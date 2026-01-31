Rendkívüli

Soha többé háborút: dugig megtelt a hatvani csarnok a DPK háborúellenes gyűlésén – kövesse nálunk élőben! + videó

IránCENTCOMIráni Forradalmi GárdaEgyesült ÁllamokHormuzi-szoros

Amerikai figyelmeztetés Iránnak: Washington nem tűr veszélyes műveleteket

Washington nem tűr semmiféle veszélyes műveletet a Hormuzi-szorosban – közölte pénteken az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) azt követően, hogy Irán kétnapos hadgyakorlatot jelentett be a térségben.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 31. 10:12
Amerikai figyelmeztetés Iránnak: Washington nem tűr veszélyes műveleteket Forrás: AFP
Közleményében a parancsnokság kiemelte, hogy bármely, az amerikai erők, regionális partnerek, illetve kereskedelmi hajók közelében tanúsított „veszélyes és szakszerűtlen” magatartás – például az amerikai hadihajók fölötti átrepülés – destabilizálja a régiót. Kiemelte továbbá, hogy az amerikai egységek továbbra is a legmagasabb szintű szakértelemmel, a nemzetközi normákkal összhangban látják el feladataikat, hozzátéve: az iráni Forradalmi Gárdának is ezt kell tennie.

Irán kétnapos hadgyakorlatot jelentett be
Irán kétnapos hadgyakorlatot jelentett be. Fotó: AFP

Felszólította továbbá Teheránt, hogy a manőverek során ne veszélyeztesse a hajózási szabadságot, írja az Anadolu hírügynökség.

Irán a tervek szerint vasárnap kezd hadgyakorlatba, amely során az egységek éleslőszereket is bevetnének.

A szoroson naponta mintegy 20 millió hordó kőolaj halad át, ami a globális olajkereskedelem körülbelül 20 százalékát jelenti.

Irán régóta fenyegetőzik a Hormuzi-szoros lezárásával

A Magyar Nemzetnek adott interjúban Siklósi Péter beszélt arról, hogy mennyire reális jelenleg egy közvetlen amerikai–iráni háború. A szakértő a lehetséges iráni lépések között a Hormuzi-szoros lezárását is említette, amellyel Irán régóta rendszeresen fenyeget. Kifejtette azonban, hogy a 

Hormuzi-szoros lezárása azt is jelentené, hogy Irán saját hajói, köztük az olajszállító hajók sem tudnák elhagyni az öblöt.

Hozzátette: ez óhatatlanul amerikai katonai ellenlépéseket váltana ki, mert az Egyesült Államok megtámadná és megsemmisítené azokat az eszközöket, amelyekkel Irán megpróbálná lezárni a szorost. 

Borítókép: Az Abraham Lincoln repülőgép-hordozó (balra) áthalad a Hormuzi-szoroson 2019. november 19-én (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

