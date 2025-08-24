A gazdaságpolitikai intézkedések mellett a kormány megállapodott az USA-val, elkerülve a súlyosabb kereskedelmi konfliktust, és hangsúlyozta az EU függetlenségének növelését. Különösen fontos a gáz- és olajfüggőség csökkentése, valamint a biztonságpolitikai és gazdasági önállóság erősítése.

Az ukrajnai helyzetben is aktívan közreműködik Németország, hangsúlyozva, hogy Ukrajna a kontinens második legnagyobb területű országa, és stratégiai érdekünk a béke és szabadság helyreállítása. Bár az eddigi eredmények csak az út elejét jelentik, a német kormány a diplomáciai erőfeszítéseket továbbra is kiemelten kezeli:

Oroszország európai ország

Továbbá ott kell lennünk Ukrajnában. Szándékosan mondom, hogy a mi kontinensünket érinti ez, mert ez nem egy távoli ország. Területét tekintve Oroszország után a második legnagyobb európai ország ezen a kontinensen. És Oroszországot tudatosan európai országnak tekintem. Oroszország mélyen európai ország

– mondta.

