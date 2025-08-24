ATACMSUkrajnarakétaTrump

Trump megálljt parancsolt az ukránoknak

A Pentagon visszavonta azt az engedélyt, amely lehetővé tette Ukrajnának, hogy amerikai gyártmányú, nagy hatótávolságú rakétákkal támadjon mélyen Oroszország területén belül. A döntés visszafordította Joe Biden elnök utolsó évében hozott intézkedést, amely zöld jelzést adott a műveleteknek. Donald Trump elnök szerint az oroszországi csapások csak eszkalálták a háborút, ezért a Pentagon felülvizsgálati rendszere most szigorúan korlátozza Kijev lehetőségeit. Az Egyesült Államok ugyanakkor más fegyverekkel továbbra is támogatja Ukrajnát.

Magyar Nemzet
2025. 08. 24. 9:18
Amerikai Army Tactical Missile System (ATACMS) rendszer
Amerikai Army Tactical Missile System (ATACMS) rendszer Fotó: HANDOUT Forrás: South Korean Defence Ministry
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Pentagon csendben visszavonta az Ukrajnának adott engedélyt arról, hogy az ukrán hadsereg nagy hatótávolságú rakétacsapásokat hajthasson végre mélyen Oroszország területén belül. Amerikai tisztviselők szerint a Pentagon már hónapok óta akadályozza Ukrajna nagy hatótávolságú rakétáinak bevetését oroszországi célpontok ellen, ezzel korlátozva Kijev lehetőségeit – írja a The Wall Street Journal.

Ukrajna nem támadhatja Oroszországot az amerikai, nagy hatótávolságú fegyverekkel
Ukrajna nem támadhatja Oroszországot az amerikai, nagy hatótávolságú fegyverekkel (Fotó: South Korean Defence Ministry)

Ukrajna engedélye visszavonva

Az amerikai, csaknem 300 kilométeres hatótávolságú ATACMS rakétákat az ukrán hadsereg már nem vetheti be Oroszország területén – mondták amerikai tisztviselők. A Biden-adminisztráció 2023-tól kezdve több száz ATACMS rakétát adott Ukrajnának. A Biden alatt bevezetett korlátozásokat, amelyek tiltották az oroszországi csapásokat, 2024 végén eltörölték, miután Észak-Korea belépett a háborúba Oroszország oldalán. Az utolsó, Biden által engedélyezett ATACMS-szállítmány tavasszal érkezett meg Ukrajnába, és Kijevnek az amerikai tisztviselők szerint mára csak korlátozott készlete maradt.

Elbridge Colby, a Pentagon politikai ügyekért felelős helyettes államtitkára dolgozta ki a felülvizsgálati mechanizmust, amely dönt Kijev kérelmeiről az amerikai, illetve az európai szövetségesek által biztosított fegyverek bevetésénél.

Trump elnök világossá tette, hogy a háborúnak véget kell vetni

 – közölte Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője.

Trump csütörtökön egy közösségi médiás bejegyzésben azt írta, Ukrajna nem győzheti le Oroszországot, hacsak nem tud támadásba lendülni a háborúban, amely már több mint három éve tart.

Nincs esély a győzelemre!

– írta az amerikai elnök. Egy magas rangú tisztviselő ugyanakkor hozzátette: Trump megváltoztathatja a döntését, és engedélyezheti a támadó hadműveletek bővítését Oroszország ellen. Trump korábban ostobaságnak nevezte Biden döntését, amely engedélyezte az ukrán rakétacsapásokat Oroszországban:

Csak eszkaláljuk a háborút, és rosszabbá tesszük.

Az amerikai ATACMS és más nagy hatótávolságú fegyverek, például a brit Storm Shadow cirkálórakéta, nem változtatták meg a háború menetét. Ugyanakkor lehetővé tették, hogy Ukrajna fenyegetést jelentsen az orosz vezetési központokra és repülőterekre, távol a frontvonalaktól, miközben Moszkva előnyben van létszám, fegyverzet és erőforrások tekintetében.

A Pentagon felülvizsgálati eljárása a Storm Shadow rakéták használatára is kiterjed, mivel az amerikai célmegjelölési adatokra támaszkodik. 

Trump kilátásba helyezte az orosz szankciók szigorítását és a vámok növelését Oroszország fő kereskedelmi partnereivel szemben, ha a Kreml nem hajlik a háború befejezésére. A döntést azonban elhalasztották a Putyinnal tartott csúcstalálkozó után, ahol az orosz elnök meggyőzte Trumpot a békekészségéről. Trump júliusban megígérte, hogy új fegyvereket biztosít Kijevnek, amennyiben Európa fizeti a költségeket. Ez a döntés azután született, hogy rövid időre szüneteltek az amerikai fegyverszállítmányok, miközben a Pentagon felülvizsgálta saját készleteit. Trump akkor azt mondta az újságíróknak: 

Nem tervezzük, hogy nagy hatótávú fegyvereket adunk Moszkva célba vételére.

Miközben az USA nem jelentett be újabb rakétaszállításokat, más fegyverek, amelyeket az európai kormányok vásárolnak az Egyesült Államoktól, segíthetik Ukrajnát a saját határain belül. Ezek közé tartoznak a légvédelmi rendszerek és a 145 kilométeres hatótávú GMLRS rakéták.

Az amerikai kormány a múlt héten jóváhagyta 3350 darab, repülőgépekre szerelhető, nagy hatótávolságú ERAM rakéta eladását, amelyek várhatóan hat héten belül érkeznek Ukrajnába – közölték amerikai tisztviselők. A 850 millió dolláros fegyvercsomag, amelyet nagyrészt európai nemzetek finanszíroznak, Trump Putyinnal és Zelenszkijjel tartott találkozói után kapott zöld jelzést.

Több amerikai tisztviselő közölte, hogy az ERAM bevetése – amelynek hatótávja 240–450 kilométer – szintén Pentagon-engedélyhez kötött lesz. Ukrajna maga is fejleszt nagy hatótávolságú fegyvereket, főként drónokat, amelyeket orosz olajfinomítók és repülőgépek ellen vetett be.

A drónok bizonyos feladatokra kiválóak, de megvannak a sebezhetőségeik is

 – mondta James Townsend, aki az Obama-kormány idején a NATO-ügyekért felelős legmagasabb rangú Pentagon-tisztviselő volt, utalva az ATACMS-korlátozásokra. Zelenszkij nemrég közölte, hogy országa új cirkálórakétát, a Flamingót fejleszti, amelyből az év végére vagy a következő év elejére nagy mennyiséget tudnak majd gyártani. 

Korábban arról is írtunk, hogy Trump kezében van a béke sorsa és nem a nyugati globalisták döntenek.

Borítókép: Amerikai Army Tactical Missile System (ATACMS) rendszer (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Zelenszkijék energetikai létesítményekre csaptak le + videó

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felhévizy Félix
idezojelekFelhévizy

Varga Judit váratlanul megjelent, Magyar Péter pánikba esett és azóta összevissza beszél

Felhévizy Félix avatarja

A Tisza Párt elnökének a tyúkszemére léptek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu