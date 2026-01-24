Irán szerint bármilyen támadás háborút jelent

Az Egyesült Államok elnökének, Donald Trumpnak a nyilatkozata nem maradt válasz nélkül. Irán egy forrás szerint bármilyen támadást azonnali és teljes körű háborúként fog értelmezni, és ennek megfelelően is reagál majd rá – írja az Origo.

Irán vezetése teljes körű háborúra készül egy esetleges amerikai támadás esetén

Forrás: KHAMENEI.IR

A névtelenséget kérő tisztviselő szerint remélik, hogy az amerikai elnök által emlegetett armada valójában nem konfrontáció miatt érkezik, azonban az ország hadserege teljes készültségben van és mindenre készen áll.