azt írták:  

2025. szeptember 26-án reggel az ukrán fegyveres erők radarrendszerei kétszer is észlelték, hogy egy drón típusú légi objektum különböző magasságokban repült az ukrán légtérben Kárpátalja régió felett. Az objektum kétszer megsértette az Ukrajna és Magyarország közötti államhatárt.

Az állítólagos légtérsértésről két fotót is közöltek, és azt is hozzátették, hogy a behatoláskor a „potenciális fenyegetés semlegesítése érdekében” az ukrán hadsereg Csaklun-KM nevű drónjával járőröztek a térségben. 

Zelenszkij állításait cáfolta Magyarország

Nem igaz Volodimir Zelenszkij ukrán elnök állítása, miszerint magyar katonai drón volt ukrán területen. Az ukrán féltől sem kaptunk ilyen esetre vonatkozó tájékoztatást, pedig folyamatos kapcsolatban állunk velük

– írta pénteken közleményében a Honvédelmi Minisztérium, cáfolva Zelenszkij állításait.

A sajtóban is megjelent állítólagos drónrepülést a Magyar Honvédség nem hajtotta végre és nem is kapott erre utasítást.

– hangsúlyozta a közlemény.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is reagált a történtekre, a tárcavezető közösségi oldalán úgy fogalmazott:

Volodimir Zelenszkij elnök úr kezd beleőrülni a magyarellenességbe. Most már rémeket is lát.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekKína

Kína újra tengeri nagyhatalom

Faggyas Sándor avatarja

A XV. század elején felépítették a világ legnagyobb hadiflottáját, mely hét nagy expedíciót vitt végbe nyugat felé.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.