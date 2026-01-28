Trump ultimátumot adott Teheránnak

Végéhez közeledik az Egyesült Államok türelme Iránnal szemben, „fogy az idő” – derül ki Donald Trump amerikai elnök üzenetéből.
Hatalmas flotta tart Irán felé. Gyorsan halad, nagy erővel, lelkesedéssel és céltudatosan. Ez a flotta nagyobb, mint a Venezuelába küldött, élén a nagy Abraham Lincoln repülőgép-hordozóval. Akárcsak Venezuelában, ez a flotta is készen áll, hajlandó és képes gyorsan, szükség esetén erőszakosan is teljesíteni a feladatát
– írta az elnök.
Trump egyúttal reményét fejezte ki, hogy Irán gyorsan tárgyalóasztalhoz ül, hogy sikerüljön „méltányos és igazságos megállapodást” kötni.
Nincs atomfegyver
– nyomatékosította Trump.
