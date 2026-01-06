Irán forrong, Trump figyelmeztetett

Iránban legalább 35-en meghaltak a közel másfél hete tartó, több városban is erőszakba torkolló tiltakozások során – közölték aktivisták kedden, miközben a tüntetések nem csitulnak. Donald Trump amerikai elnök nemrég figyelmeztette Irán vezetését, hogy ne próbáljon meg erőszakot alkalmazni a tüntetőkkel szemben.

Irán szinte minden tartományában zajlanak a tüntetések. Fotó: KHOSHIRAN/Middle East Images

Az adat az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agencytől (HRANA) származik, amely szerint több mint 1200 embert vettek őrizetbe a bő egy hete tartó tüntetéseken.

Közleményük szerint 29 tüntető, négy gyermek és az iráni biztonsági erők két tagja vesztette életét. Irán 31 tartományából 27-ben zajlanak tüntetések több mint 250 helyszínen.

A csoport, amely egy iráni aktivista hálózatra támaszkodik tudósításai során, a múltbeli zavargások során pontos adatokat szolgáltatott.