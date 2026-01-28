Trump ultimátumot adott Teheránnak

Trump korábban kijelentette, hogy „megmenti” azokat a tüntetőket, akik részt vettek a hónap elején Iránban a tüntetések brutális és példátlan leverésében. Az amerikai székhelyű Emberi Jogi Aktivisták Hírügynöksége (HRANA) több mint hatezer ember, köztük 5858 tüntető meggyilkolását erősítette meg a zavargások december végi kezdete óta.

A szervezet ugyanakkor jelenleg további 17 ezer bejelentett halálesetet vizsgál.

A norvégiai székhelyű Iran Human Rights (IHR) arra figyelmeztetett, hogy a végső áldozatok száma meghaladhatja a 25 ezret.