Rendkívüli

Kőkemény lépést jelentett be a kormány válaszul az ukrán provokációra

NémetországFriedrich Merzgazdaság

Súlyos figyelmeztetést kapott a német kancellár

Vége a türelmi időnek a tavasszal hivatalba lépett német kormánnyal szemben. Németország kereskedelmi és iparkamarája súlyos figyelmeztetést küldött Friedrich Merz kancellárnak: ez így nem mehet tovább!

Munkatársunktól
2025. 08. 28. 6:11
Friedrich Merz német kancellár Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Akkora a baj a német gazdaságban, hogy a német kereskedelmi és iparkamara (DIHK) sürgős levélben figyelmeztette Friedrich Merz kancellárt, hogy ez így nem mehet tovább – számol be róla a Berliner Zeitung német napilap.

Merz kormánya alatt óriási bajban van a német gazdaság (Illusztráció, forrás: Pixabay)
Merz kormánya alatt óriási bajban van a német gazdaság (Illusztráció, forrás: Pixabay)

A kormányváltás Berlinben száz nap után sem vezetett a gazdasági hangulat javulásához. Hogy mennyire nem, arra három közelmúltbeli szalagcímet hoz példaként a lap: Németországot sorozatban a harmadik recessziós év fenyegeti, az autóiparban egy év alatt ötvenezer munkahely szűnt meg, az acéltermelés tizenkét százalékkal esett vissza. A DIHK levelében egyértelmű követeléseket fogalmazott meg a szövetségi kormány felé. Helena Melnikov, a DIHK vezérigazgatója felszólította a Merz-kormányt, hogy 2025 őszén hajtson végre átfogó reformokat.

A német gazdaság mélyebben van a válságban, mint ahogy azt sokan be akarják látni

– mondta Melnikov. Első pozitív lépésként Melnikov megemlítette az infrastruktúrára és a biztonságra irányuló beruházási csomagokat és ösztönzőket. Ez azonban nem elég. A villamosenergia-adóval kapcsolatos fiaskó óta sok vállalat bizalma ismét csökken. Most világos irányra van szükség: csökkenteni kell az adóterheket, a gazdasággyorsítási csomagot végre kell hajtani, és a közigazgatást korszerűsíteni kell.

Így, ahogy eddig, nem mehet tovább

– figyelmeztetett a DIHK vezetője. A hivatalban töltött közel négy hónap után lejárt a türelmi idő az új kormánnyal szemben.

Döntő fontosságú, hogy a termelékenység és a gazdasági teljesítmény gyorsabban növekedjen, mint a szociális kiadások

– követeli Melnikov. Szerinte ez nem adóemelésekkel, hanem csak strukturális reformokkal érhető el. Olyan helyzetben, ahol már most is milliárdos hiteleket vesznek fel, az adóemelés teljesen rossz jelzés – tette egyértelművé a DIHK vezérigazgatója.

Már a puszta vita is jelentős bizalomvesztést okoz a gazdaságban

– emelte ki, Svédország, Hollandia és Dánia reformjait hozva fel példaként. Most van szükség a bátorságra az ilyen mélyreható változtatásokhoz – szögezte le a DIHK vezetője.

Figyelmeztetésének háttere az egyre élesedő strukturális válság és a vállalatok körében növekvő frusztráció. Németországot a bruttó hazai termék két évnyi zsugorodása után 2025-ben is recesszió fenyegeti – ez a fejlemény a gazdasági szakértők szerint a bizalom tartós elvesztéséhez és a termelés külföldre történő fokozódó áthelyezéséhez vezet.

Az EY tanácsadó cég tanulmánya szerint az ipar forgalma a második negyedévben valamivel több mint 533 milliárd eurót tett ki. Ez 2,1 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest. Ez már a nyolcadik egymást követő negyedév, amikor csökkenést regisztráltak. A nyolc elmúlt negyedév közül ráadásul hétben negatív volt az export alakulása is.

2019 óta – tehát a koronavírus-járvány előtt – 245 500 munkahely szűnt meg a német iparban – írja a Reuters hírügynökség.

Lars Klingbeil szövetségi pénzügyminiszter, egyben a kisebbik koalíciós párt, az SPD elnöke az adóemeléseket vetette fel lehetőségként a 2027-es költségvetés óriási hiányainak betömésére. Ez a megközelítés azonban érthető módon nem tetszik az ipari szereplőknek.

Szerintük csökkenteni kell az energiaárakat, pénzt kell biztosítani új gázerőművek építéséhez, enyhíteni kell az épületenergetikai törvényt, összességében pedig több piacra és kevesebb államra van szükség – sorolta a teendőket. A vállalatok csak akkor hajlandók beruházni, ha ehhez adottak a keretfeltételek, ezért az idei ősznek a reformokról kell szólnia – hangsúlyozta Melnikov.

A helyzet súlyosságát maga Friedrich Merz német kancellár is elismerte, amikor válságtanácskozást hívott össze a CDU vezető politikusai számára.

Ez nem átmeneti gyengülés, hanem a gazdaság strukturális válsága. Országunk már nem képes lépést tartani a globális fejlődéssel, versenyképessége jelentősen csökkent

– fogalmazott szombati beszédében a kancellár.

Németország elvesztette azt a jellegét, hogy egy nagy és erős gazdaság ami viszi előre Európát. Jelenleg inkább hátráltatja már és ezek mély, strukturális problémák 

– mondta el korábban a Magyar Nemzetnek Bauer Bence, az MCC Magyar–Német Intézet igazgatója.

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekDonald Trump

Magyarország Amerikában is igazodási pont lett

Sümeghi Lóránt avatarja

Orbán Viktor politikai lényeglátását és teljesítményét egyre többen ismerik el a tengerentúlon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.