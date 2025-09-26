Az ukrán külügyminiszter egy az X-en megjelent bejegyzésében azt írta: „Három magas rangú magyar katonatiszttel szemben beutazási tilalmat rendeltünk el.
Elképesztő ukrán támadás Magyarország ellen
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közölte, hogy három magas rangú magyar katonatisztre beutazási tilalmat rendelt el Ukrajna.
Hozzátette:
Magyarország minden tiszteletlen cselekedetére megfelelő válasz fog következni, különösen a katonáinkkal szembeni tiszteletlenségre.
További Külföld híreink
A döntés előzménye, hogy Magyarország kitiltotta az ukrán katonaság parancsnokát a Barátság kőolajvezeték elleni támadások miatt. A támadást követően Szijjártó Péter külügyminiszter bejelentette, hogy a felelős egység parancsnokát nemcsak Magyarországról, hanem az egész schengeni térségből is kitiltják.
Korábban pedig a magyar kormány kitiltotta azt a három, a kényszersorozásokért felelős ukrajnai tisztségviselőt Magyarország területéről, akik felelősek a magyar származású Sebestyén József halála miatt, akit kényszersorozás közben agyonvertek Ukrajnában.
Borítókép: Andrij Szibiha (Fotó: AFP)
Szlovákia új irányt vesz: a törvényhozás rögzítette az alapértékeket
A férfi és a női nem kizárólagos létezését is rögzítő alkotmánymódosítást hagyott jóvá a szlovák parlament.
Menczer Tamás: Trump világossá tette, hogy Orbán Viktor a barátja, és Magyarországot hagyják békén
Trump világosan kiállt a magyar álláspont mellett.
Trump ismét Orbán Viktor és Magyarország mellé állt
Brüsszel nem tud éket verni Trump és Orbán Viktor közé.
Meglepő helyről érkezett elismerés Orbán Viktornak Trump bejelentése után
Kezd nyilvánvalóvá válni mindenkinek: erős a magyar–amerikai szövetség.
Szlovákia új irányt vesz: a törvényhozás rögzítette az alapértékeket
A férfi és a női nem kizárólagos létezését is rögzítő alkotmánymódosítást hagyott jóvá a szlovák parlament.
Menczer Tamás: Trump világossá tette, hogy Orbán Viktor a barátja, és Magyarországot hagyják békén
Trump világosan kiállt a magyar álláspont mellett.
Trump ismét Orbán Viktor és Magyarország mellé állt
Brüsszel nem tud éket verni Trump és Orbán Viktor közé.
Meglepő helyről érkezett elismerés Orbán Viktornak Trump bejelentése után
Kezd nyilvánvalóvá válni mindenkinek: erős a magyar–amerikai szövetség.