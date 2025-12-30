Emberölés miatt körözött, veszélyes román férfit keres a rendőrség, 5000 eurós díjat tűztek ki a fejére

Emberölés miatt indított hajtóvadászatot a román rendőrség Emil Gânj után, aki a gyanú szerint július 8-án megölte élettársát, majd rágyújtotta a házat a romániai Mezőméhesen – emlékeztetett a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a Police.hu oldalon. A 37 éves férfi azóta szökésben van.
A román rendőrség európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadott a férfi ellen, aki felkerült az Europol legkeresettebb bűnözőinek az oldalára is, sőt 5000 euro díjat is kitűztek a kézre kerítése érdekében.
A román célkörözési egység még a nyáron felvette a kapcsolatot a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda célkörözési osztályával, a két hatóság azóta is napi kapcsolatban áll.
A nyomozó iroda közölte, a román nyomozók most új fényképeket osztottak meg a körözött férfiról a magyar fejvadászokkal, ezek alapján igyekeznek mielőbb felkutatni.
A gyanúsított
- barna hajú,
- körülbelül 175 centiméter magas,
- sportos testalkatú,
- haja rövidre nyírt,
- kecskeszakállas.
Eltűnésekor sötét nadrágot és gumicsizmát viselt, és egy fekete hátizsák volt nála. Anyajegyek, műtéti hegek és tetoválás is van a testén, amelyek a fotókon is láthatóak.
A közlemény szerint
a férfi erőszakos és veszélyes, senki ne próbálja meg önállóan feltartóztatni.
A nyomozó iroda kéri, hogy akinek érdemleges információja van a körözött tartózkodási helyéről, tegyen bejelentést a Telefontanú 24 órában elérhető, 06-80/555-111-es zöldszámán vagy a 112-es központi segélyhívón.
