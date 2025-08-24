WashingtonI DzsemjongTrump

Újabb diplomáciai csúcs készül Washingtonban

I Dzsem Jong dél-koreai elnök Amerikába utazik egy kulcsfontosságú találkozóra hétfőn Donald Trump elnökkel. A washingtoni tárgyalásokat megelőzően a koreai vezető kétnapos látogatást tett Japánban, ahol a japán-koreai kapcsolatok javításáról egyeztetett.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
A washingtoni csúcstalálkozón várhatóan a kereskedelem és a biztonság kérdései kerülnek előtérbe. A The New York Times cikke szerint Kína egyre növekvő regionális szerepe új kihívások elé állítja a dél-koreai-amerikai szövetséget, számolt be az Origo. 

Újabb csúcstalálkozó helyszíne lesz Washington (Fotó: AFP)
I Dzsem Jong japán útja történelmi jelentőségű volt, hiszen ez volt az első alkalom 1965 óta, hogy egy koreai elnök az USA előtt Japánba látogatott. A koreai vezető optimális partnernek nevezte Japánt, ami Szöulban széles körben úgy értelmeztek, mint szándékos jelzést Washington felé a két ázsiai ország közeledéséről.

A japán–koreai kapcsolatok javítása kulcsfontosságú Washington számára, mivel stabilizáló erőt jelenthet a régióban.

Egy szöuli diplomata szerint a koreai–japán kapcsolatok erősítése természetesen megerősíti a Korea-USA és a háromoldalú együttműködést is.

Washingtonban ez lesz a fókuszban

A Trump–I Dzsem Jong-találkozón várhatóan szó esik majd a közelmúltban kötött vámegyezményről, valamint olyan érzékeny kérdésekről, mint a Dél-Koreában állomásozó amerikai csapatok jövője. 

A dél-koreai vezetőre komoly külpolitikai próbatétel vár, mivel az USA igyekszik újraértékelni szövetségesi viszonyát, ami magasabb koreai védelmi kiadásokkal és az amerikai erők esetleges átcsoportosításával járhat a Kínával szembeni stratégia jegyében.

A hétfői washingtoni találkozó eredményei várhatóan jelentős hatással lesznek nemcsak a dél-koreai–amerikai kapcsolatokra, de az egész kelet-ázsiai régió geopolitikai egyensúlyára is.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

