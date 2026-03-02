Egyesült ÁllamokKuvaitF-15

Több amerikai vadászgépet is lelőttek Kuvaitban

A beszámolók és a videók tanulsága szerint is lezuhant egy amerikai F15-ös vadászgép Kuvait területén. A hivatalos tájékoztatás amely később érkezett már nem egy, hanem három vadászgép lelövéséről szólt, amelyeket minden jel szerint a kuvaiti légvédelem lőhetett le tévedésből.

Magyar Nemzet
2026. 03. 02. 15:04
Fotó: AUGUSTO RATIS Forrás: AGIF
Több videó is felkerült az internetre a hajnali órákban, amely egy amerikai vadászgépet mutat zuhanás közben. A Kuvaitban készült felvételek kapcsán később a hatóságok közleményt adtak ki, amelyben jelezték, hogy három amerikai vadászgépet lőtt le a légvédelem tévedésből. 

Fotó: AUGUSTO RATIS / AGIF

Nem sokkal a videók kikerülése után már elindultak a találgatások arról, hogy pontosan mi is történt. Sokáig sem a kuvaiti, sem pedig az amerikai hatóságok nem kommentálták a felvételeket. 

A videón jól látható volt, amint a megsérült vadászrepülőgép lángol és füstöl, amely kapcsán a szakértők szinte azonnal jelezték, hogy a gép feltehetőleg találatot kapott. Később a kuvaiti hatóságok közleményt adtak ki, amelyben jelezték, hogy a légvédelem tévedésből fenyegetésként azonosította a repülőket és tüzet nyitott.

 

Az amerikai hadsereg később szintén megerősített, hogy baráti tűzben sérült meg a három vadászrepülőgép. 

Az amerikai központi parancsnokság egy közleményben azt nyilatkozta, hogy az F-15-ös repülőgépeket „tévedésből lőtték le a kuvaiti légvédelem”, mert fenyegetésnek hitték azokat. A közlemény szerint a gépeken tartózkodó hatfős személyzet biztonságosan katapultált, állapotuk stabil.

Borítókép: Egy F-15-ös vadászgép (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

