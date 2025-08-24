Újabb diplomáciai csúcs készül Washingtonban

A washingtoni csúcstalálkozón várhatóan a kereskedelem és a biztonság kérdései kerülnek előtérbe. A The New York Times cikke szerint Kína egyre növekvő regionális szerepe új kihívások elé állítja a dél-koreai-amerikai szövetséget, számolt be az Origo.

Újabb csúcstalálkozó helyszíne lesz Washington (Fotó: AFP)

I Dzsem Jong japán útja történelmi jelentőségű volt, hiszen ez volt az első alkalom 1965 óta, hogy egy koreai elnök az USA előtt Japánba látogatott. A koreai vezető optimális partnernek nevezte Japánt, ami Szöulban széles körben úgy értelmeztek, mint szándékos jelzést Washington felé a két ázsiai ország közeledéséről.