Bezzeg Németország: Merz pálfordulása lehet már későn jött

Merz kiemelte, hogy eljött a változás a migrációs politikában is. A kancellár emellett azt is bejelentette, hogy bővítik a biztonságos harmadik országok listáját, ahová ki lehet toloncolni az illegális migránsokat.

Radikális fordulatot szeretne Berlin

Németországban a migráció évek óta óriási probléma és nagyon sok problémát és konfliktust okozott a társadalomban

– mondta el lapunknak Bauer Bence, az MCC Magyar–Német Intézet igazgatója.

Rendkívül rossz a bűnügyi statisztika, 29 ezer késeléses támadás volt tavaly. A lakhatás, a szociális ellátórendszer, az iskolarendszer, a közegészségügy és a munkaerőpiac is hatalmas kihívásokkal küzd. Berlin évente 48 milliárd eurót költ polgári juttatásra, aminek a fele külföldi állampolgár – gyakorlatilag ez migránspénz.

A szakértő szerint a CDU az elmúlt tíz év alatt jött rá arra, hogy a migrációbarát irány nem tartható, és most próbálják korrigálni az előző kormánykoalíció intézkedéseit.

A jelzőlámpa-koalíció vezette be például, hogy kötelező jogi képviselete legyen egy elutasított migránsnak – ezt most vissza szeretnék vonni.

Bauer Bence arról is beszélt, hogy mivel Berlin már nem tudja finanszírozni a migránsáradatot, radikális fordulatot szeretne.

A felismerés már megtörtént, de a cselekvés még késik. Az igazi probléma ott van, hogy a baloldali pártok strukturálisan a migrációt támogatták: az állampolgárság gyors megszerzése, a migránshajók finanszírozása, a kötelező jogi képviselet, a feltételek nélküli juttatások és azok reklámozása mind ezt a célt szolgálták.