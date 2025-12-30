rendőrségbűncselekményeuropol

Emberölés miatt körözött, veszélyes román férfit keres a rendőrség, 5000 eurós díjat tűztek ki a fejére

A magyar fejvadászok újabb fotókat kaptak a szökevényről. Aki tud a 37 éves férfi hollétéről, azonnal jelentkezzen!

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 14:49
Fotó: Shutterstock
Emberölés miatt indított hajtóvadászatot a román rendőrség Emil Gânj után, aki a gyanú szerint július 8-án megölte élettársát, majd rágyújtotta a házat a romániai Mezőméhesen – emlékeztetett a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a Police.hu oldalon. A 37 éves férfi azóta szökésben van.

A körözött román férfi testén anyajegyek, műtéti hegek és tetoválás is van
Forrás: Police.hu

A román rendőrség európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadott a férfi ellen, aki felkerült az Europol legkeresettebb bűnözőinek az oldalára is, sőt 5000 euro díjat is kitűztek a kézre kerítése érdekében.

A román célkörözési egység még a nyáron felvette a kapcsolatot a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda célkörözési osztályával, a két hatóság azóta is napi kapcsolatban áll.

A nyomozó iroda közölte, a román nyomozók most új fényképeket osztottak meg a körözött férfiról a magyar fejvadászokkal, ezek alapján igyekeznek mielőbb felkutatni.

A gyanúsított

  • barna hajú,
  • körülbelül 175 centiméter magas,
  • sportos testalkatú,
  • haja rövidre nyírt,
  • kecskeszakállas.

Eltűnésekor sötét nadrágot és gumicsizmát viselt, és egy fekete hátizsák volt nála. Anyajegyek, műtéti hegek és tetoválás is van a testén, amelyek a fotókon is láthatóak.

A közlemény szerint

a férfi erőszakos és veszélyes, senki ne próbálja meg önállóan feltartóztatni.

A nyomozó iroda kéri, hogy akinek érdemleges információja van a körözött tartózkodási helyéről, tegyen bejelentést a Telefontanú 24 órában elérhető, 06-80/555-111-es zöldszámán vagy a 112-es központi segélyhívón.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
