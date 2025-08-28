Súlyos figyelmeztetést kapott a német kancellár

Akkora a baj a német gazdaságban, hogy a német kereskedelmi és iparkamara (DIHK) sürgős levélben figyelmeztette Friedrich Merz kancellárt, hogy ez így nem mehet tovább – számol be róla a Berliner Zeitung német napilap.

Merz kormánya alatt óriási bajban van a német gazdaság (Illusztráció, forrás: Pixabay)

A kormányváltás Berlinben száz nap után sem vezetett a gazdasági hangulat javulásához. Hogy mennyire nem, arra három közelmúltbeli szalagcímet hoz példaként a lap: Németországot sorozatban a harmadik recessziós év fenyegeti, az autóiparban egy év alatt ötvenezer munkahely szűnt meg, az acéltermelés tizenkét százalékkal esett vissza. A DIHK levelében egyértelmű követeléseket fogalmazott meg a szövetségi kormány felé. Helena Melnikov, a DIHK vezérigazgatója felszólította a Merz-kormányt, hogy 2025 őszén hajtson végre átfogó reformokat.

A német gazdaság mélyebben van a válságban, mint ahogy azt sokan be akarják látni

– mondta Melnikov. Első pozitív lépésként Melnikov megemlítette az infrastruktúrára és a biztonságra irányuló beruházási csomagokat és ösztönzőket. Ez azonban nem elég. A villamosenergia-adóval kapcsolatos fiaskó óta sok vállalat bizalma ismét csökken. Most világos irányra van szükség: csökkenteni kell az adóterheket, a gazdasággyorsítási csomagot végre kell hajtani, és a közigazgatást korszerűsíteni kell.

Így, ahogy eddig, nem mehet tovább

– figyelmeztetett a DIHK vezetője. A hivatalban töltött közel négy hónap után lejárt a türelmi idő az új kormánnyal szemben.

Döntő fontosságú, hogy a termelékenység és a gazdasági teljesítmény gyorsabban növekedjen, mint a szociális kiadások

– követeli Melnikov. Szerinte ez nem adóemelésekkel, hanem csak strukturális reformokkal érhető el. Olyan helyzetben, ahol már most is milliárdos hiteleket vesznek fel, az adóemelés teljesen rossz jelzés – tette egyértelművé a DIHK vezérigazgatója.

Már a puszta vita is jelentős bizalomvesztést okoz a gazdaságban

– emelte ki, Svédország, Hollandia és Dánia reformjait hozva fel példaként. Most van szükség a bátorságra az ilyen mélyreható változtatásokhoz – szögezte le a DIHK vezetője.