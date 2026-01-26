ENSZ-határozat Irán ügyében: jogvédők szerint tízezrek haltak meg + videó

A genfi rendkívüli ülésen az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának többsége elfogadta azt a határozatot, amely felszólítja Iránt a tüntetőkkel szembeni erőszak beszüntetésére, valamint a jogellenes kivégzések, eltűnések és egyéb jogsértések kivizsgálására. A döntést több nyugati és ázsiai ország támogatta, míg Kína, India és Pakisztán ellenezte, más államok pedig tartózkodtak – írja az Al Jazeera cikkére hivatkozva az Origo.

Donald Trump amerikai elnök több alkalommal figyelmeztette Iránt, hogy a tömeges erőszak következményekkel járhat. Fotó: AFP

Teherán politikai indíttatásúnak minősítette az ENSZ döntését. Irán ENSZ-nagykövete úgy fogalmazott, hogy a nyugati országok elveszítették hitelességüket, mivel szankciós politikájuk súlyos terheket rótt az iráni lakosságra. Az iráni vezetés szerint az erőszakos eseményekért külföldi támogatást élvező szélsőséges csoportok a felelősek, és az általuk elismert halálos áldozatok száma jóval alacsonyabb, mint amit a nemzetközi jogvédő szervezetek állítanak.

Emberi jogi csoportok és ENSZ-megbízottak azonban sokkal magasabb számokról beszélnek.

Egyes becslések alapján a tüntetések halálos áldozatainak száma akár a több tízezret is elérhette, amit szakértők Irán közelmúltjának legsúlyosabb vérontásaként értékelnek. Egy korábbi ENSZ-ügyész a történteket a srebrenicai népirtással hozta párhuzamba, kiemelve, hogy Iránban ennél is rövidebb idő alatt követelhetett több áldozatot az erőszak.

A helyzetet tovább nehezíti az országos internetkorlátozás, amely ellenére folyamatosan kerülnek felvételek a tüntetések elfojtásáról. Nemzetközi jogvédő szervezetek szerint több videó is azt támasztja alá, hogy a biztonsági erők éleslőszert használtak a demonstrálókkal szemben, ezt azonban az iráni vezetés határozottan cáfolja – magyarázza az Al Jazeera.

A belpolitikai válság mellett a nemzetközi feszültség is nő. Donald Trump amerikai elnök több alkalommal figyelmeztette Iránt, hogy a tömeges erőszak következményekkel járhat, és az Egyesült Államok katonai jelenlétet erősített a térségben. Az iráni vezetés erre dacos nyilatkozatokkal reagált, és nyíltan katonai válasszal fenyegetett bármilyen külső beavatkozás esetén – írja az Origo.

Borítókép: Az iráni rezsim ellen tüntetnek Londonban (Fotó: AFP)