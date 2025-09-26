Rendkívüli

Elképesztő ukrán támadás Magyarország ellen

Elképesztő ukrán támadás Magyarország ellen

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közölte, hogy három magas rangú magyar katonatisztre beutazási tilalmat rendelt el Ukrajna.

2025. 09. 26. 14:04
Andrij Szibiha Fotó: YEVHEN KOTENKO Forrás: NurPhoto
Az ukrán külügyminiszter egy az X-en megjelent bejegyzésében azt írta: „Három magas rangú magyar katonatiszttel szemben beutazási tilalmat rendeltünk el.

Szibiha: Három magas rangú magyar katonatiszttel szemben beutazási tilalmat rendeltünk el (Fotó: HENNADII MINCHENKO / NurPhoto)
Hozzátette: 

Magyarország minden tiszteletlen cselekedetére megfelelő válasz fog következni, különösen a katonáinkkal szembeni tiszteletlenségre.

A döntés előzménye, hogy Magyarország kitiltotta az ukrán katonaság parancsnokát a Barátság kőolajvezeték elleni támadások miatt. A támadást követően Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentette, hogy a felelős egység parancsnokát nemcsak Magyarországról, hanem az egész schengeni térségből is kitiltják.

Korábban pedig a magyar kormány kitiltotta azt a három, a kényszersorozásokért felelős ukrajnai tisztségviselőt Magyarország területéről, akik felelősek a magyar származású Sebestyén József halála miatt, akit kényszersorozás közben agyonvertek Ukrajnában. 

Borítókép: Andrij Szibiha (Fotó: AFP)

