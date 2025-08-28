Kőkemény lépést jelentett be a kormány válaszul az ukrán provokációra

Szijjártó Péter a szuverenitás elleni támadásnak nevezte az akciót

A miniszter hangsúlyozta: Ukrajna pontosan tudja, hogy a Barátság kőolajvezeték nélkülözhetetlen Magyarország biztonságos energiaellátása szempontjából.

A Barátság kőolajvezeték nélkül Magyarországot kőolajjal ellátni nem lehet

– figyelmeztetett, majd hozzátette:

Ukrajna pontosan tudja, hogy a Barátság kőolajvezeték ellen indított támadásuk elsősorban nem Oroszországnak, hanem sokkal inkább Magyarországnak és persze Szlovákiának ártanak.

A legutóbbi támadás különösen veszélyes volt, hiszen a helyreállítás olyan hosszú időt vett igénybe, hogy – Szijjártó Péter szavai szerint – „kis híján a stratégiai, vagyis vészhelyzeti tartalékot is fel kellett használnunk”.

Minden egyes támadást az energiabiztonságunk ellen, a szuverenitásunk ellen elkövetett támadásként értékelünk. És természetesen egyetlenegy szuverenitásunk ellen elkövetett támadás sem maradhat következmények nélkül

– jelentette ki a külügyminiszter. A válaszlépés ennek megfelelően szimbolikus és gyakorlati súllyal is bír. A kitiltás egyértelmű üzenet minden olyan szereplőnek, aki Magyarország energiaellátását és nemzeti érdekeit veszélyeztetni próbálja.

Meg fogjuk védeni a nemzeti érdekeinket, meg fogjuk védeni energiaellátásunk biztonságát, meg fogjuk védeni a szuverenitásunkat, és mindenkinek, aki az energiabiztonságunk ellen, a szuverenitásunk ellen indít támadásokat, számítania kell arra, hogy annak következményei lesznek

– figyelmeztetett Szijjártó Péter.