Emberölés miatt körözött, veszélyes román férfit keres a rendőrség, 5000 eurós díjat tűztek ki a fejére

Emberölés miatt indított hajtóvadászatot a román rendőrség Emil Gânj után, aki a gyanú szerint július 8-án megölte élettársát, majd rágyújtotta a házat a romániai Mezőméhesen – emlékeztetett a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a Police.hu oldalon. A 37 éves férfi azóta szökésben van.

A körözött román férfi testén anyajegyek, műtéti hegek és tetoválás is van

A román rendőrség európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadott a férfi ellen, aki felkerült az Europol legkeresettebb bűnözőinek az oldalára is, sőt 5000 euro díjat is kitűztek a kézre kerítése érdekében.

A román célkörözési egység még a nyáron felvette a kapcsolatot a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda célkörözési osztályával, a két hatóság azóta is napi kapcsolatban áll.

A nyomozó iroda közölte, a román nyomozók most új fényképeket osztottak meg a körözött férfiról a magyar fejvadászokkal, ezek alapján igyekeznek mielőbb felkutatni.

A gyanúsított

barna hajú,

körülbelül 175 centiméter magas,

sportos testalkatú,

haja rövidre nyírt,

kecskeszakállas.

Eltűnésekor sötét nadrágot és gumicsizmát viselt, és egy fekete hátizsák volt nála. Anyajegyek, műtéti hegek és tetoválás is van a testén, amelyek a fotókon is láthatóak.

A közlemény szerint

a férfi erőszakos és veszélyes, senki ne próbálja meg önállóan feltartóztatni.

A nyomozó iroda kéri, hogy akinek érdemleges információja van a körözött tartózkodási helyéről, tegyen bejelentést a Telefontanú 24 órában elérhető, 06-80/555-111-es zöldszámán vagy a 112-es központi segélyhívón.

