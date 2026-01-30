TrumpbeavatkozásIránTeheránEgyesült ÁllamokPentagon

Trump döntésére vár a Pentagon, készen áll a sereg

Egyszerre beszél tárgyalásról és erődemonstrációról Donald Trump: az elnök szerint egyeztetni kell Iránnal, miközben újabb amerikai hadihajók érkeznek a térségbe. A hadügyminisztérium közölte: az amerikai fegyveres erők felkészültek arra, hogy az elnök által meghozott döntéseket haladéktalanul végrehajtsák.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 9:29
Trump tárgyalást emleget, a Pentagon készen áll Forrás: AFP
Donald Trump csütörtökön újságíróknak beszélt arról, hogy nem zárja ki a tárgyalások lehetőségét Iránnal. Az amerikai elnök ugyanakkor nem mondta el, mikor indulhatna el a párbeszéd, és azt sem tisztázta, hogy az milyen formában zajlana. Arra sem tért ki, hogy Washington részéről ki képviselné az Egyesült Államokat az esetleges egyeztetéseken – számolt be róla a Reuters forrásaira hivatkozva az Origo.

Egyszerre beszél tárgyalásról és erődemonstrációról Donald Trump
Egyszerre beszél tárgyalásról és erődemonstrációról Donald Trump. Fotó: AFP

Trump egy rövid válaszban megerősítette szándékát, amikor a Teheránnal folytatandó tárgyalásokról kérdezték. – Igen, ezt tervezem – fogalmazott. Az elnök azonban azonnal katonai erődemonstrációra is utalt. Mint mondta: 

Jelenleg nagyon sok nagy, nagyon erős hajónk tart Irán felé, és nagyszerű lenne, ha nem kellene őket bevetnünk.

A kijelentések idején az Egyesült Államok újabb hadihajót vezényelt a Közel-Keletre. Amerikai tisztviselők szerint ugyanakkor Trump még nem hozott döntést arról, hogy katonai csapást mérjen-e Iránra. A források szerint az elnök továbbra is több forgatókönyvet vizsgál, és mérlegeli a lehetőségeit, végleges döntés azonban egyelőre nem született.

A két ország közötti viszony az elmúlt hetekben érezhetően feszültebbé vált. 

Ennek hátterében az áll, hogy az iráni vallási vezetés erőszakkal lépett fel az országszerte kirobbanó tüntetésekkel szemben. A megmozdulások a gazdasági nehézségek és a politikai elnyomás ellen irányultak. Donald Trump több alkalommal is kemény hangon bírálta Teheránt, és nyílt fenyegetéseket is megfogalmazott az iráni vezetéssel szemben.

Az amerikai elnök jelezte: az Egyesült Államok nem marad tétlen, ha Irán továbbra is megöli a tüntetőket. 

Bár a demonstrációk azóta visszaszorultak, Washington továbbra is kiemelt figyelemmel követi az iráni belpolitikai és biztonsági fejleményeket.

 

Trump világossá tette, hol húzódik a határ

Donald Trump világossá tette, hol húzódik Washington számára a határ Irán ügyében. Az amerikai elnök közölte: az Egyesült Államok beavatkozik, amennyiben Teherán ismét a nukleáris programja elindítása mellett dönt. Júniusban izraeli és amerikai erők légicsapásokat hajtottak végre az iráni atomprogram szempontjából kulcsfontosságú létesítmények ellen.

Trump egy kabinetülésen külön napirendre vette az iráni helyzetet. 

Az elnök Pete Hegsethtől, a hadügyi tárca vezetőjétől kért helyzetértékelést. Hegseth nyilatkozata egyértelmű volt. – Nem szabad nukleáris képességeket fejleszteniük – fogalmazott a Pentagon vezetője. Majd hozzátette: 

Készen állunk arra, hogy teljesítsük az elnök elvárásait a hadügyminisztériummal szemben.

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Csépányi Balázs
idezojelekmagyar péter

Nagy Attila Tibor lerántotta a leplet Magyar Péterék hazugságáról

Csépányi Balázs avatarja

A politikai elemző megint kihúzta a gyufát.

