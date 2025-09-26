Elképesztő ukrán támadás Magyarország ellen

A döntés előzménye, hogy Magyarország kitiltotta az ukrán katonaság parancsnokát a Barátság kőolajvezeték elleni támadások miatt. A támadást követően Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentette, hogy a felelős egység parancsnokát nemcsak Magyarországról, hanem az egész schengeni térségből is kitiltják.

Korábban pedig a magyar kormány kitiltotta azt a három, a kényszersorozásokért felelős ukrajnai tisztségviselőt Magyarország területéről, akik felelősek a magyar származású Sebestyén József halála miatt, akit kényszersorozás közben agyonvertek Ukrajnában.

