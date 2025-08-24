Trump megálljt parancsolt az ukránoknak

A Pentagon csendben visszavonta az Ukrajnának adott engedélyt arról, hogy az ukrán hadsereg nagy hatótávolságú rakétacsapásokat hajthasson végre mélyen Oroszország területén belül. Amerikai tisztviselők szerint a Pentagon már hónapok óta akadályozza Ukrajna nagy hatótávolságú rakétáinak bevetését oroszországi célpontok ellen, ezzel korlátozva Kijev lehetőségeit – írja a The Wall Street Journal.

Ukrajna nem támadhatja Oroszországot az amerikai, nagy hatótávolságú fegyverekkel (Fotó: South Korean Defence Ministry)

Ukrajna engedélye visszavonva

Az amerikai, csaknem 300 kilométeres hatótávolságú ATACMS rakétákat az ukrán hadsereg már nem vetheti be Oroszország területén – mondták amerikai tisztviselők. A Biden-adminisztráció 2023-tól kezdve több száz ATACMS rakétát adott Ukrajnának. A Biden alatt bevezetett korlátozásokat, amelyek tiltották az oroszországi csapásokat, 2024 végén eltörölték, miután Észak-Korea belépett a háborúba Oroszország oldalán. Az utolsó, Biden által engedélyezett ATACMS-szállítmány tavasszal érkezett meg Ukrajnába, és Kijevnek az amerikai tisztviselők szerint mára csak korlátozott készlete maradt.

Elbridge Colby, a Pentagon politikai ügyekért felelős helyettes államtitkára dolgozta ki a felülvizsgálati mechanizmust, amely dönt Kijev kérelmeiről az amerikai, illetve az európai szövetségesek által biztosított fegyverek bevetésénél.

Trump elnök világossá tette, hogy a háborúnak véget kell vetni

– közölte Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője.