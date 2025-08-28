A magyar kormány határozottan reagált arra a rendkívül súlyos támadásra, amelyet az ukrán hadsereg hajtott végre a Barátság kőolajvezeték ellen. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter videóban közölte a döntést: a támadást végrehajtó ukrán katonai egység parancsnokát kitiltják Magyarországról, valamint a teljes schengeni övezetből.
Kőkemény lépést jelentett be a kormány válaszul az ukrán provokációra
Magyarország energiaellátása nem játék – ezt is világossá tette a kormány legújabb döntése. A Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadás után Szijjártó Péter bejelentette: kitiltják a támadásért felelős ukrán katonai egység parancsnokát Magyarországról és a teljes schengeni övezetből.
Szijjártó Péter a szuverenitás elleni támadásnak nevezte az akciót
A miniszter hangsúlyozta: Ukrajna pontosan tudja, hogy a Barátság kőolajvezeték nélkülözhetetlen Magyarország biztonságos energiaellátása szempontjából.
A Barátság kőolajvezeték nélkül Magyarországot kőolajjal ellátni nem lehet
– figyelmeztetett, majd hozzátette:
Ukrajna pontosan tudja, hogy a Barátság kőolajvezeték ellen indított támadásuk elsősorban nem Oroszországnak, hanem sokkal inkább Magyarországnak és persze Szlovákiának ártanak.
A legutóbbi támadás különösen veszélyes volt, hiszen a helyreállítás olyan hosszú időt vett igénybe, hogy – Szijjártó Péter szavai szerint – „kis híján a stratégiai, vagyis vészhelyzeti tartalékot is fel kellett használnunk”.
Minden egyes támadást az energiabiztonságunk ellen, a szuverenitásunk ellen elkövetett támadásként értékelünk. És természetesen egyetlenegy szuverenitásunk ellen elkövetett támadás sem maradhat következmények nélkül
– jelentette ki a külügyminiszter. A válaszlépés ennek megfelelően szimbolikus és gyakorlati súllyal is bír. A kitiltás egyértelmű üzenet minden olyan szereplőnek, aki Magyarország energiaellátását és nemzeti érdekeit veszélyeztetni próbálja.
Meg fogjuk védeni a nemzeti érdekeinket, meg fogjuk védeni energiaellátásunk biztonságát, meg fogjuk védeni a szuverenitásunkat, és mindenkinek, aki az energiabiztonságunk ellen, a szuverenitásunk ellen indít támadásokat, számítania kell arra, hogy annak következményei lesznek
– figyelmeztetett Szijjártó Péter.
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: Facebook/Szijjártó Péter)
