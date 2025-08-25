Bezzeg Németország: Merz pálfordulása lehet már későn jött

Rendkívüli

Friedrich Merz német kancellár szombati beszéde több szempontból is történelmi jelentőségűnek tűnik: a lapunknak nyilatkozó szakértő szerint olyan kijelentéseket tett, amelyek néhány hónappal ezelőtt még elképzelhetetlenek lettek volna egy német kancellártól. Merz szerint a migráció tévút, gazdasági válságról és békepolitikáról beszélt.

Szabó István
2025. 08. 25. 13:03
Friedrich Merz német kancellár részt vesz egy beszélgetésen a berlini kancellári hivatalban, 2025. augusztus 24-én Fotó: Adam Berry Forrás: AFP
A kancellár nyíltan elismerte, hogy Németország gazdasági válságban van, a migráció súlyos problémákat okozott, és a jövőben Berlin a béke politikáját kívánja követni Ukrajnával kapcsolatban.

Merz
Friedrich Merz szövetségi kancellár (CDU) felszólal a CDU Alsó-Szászország tartományi pártkonferenciáján (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Hauke-Christian Dittrich)

Merz kiemelte, hogy eljött a változás a migrációs politikában is. A kancellár emellett azt is bejelentette, hogy bővítik a biztonságos harmadik országok listáját, ahová ki lehet toloncolni az illegális migránsokat.

Radikális fordulatot szeretne Berlin

Németországban a migráció évek óta óriási probléma és nagyon sok problémát és konfliktust okozott a társadalomban

– mondta el lapunknak Bauer Bence, az MCC Magyar–Német Intézet igazgatója.

Rendkívül rossz a bűnügyi statisztika, 29 ezer késeléses támadás volt tavaly. A lakhatás, a szociális ellátórendszer, az iskolarendszer, a közegészségügy és a munkaerőpiac is hatalmas kihívásokkal küzd. Berlin évente 48 milliárd eurót költ polgári juttatásra, aminek a fele külföldi állampolgár – gyakorlatilag ez migránspénz.

A szakértő szerint a CDU az elmúlt tíz év alatt jött rá arra, hogy a migrációbarát irány nem tartható, és most próbálják korrigálni az előző kormánykoalíció intézkedéseit.

A jelzőlámpa-koalíció vezette be például, hogy kötelező jogi képviselete legyen egy elutasított migránsnak – ezt most vissza szeretnék vonni.

Bauer Bence arról is beszélt, hogy mivel Berlin már nem tudja finanszírozni a migránsáradatot, radikális fordulatot szeretne.

A felismerés már megtörtént, de a cselekvés még késik. Az igazi probléma ott van, hogy a baloldali pártok strukturálisan a migrációt támogatták: az állampolgárság gyors megszerzése, a migránshajók finanszírozása, a kötelező jogi képviselet, a feltételek nélküli juttatások és azok reklámozása mind ezt a célt szolgálták.

dpatop - 11 July 2025, Berlin: Federal Chancellor Friedrich Merz (CDU, r-l) follows the debate in the Bundestag alongside Lars Klingbeil (SPD), Federal Minister of Finance, and Alexander Dobrindt (CSU), Federal Minister of the Interior. One item on the agenda is the election of judges to the Federal Constitutional Court. Photo: Michael Kappeler/dpa (Photo by MICHAEL KAPPELER / dpa Picture-Alliance via AFP)
Friedrich Merz szövetségi kancellár Lars Klingbeil (SPD) pénzügyminiszter és Alexander Dobrindt (CSU) belügyminiszter oldalán (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/ Michael Kappeler)

A szakértő szerint a migráció nemcsak társadalmi, hanem politikai problémát is jelent.

A baloldali pártok a migránsokat szavazóbázisuk megerősítésére is felhasználták. Friedrich Merz rájött, hogy a migráció révén akár a jobboldali pártokat is kiszoríthatják, főleg a CDU-t – ez lehet az oka a látványos pálfordulatnak.

Merz arról is beszélt, hogy Németország a recesszió harmadik évébe lépett. „Ez nem átmeneti gyengülés, hanem a gazdaság strukturális válsága. Országunk már nem képes lépést tartani a globális fejlődéssel, versenyképessége jelentősen csökkent.”

Friedrich Merz az egyre romló német gazdasági adatok láttán mára egy krízistalálkozót hívott össze a CDU vezetősége számára, hogy megvitassák az ezt ellensúlyozó kormányzati lépéseket.

A szakértő szerint teljes mértékben bizonytalan, hogy a Merz-koalíció fel fog-e borulni, esetleg kormányválság lesz belőle, illetve, hogy meglesz-e a többsége Merznek a gazdaságpolitikájához és a migrációs politikájához.

Merz első ízben mondta el szombaton, hogy Németország már nem finanszírozható és nem tudja finanszírozni az eddigi polgári juttatásokat, azaz a gazdaságpolitikában kell egy fordulat. A második negyedéves GDP-adatok szerint -0,3 százalékos a visszaesés. Németország elvesztette azt a jellegét, hogy egy nagy és erős gazdaság ami viszi előre Európát. Jelenleg inkább hátráltatja már és ezek mély, strukturális problémák.

President Volodymyr Zelenskyy with five European heads of state and government at the Ukraine Summit on August 18, 2025, at the White House in Washington. US President Donald Trump with German Chancellor Friedrich Merz and Keir Starmer (right). Working Visit of the President of Ukraine to the United States. Photo: The Presidential Office of Ukraine via (Photo by Presidential Office of Ukraine / ThePresidentialOfficeUkraine / dpa Picture-Alliance via AFP)
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke Friedrich Merz német kancellárral és Keir Starmerrel a Fehér Házban (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP)

Merz most már a béke mellett lenne

Merz arra is rájött Trump békepárti politikáját látva – ami Németország amerikai mintakövetését ismerve nem csoda –, hogy inkább a béke oldalán lenne.

Rájöttek, hogy most már tényleg itt a béke ideje és e tekintetben változtatnak a kommunikáción is. Merz olyat is mondott, hogy az orosz kultúra és irodalom az európai kultúra szerves része, amit az utolsó három és fél évben nem hallottunk német politikusoktól.

– fogalmazott a szakértő.

Kérdéses a koalíció jövője?

Teljes mértékben bizonytalan, hogy a Merz-koalíció fel fog-e borulni, esetleg kormányválság lesz belőle. Kérdés az is, hogy a szociáldemokrata SPD támogatni fogja-e a kancellár intézkedéseit – egyelőre azt jelezték, hogy semmi szín alatt nem.

– összegezte Bauer Bence.

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár  részt vesz egy beszélgetésen a berlini kancellári hivatalban, 2025. augusztus 24-én (Fotó: AFP/Adam Berry) 

Bank Barbara
idezojelekdiktatúra

„Ha túlélted, hallgass!”

Bank Barbara avatarja

A totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapjára.

