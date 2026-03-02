Több amerikai vadászgépet is lelőttek Kuvaitban

Több videó is felkerült az internetre a hajnali órákban, amely egy amerikai vadászgépet mutat zuhanás közben. A Kuvaitban készült felvételek kapcsán később a hatóságok közleményt adtak ki, amelyben jelezték, hogy három amerikai vadászgépet lőtt le a légvédelem tévedésből.

Több vadászgépet is lelőtt a kuvaiti légvédelem tévedésből

Fotó: AUGUSTO RATIS / AGIF

Nem sokkal a videók kikerülése után már elindultak a találgatások arról, hogy pontosan mi is történt. Sokáig sem a kuvaiti, sem pedig az amerikai hatóságok nem kommentálták a felvételeket.

A videón jól látható volt, amint a megsérült vadászrepülőgép lángol és füstöl, amely kapcsán a szakértők szinte azonnal jelezték, hogy a gép feltehetőleg találatot kapott. Később a kuvaiti hatóságok közleményt adtak ki, amelyben jelezték, hogy a légvédelem tévedésből fenyegetésként azonosította a repülőket és tüzet nyitott.