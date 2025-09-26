Zelenszkij: Magyar drónok sérthették meg Ukrajna légterét

Mint arról korábban írtunk, Ukrajna kitiltott a területéről három magyar katonai vezetőt. Szijjártó Péter közösségi oldalán kiemelte: a magyar közösség jogfosztása mellett mostanra odáig fajult a helyzet, hogy „magyar embert vernek halálra az erőszakos sorozás keretében”, ráadásul rendszeres támadás éri a Barátság kőolajvezetéket, amely Magyarország energiaellátásának biztonsága szempontjából létfontosságú.

Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

Az ukrán külügyminiszter egy az X-en megjelent bejegyzésében azt írta: „Három magas rangú magyar katonatiszttel szemben beutazási tilalmat rendeltünk el.

Szibiha: Három magas rangú magyar katonatiszttel szemben beutazási tilalmat rendeltünk el (Fotó: NurPhoto/Hennadii Minchenko)

További Külföld híreink

Hozzátette:

Magyarország minden tiszteletlen cselekedetére megfelelő válasz fog következni, különösen a katonáinkkal szembeni tiszteletlenségre.

A döntés előzménye, hogy Magyarország kitiltotta az ukrán katonaság parancsnokát a Barátság kőolajvezeték elleni támadások miatt. A támadást követően Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentette, hogy a felelős egység parancsnokát nemcsak Magyarországról, hanem az egész schengeni térségből is kitiltják.

Korábban pedig a magyar kormány kitiltotta azt a három, a kényszersorozásokért felelős ukrajnai tisztségviselőt Magyarország területéről, akik felelősek a magyar származású Sebestyén József halála miatt, akit kényszersorozás közben agyonvertek Ukrajnában.

Ezek után Zelenszkij Facebook-oldalán üzent, amiben leírta, hogy tartott egy katonai értekezletet:

részt vett rajta Olekszandr Szirszkij főparancsnok, Andrij Hnatov vezérkari főnök, Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter, valamint az elnöki hivatal illetékes helyettes vezetője, Pavlo Palisza. „Jelentések hangzottak el a frontról – a kulcsfontosságú irányokról, valamint a határ menti helyzetről – írta.

A hosszas összefoglaló után Magyarországot vádolta meg azzal, hogy drónokat küldött az ukrán légtérbe.

A főparancsnok beszámolt a közelmúltbeli drónincidensekről is az ukrán–magyar határon. Az ukrán katonák felderítő drónok berepülését észlelték az ukrán légtérbe, és ezek előzetes vizsgálat alapján »feltehetően magyar« drónok voltak. Feltételezhető, hogy ezek a határ menti ukrán ipari potenciálról gyűjtöttek adatokat. Utasítottam, hogy minden rendelkezésre álló adatot ellenőrizzenek, és haladéktalanul jelentsék az összes észlelt esetet

– írta az ukrán elnök.