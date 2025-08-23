Zelenszkij hajlandó területi kérdésekről is beszélni

Szerhij Kiszlicja ukrán külügyminiszter-helyettes szerint habár a törvények egyértelműen tiltják, az ukrán elnök kész területi kérdésekről is tárgyalni. Ezt azonban szerinte Zelenszkij csak a frontvonalak mentén hajlandó megtenni – írja az Origo.

Az ukrán külügyminiszter-helyettes szerint Zelenszkij hajlandó tárgyalni

Fotó: YASIN AKGUL/AFP

Ukrajnában jelenleg komoly jogi akadályba ütközik, hogy Zelenszkij területekről tárgyaljon, ugyanis nem sokkal a háború kezdete után életbe lépett egy ezt megtiltó törvény.

Kiszlicja szerint Ukrajna a békéért nem adhat fel területeket, de a frontvonalak mentén lehet tárgyalni a kérdésről. Az ukrán külügyminiszter-helyettes szerint egyébként lassan, de biztosan haladnak a tárgyalások. Az NBC műsorában Kiszlicja arról is beszélt, hogy valóban történelmi jelentőségű volt Zelenszkij és Donald Trump amerikai elnök találkozója.

A politikus szerint a biztonsági garanciák kidolgozása hamarosan befejeződik, ezek után pedig Zelenszkij dönt a tárgyalásokról.

Az interjúban arra is kitért Kiszlicja, hogy ha Zelenszkij és Putyin találkozója mégsem valósulna meg, az Egyesült Államoknak azonnal újabb szankciókat kellene bevezetnie Oroszországgal szemben. Az oroszoknak érezniük kellene annak a fájdalmát, ha elutasítják Trump béketervét – fogalmazott.

Zelenszkij nem áll készen

Ugyanezen műsorban Szergej Lavrov orosz külügyminiszter arról beszélt, hogy jelenleg nincsen tervben elnöki találkozó. Az orosz külügyminiszter szerint Putyin készen áll, ugyanez azonban nem mondható el Zelenszkijről.

Az orosz diplomata szerint sem Ukrajna, sem pedig „európai szponzorai” nem mutatnak semmilyen hajlandóságot arra, hogy akár csak megfontolják azokat a feltételeket, amelyek mentén Oroszország leülne tárgyalni.

Ilyen a NATO kérdése és a területek cseréje is.

Borítókép: Szerhij Kiszlicja ukrán külügyminiszter-helyettes sajtótájékoztatót tart (Fotó: AFP)