trumpiránegyesült államok

Trump ultimátumot adott Teheránnak

Donald Trump amerikai elnök drámai hangvételű üzenetben figyelmeztette az iráni vezetést: fogy az idő. Az Egyesült Államok példátlan méretű haditengerészeti erőt vonultat fel a térségben, Trump pedig „sebességet és erőszakot” ígér, ha Teherán nem ül tárgyalóasztalhoz.

Munkatársunktól
2026. 01. 28. 17:52
Donald Trump amerikai elnök Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Végéhez közeledik az Egyesült Államok türelme Iránnal szemben, „fogy az idő” – derül ki Donald Trump amerikai elnök üzenetéből.

Trump figyelmeztette Iránt
Trump figyelmeztette Iránt (Fotó: NurPhoto via AFP)

Hatalmas flotta tart Irán felé. Gyorsan halad, nagy erővel, lelkesedéssel és céltudatosan. Ez a flotta nagyobb, mint a Venezuelába küldött, élén a nagy Abraham Lincoln repülőgép-hordozóval. Akárcsak Venezuelában, ez a flotta is készen áll, hajlandó és képes gyorsan, szükség esetén erőszakosan is teljesíteni a feladatát

– írta az elnök.

Trump egyúttal reményét fejezte ki, hogy Irán gyorsan tárgyalóasztalhoz ül, hogy sikerüljön „méltányos és igazságos megállapodást” kötni.

Nincs atomfegyver

– nyomatékosította Trump.

Amerikai védelmi tisztviselők megerősítése szerint a USS Abraham Lincoln repülőgép-hordozó vezette csapásmérő kötelék már megérkezett a térségbe – írja a BBC.

Válaszul Irán ENSZ-küldöttsége kijelentette, hogy Teherán „kész a kölcsönös tiszteleten és érdekeken alapuló párbeszédre”, de ha nyomást gyakorolnak rá, akkor 

meg fogja védeni magát, és „soha nem látott módon fog reagálni”.

Trump korábban kijelentette, hogy „megmenti” azokat a tüntetőket, akik részt vettek a hónap elején Iránban a tüntetések brutális és példátlan leverésében. Az amerikai székhelyű Emberi Jogi Aktivisták Hírügynöksége (HRANA) több mint hatezer ember, köztük 5858 tüntető meggyilkolását erősítette meg a zavargások december végi kezdete óta.

A szervezet ugyanakkor jelenleg további 17 ezer bejelentett halálesetet vizsgál.

A norvégiai székhelyű Iran Human Rights (IHR) arra figyelmeztetett, hogy a végső áldozatok száma meghaladhatja a 25 ezret.

Az Egyesült Államok júniusban, az Izrael által indított „12 napos háború” alatt több légitámadást is indított Irán kulcsfontosságú nukleáris létesítményei, Fordo, Natanz és Iszfahán ellen. Bár Washington akkor azt állította, hogy a támadás jelentősen visszavetette Teherán atomfegyver-fejlesztési képességeit, az iráni állami média szerint a csapás hatástalan volt, mivel a kritikus anyagokat már korábban kimenekítették. Irán válaszul rakétákat lőtt ki egy katari amerikai támaszpontra.

A következő támadás sokkal rosszabb lesz! Ne hagyják, hogy ez újra megtörténjen

– utalt vissza az elnök az Éjféli Kalapács hadműveletre.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Magyar Péter tanár úr

Bayer Zsolt avatarja

Publicitánk legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu