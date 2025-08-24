A német kormány elismerte, hogy a gazdasági nehézségek mélyebbek, mint azt sokan korábban feltételezték. Friedrich Merz német kancellár kiemelte, hogy a recesszió harmadik évébe léptek, és a kilábalás sürgető. A vezetés önkritikusan hangsúlyozta: nem pusztán átmeneti gyengülésről van szó, hanem a gazdaság strukturális válságáról. Németország már nem képes lépést tartani a globális fejlődéssel, és versenyképessége jelentősen csökkent.
Merz pálfordulása, Oroszországot európai országnak tekinti a kancellár + videó
A német kormány elismerte, hogy az ország gazdasága strukturális válsággal küzd, és a recesszió már a harmadik évét tapossa. A vezetés bejelentette, hogy a gazdasági, migrációs és biztonságpolitikai intézkedések radikális új irányt kapnak, miközben a nemzetközi kapcsolatokban is határozott lépéseket tesznek. Friedrich Merz német kancellár beszédében Oroszországról is nyilatkozott.
Merz kiemelte, hogy a termelékenység elmarad a nemzetközi szinttől, és sürgős intézkedésekre van szükség. Bejelentette, hogy változás jött a migrációs politikában is: az új szövetségi belügyminiszter azonnal szigorította a határellenőrzést, és ennek hatására a menedékjog iránti kérelmek száma 2013 óta a legalacsonyabb szintre csökkent.
Tehát alapvetően azt, ami az elmúlt tíz évben rosszul működött, most valóban neki kezdtünk, hogy alapjaiban kijavítsuk. A menedékkérelmek száma a tavalyi több mint 140 ezerről 2025 első félévében hetvenezerre csökkent
– emelte ki.
A gazdaságpolitikai intézkedések mellett a kormány megállapodott az USA-val, elkerülve a súlyosabb kereskedelmi konfliktust, és hangsúlyozta az EU függetlenségének növelését. Különösen fontos a gáz- és olajfüggőség csökkentése, valamint a biztonságpolitikai és gazdasági önállóság erősítése.
Az ukrajnai helyzetben is aktívan közreműködik Németország, hangsúlyozva, hogy Ukrajna a kontinens második legnagyobb területű országa, és stratégiai érdekünk a béke és szabadság helyreállítása. Bár az eddigi eredmények csak az út elejét jelentik, a német kormány a diplomáciai erőfeszítéseket továbbra is kiemelten kezeli:
Oroszország európai ország
Továbbá ott kell lennünk Ukrajnában. Szándékosan mondom, hogy a mi kontinensünket érinti ez, mert ez nem egy távoli ország. Területét tekintve Oroszország után a második legnagyobb európai ország ezen a kontinensen. És Oroszországot tudatosan európai országnak tekintem. Oroszország mélyen európai ország
– mondta.
Korábban írtunk róla, hogy az ukrán sajtó is Budapestet emlegeti lehetséges béketárgyalási helyszínként.
Merz beszéde magyarul itt tekinthető meg
Borítókép: Friedrich Merz és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
