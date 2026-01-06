IránDonald Trumptüntetés

Irán forrong, Trump figyelmeztetett

Legalább harmincöten meghaltak Iránban az egy hete tartó tüntetések során. Donald Trump amerikai elnök figyelmeztette Irán vezetését, hogy ne próbálja meg erőszakkal leverni a tiltakozásokat.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 7:12
Fotó: KHOSHIRAN Forrás: Middle East Images
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Iránban legalább 35-en meghaltak a közel másfél hete tartó, több városban is erőszakba torkolló tiltakozások során – közölték aktivisták kedden, miközben a tüntetések nem csitulnak. Donald Trump amerikai elnök nemrég figyelmeztette Irán vezetését, hogy ne próbáljon meg erőszakot alkalmazni a tüntetőkkel szemben. 

Irán szinte minden tartományában zajlanak a tüntetések
Irán szinte minden tartományában zajlanak a tüntetések. Fotó: KHOSHIRAN/Middle East Images

Az adat az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agencytől (HRANA) származik, amely szerint több mint 1200 embert vettek őrizetbe a bő egy hete tartó tüntetéseken.

Közleményük szerint 29 tüntető, négy gyermek és az iráni biztonsági erők két tagja vesztette életét. Irán 31 tartományából 27-ben zajlanak tüntetések több mint 250 helyszínen.

A csoport, amely egy iráni aktivista hálózatra támaszkodik tudósításai során, a múltbeli zavargások során pontos adatokat szolgáltatott.

Eközben a Farsz iráni hírügynökség hétfő késő este arról számolt be, hogy a tüntetéseken mintegy 250 rendőr és a Forradalmi Gárda önkéntesekből álló Baszidzs egységének 45 tagja megsérült.

 

Donald Trump amerikai elnök pénteken arra figyelmeztette Iránt, hogy ha Teherán „békés tüntetőket öl”, az Egyesült Államok „a megmentésükre siet”.

A megmozdulások a megélhetési válság, az elszabadult infláció és a nemzeti valuta hirtelen gyengülése miatt robbantak ki, és az utóbbi három év legnagyobb országos tiltakozási hullámává váltak.

Borítókép: Iráni lakosok gyűltek össze egy ítélethirdetésre (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekRobert Fico

Bombát dobtak az Ipolyba

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Mielőtt kinyilatkoztatnál, számolj el tízig.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu