Amerikai nyomás Iránon: tárgyalás vagy csapás jöhet?

Véleménye szerint kérdéses, hogy mindebből valóban amerikai csapások lesznek-e. Úgy látja, ennek megvan a lehetősége, de az egyértelmű, hogy ha Trump elnök ezt el tudja kerülni, akkor el fogja. Úgy fogalmazott, hogy az amerikai elnök elsősorban úgy akarja leszereltetni az iráni nukleáris programot, hogy lehetőleg ne kelljen háborúznia.

Hozzátette: ha ez nem sikerül, akkor csapásokat mérhetnek, de ez egyfajta „utolsó lehetőség”.

Arra a kérdésre, hogyha a tárgyalások elindulnának, akkor mi lehetne az Egyesült Államok minimális elvárása Iránnal szemben, a szakértő kifejtette: az ő elvárásuk az, hogy teljes egészében szüntessék meg az atomprogramot. Mégpedig úgy, hogy azt később ellenőrizni is lehessen. Nem elég csak bemondásos alapon, hanem helyszíni ellenőrzésekkel megerősítve – magyarázta.

Teljes egészében fel akarják számolni az iráni nukleáris programot Fotó: AFP

Amerika nem bízik Iránban

Siklósi Péter szerint felmerülhet a kérdés, mi lesz a civil nukleáris programmal. Rámutatott azonban, hogy annyira nem bíznak már Iránban, hogy az Egyesült Államok ezt is kívülről látná el nukleáris hasadóanyaggal, és nem bízná iráni dúsításra. Hozzátette, hogy a már eddig dúsított, fellelhető anyagot is elszállítanák az országból.