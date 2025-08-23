Japán és Dél-Korea új szövetséget épít

A japán fővárosban fogadta Isiba Sigeru miniszterelnök a júniusban hivatalba lépett dél-koreai elnököt, I Dzsemjongot. Japán kiemelt figyelmet szentelt az első hivatalos elnöki látogatásnak, amelynek során a két fél a stratégiai együttműködés elmélyítéséről tárgyalt.

Japán és Dél-Korea vezetői stratégiai megállapodást kötöttek Tokióban, amely gazdasági, védelmi és diplomáciai együttműködést is érint.

Fotó: AFP

A vezetők közös sajtóközleményt adtak ki, amelyben leszögezték: az egyre súlyosbodó stratégiai helyzetben nemcsak a kétoldalú, hanem az Egyesült Államokkal közös háromoldalú együttműködés is kulcsfontosságú. A felek szorosabb egyeztetésre törekednek a diplomácia, a védelem, a gazdasági biztonság, valamint a mesterséges intelligencia és a munkaerő-csereprogramok területén is.