Amerikai nyomás Iránon: tárgyalás vagy csapás jöhet?

Donald Trump csütörtökön arról beszélt, hogy nem zárja ki a tárgyalások lehetőségét Iránnal. Az amerikai elnök ugyanakkor katonai lépéseket is kilátásba helyezett, amikor úgy fogalmazott: „Jelenleg nagyon sok nagy, nagyon erős hajónk tart Irán felé, és nagyszerű lenne, ha nem kellene őket bevetnünk.” A Magyar Nemzetnek adott interjúban Siklósi Péter értékelte a helyzetet.
Siklósi Péter emlékeztetett, hogy a tavaly nyári, tizenkét napos háború után Irán beleegyezett abba, hogy tárgyalásokat kezdjenek az iráni nukleáris program megszüntetéséről, felszámolásáról, leszereléséről. Felidézte ugyanakkor, hogy Teherán ezt követően húzta az időt, és gyakorlatilag nem folytak érdemi tárgyalások. Megállapítása szerint ami most zajlik, az tulajdonképpen nyomásgyakorlás. A szakértő úgy fogalmazott, hogy mindezt erődemonstrációval támasztja alá az amerikai elnök, illetve Amerika, amely rá akarja kényszeríteni Iránt arra, hogy számolja fel a nukleáris programját. Kiemelte:
Washington célja az, hogy Teherán kezdjen tárgyalni, és a tárgyalások keretében felszámolja a nukleáris programját.
