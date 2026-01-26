IránENSZnépírtásEgyesült Államokhatározat

ENSZ-határozat Irán ügyében: jogvédők szerint tízezrek haltak meg + videó

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa rendkívüli ülésen határozatban ítélte el az iráni hatóságok fellépését a tüntetőkkel szemben, felszólítva Teheránt az erőszak beszüntetésére és a jogsértések kivizsgálására. Irán politikai indíttatásúnak nevezte a döntést, miközben a nemzetközi nyomás és a térségben tapasztalható katonai feszültség egyaránt erősödik.

Magyar Nemzet
2026. 01. 26. 10:08
Az iráni rezsim ellen tüntetnek Londonban Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A genfi rendkívüli ülésen az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának többsége elfogadta azt a határozatot, amely felszólítja Iránt a tüntetőkkel szembeni erőszak beszüntetésére, valamint a jogellenes kivégzések, eltűnések és egyéb jogsértések kivizsgálására. A döntést több nyugati és ázsiai ország támogatta, míg Kína, India és Pakisztán ellenezte, más államok pedig tartózkodtak – írja az Al Jazeera cikkére hivatkozva az Origo.

Donald Trump amerikai elnök több alkalommal figyelmeztette Iránt, hogy a tömeges erőszak következményekkel járhat
Donald Trump amerikai elnök több alkalommal figyelmeztette Iránt, hogy a tömeges erőszak következményekkel járhat. Fotó: AFP

Teherán politikai indíttatásúnak minősítette az ENSZ döntését. Irán ENSZ-nagykövete úgy fogalmazott, hogy a nyugati országok elveszítették hitelességüket, mivel szankciós politikájuk súlyos terheket rótt az iráni lakosságra. Az iráni vezetés szerint az erőszakos eseményekért külföldi támogatást élvező szélsőséges csoportok a felelősek, és az általuk elismert halálos áldozatok száma jóval alacsonyabb, mint amit a nemzetközi jogvédő szervezetek állítanak.

Emberi jogi csoportok és ENSZ-megbízottak azonban sokkal magasabb számokról beszélnek. 

Egyes becslések alapján a tüntetések halálos áldozatainak száma akár a több tízezret is elérhette, amit szakértők Irán közelmúltjának legsúlyosabb vérontásaként értékelnek. Egy korábbi ENSZ-ügyész a történteket a srebrenicai népirtással hozta párhuzamba, kiemelve, hogy Iránban ennél is rövidebb idő alatt követelhetett több áldozatot az erőszak.

A helyzetet tovább nehezíti az országos internetkorlátozás, amely ellenére folyamatosan kerülnek felvételek a tüntetések elfojtásáról. Nemzetközi jogvédő szervezetek szerint több videó is azt támasztja alá, hogy a biztonsági erők éleslőszert használtak a demonstrálókkal szemben, ezt azonban az iráni vezetés határozottan cáfolja – magyarázza az Al Jazeera.

A belpolitikai válság mellett a nemzetközi feszültség is nő. Donald Trump amerikai elnök több alkalommal figyelmeztette Iránt, hogy a tömeges erőszak következményekkel járhat, és az Egyesült Államok katonai jelenlétet erősített a térségben. Az iráni vezetés erre dacos nyilatkozatokkal reagált, és nyíltan katonai válasszal fenyegetett bármilyen külső beavatkozás esetén – írja az Origo.

Borítókép: Az iráni rezsim ellen tüntetnek Londonban (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Pornóbuli a Tisza partján (Pártján)

Bayer Zsolt avatarja

Szabó Tímea feljelenti Lázár Jánost, amiért közszemlére tette Kiara Bloomd pikáns kis fotóit.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.