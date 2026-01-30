Trump döntésére vár a Pentagon, készen áll a sereg

Donald Trump csütörtökön újságíróknak beszélt arról, hogy nem zárja ki a tárgyalások lehetőségét Iránnal. Az amerikai elnök ugyanakkor nem mondta el, mikor indulhatna el a párbeszéd, és azt sem tisztázta, hogy az milyen formában zajlana. Arra sem tért ki, hogy Washington részéről ki képviselné az Egyesült Államokat az esetleges egyeztetéseken – számolt be róla a Reuters forrásaira hivatkozva az Origo.

Egyszerre beszél tárgyalásról és erődemonstrációról Donald Trump. Fotó: AFP

Trump egy rövid válaszban megerősítette szándékát, amikor a Teheránnal folytatandó tárgyalásokról kérdezték. – Igen, ezt tervezem – fogalmazott. Az elnök azonban azonnal katonai erődemonstrációra is utalt. Mint mondta:

Jelenleg nagyon sok nagy, nagyon erős hajónk tart Irán felé, és nagyszerű lenne, ha nem kellene őket bevetnünk.

A kijelentések idején az Egyesült Államok újabb hadihajót vezényelt a Közel-Keletre. Amerikai tisztviselők szerint ugyanakkor Trump még nem hozott döntést arról, hogy katonai csapást mérjen-e Iránra. A források szerint az elnök továbbra is több forgatókönyvet vizsgál, és mérlegeli a lehetőségeit, végleges döntés azonban egyelőre nem született.