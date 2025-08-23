Japánstratégiai megállapodásDél-Korea

Japán és Dél-Korea új szövetséget épít

A dél-koreai elnök első hivatalos külföldi látogatására Tokióban került sor. Japán és Dél-Korea vezetői megállapodtak abban, hogy tovább erősítik a két ország biztonsági és gazdasági együttműködését. A tárgyalások fókuszában a regionális feszültségek és a közös amerikai szövetség állt.

Wiedermann Béla
Forrás: MTI2025. 08. 23. 22:41
Isiba Sigeru japán miniszterelnök és I Dzsemjong dél-koreai elnök Forrás: AFP
A japán fővárosban fogadta Isiba Sigeru miniszterelnök a júniusban hivatalba lépett dél-koreai elnököt, I Dzsemjongot. Japán kiemelt figyelmet szentelt az első hivatalos elnöki látogatásnak, amelynek során a két fél a stratégiai együttműködés elmélyítéséről tárgyalt.

Japán és Dél-Korea vezetői stratégiai megállapodást kötöttek Tokióban, amely gazdasági, védelmi és diplomáciai együttműködést is érint.
Fotó: AFP

A vezetők közös sajtóközleményt adtak ki, amelyben leszögezték: az egyre súlyosbodó stratégiai helyzetben nemcsak a kétoldalú, hanem az Egyesült Államokkal közös háromoldalú együttműködés is kulcsfontosságú. A felek szorosabb egyeztetésre törekednek a diplomácia, a védelem, a gazdasági biztonság, valamint a mesterséges intelligencia és a munkaerő-csereprogramok területén is.

Válaszlépések a regionális feszültségekre

A tárgyalások egyik kiemelt témája az Észak-Korea által jelentett nukleáris és rakétafenyegetés volt. Japán és Dél-Korea megerősítette: közös céljuk a Koreai-félsziget teljes atomfegyver-mentesítése. 

Egyértelművé tették, hogy ebben továbbra is számítanak az Egyesült Államok támogatására, amelynek segítségével a térségben tapasztalható kínai befolyással szemben is ellensúlyt képezhetnek.

I Dzsemjong a japán-dél-koreai barátság fontosságát hangsúlyozta, annak ellenére, hogy nemrég, augusztus 15-én a japán gyarmati uralom alóli felszabadulás évfordulóján elmondott beszédében ismét szóvá tette a történelmi sérelmeket. Az elnök felszólította Tokiót, hogy nézzen szembe „az egykori brutális japán uralom okozta súlyos és megoldatlan problémákkal”, mint a kényszermunka és a nők szexuális bántalmazása.

Japán és az Egyesült Államok továbbra is kulcsszereplő

Isiba Sigeru japán kormányfő szintén a kapcsolatépítés jelentőségét emelte ki, és megköszönte a dél-koreai elnök látogatását. A megbeszélésekről készült fényképeket az X közösségi oldalon is megosztotta. 

A látogatás időzítése nem véletlen: mindössze két nappal előzte meg I Dzsemjong washingtoni útját, ahol Donald Trump amerikai elnökkel találkozik, és védelmi, valamint kereskedelmi ügyekről egyeztet majd.

Japán tehát nemcsak kétoldalú szinten kívánja mélyíteni kapcsolatait, hanem a nemzetközi szövetségekben is aktív szerepet vállal. A mostani találkozó újabb jele annak, hogy Tokió kulcsszereplővé kíván válni a térség geopolitikai viszonyrendszerében.

Borítókép: Isiba Sigeru japán miniszterelnök és I Dzsemjong dél-koreai elnök (Fotó: AFP)

