Zelenszkij: Magyar drónok sérthették meg Ukrajna légterét

Zelenszkij: Magyar drónok sérthették meg Ukrajna légterét

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a katonai vezetőkkel tartott értekezlete után arról számolt be, hogy az ukrán hadsereg felderítő drónok berepülését észlelte az ukrán–magyar határ térségében. Mint írta, az előzetes vizsgálat szerint „feltehetően magyar drónok” voltak, és az ukrán ipari potenciálról gyűjthettek adatokat. Zelenszkij utasította a hadsereget, hogy minden észlelt esetet vizsgáljanak ki és haladéktalanul jelentsenek.

Magyar Nemzet
2025. 09. 26. 17:01
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő Fotó: ANP via AFP
Mint arról korábban írtunk, Ukrajna kitiltott a területéről három magyar katonai vezetőt. Szijjártó Péter közösségi oldalán kiemelte: a magyar közösség jogfosztása mellett mostanra odáig fajult a helyzet, hogy „magyar embert vernek halálra az erőszakos sorozás keretében”, ráadásul rendszeres támadás éri a Barátság kőolajvezetéket, amely Magyarország energiaellátásának biztonsága szempontjából létfontosságú.

Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

Az ukrán külügyminiszter egy az X-en megjelent bejegyzésében azt írta: „Három magas rangú magyar katonatiszttel szemben beutazási tilalmat rendeltünk el.

Szibiha: Három magas rangú magyar katonatiszttel szemben beutazási tilalmat rendeltünk el (Fotó: HENNADII MINCHENKO / NurPhoto)
Szibiha: Három magas rangú magyar katonatiszttel szemben beutazási tilalmat rendeltünk el (Fotó: NurPhoto/Hennadii Minchenko)

Hozzátette: 

Magyarország minden tiszteletlen cselekedetére megfelelő válasz fog következni, különösen a katonáinkkal szembeni tiszteletlenségre.

A döntés előzménye, hogy Magyarország kitiltotta az ukrán katonaság parancsnokát a Barátság kőolajvezeték elleni támadások miatt. A támadást követően Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentette, hogy a felelős egység parancsnokát nemcsak Magyarországról, hanem az egész schengeni térségből is kitiltják.

Korábban pedig a magyar kormány kitiltotta azt a három, a kényszersorozásokért felelős ukrajnai tisztségviselőt Magyarország területéről, akik felelősek a magyar származású Sebestyén József halála miatt, akit kényszersorozás közben agyonvertek Ukrajnában. 

Ezek után Zelenszkij Facebook-oldalán üzent, amiben leírta, hogy tartott egy katonai értekezletet:

 részt vett rajta Olekszandr Szirszkij főparancsnok, Andrij Hnatov vezérkari főnök, Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter, valamint az elnöki hivatal illetékes helyettes vezetője, Pavlo Palisza. „Jelentések hangzottak el a frontról – a kulcsfontosságú irányokról, valamint a határ menti helyzetről – írta.

A hosszas összefoglaló után Magyarországot vádolta meg azzal, hogy drónokat küldött az ukrán légtérbe.

A főparancsnok beszámolt a közelmúltbeli drónincidensekről is az ukrán–magyar határon. Az ukrán katonák felderítő drónok berepülését észlelték az ukrán légtérbe, és ezek előzetes vizsgálat alapján »feltehetően magyar« drónok voltak. Feltételezhető, hogy ezek a határ menti ukrán ipari potenciálról gyűjtöttek adatokat. Utasítottam, hogy minden rendelkezésre álló adatot ellenőrizzenek, és haladéktalanul jelentsék az összes észlelt esetet

 – írta az ukrán elnök.

Borítókép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő (Fotó: AFP)

