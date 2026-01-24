Irán szerint bármilyen támadás háborút jelent

Az Egyesült Államok elnökének, Donald Trumpnak a nyilatkozata nem maradt válasz nélkül. Irán egy forrás szerint bármilyen támadást azonnali és teljes körű háborúként fog értelmezni, és ennek megfelelően is reagál majd rá – írja az Origo.
A névtelenséget kérő tisztviselő szerint remélik, hogy az amerikai elnök által emlegetett armada valójában nem konfrontáció miatt érkezik, azonban az ország hadserege teljes készültségben van és mindenre készen áll.
Ezúttal minden támadást – legyen az korlátozott, korlátlan, sebészi pontosságú, kinetikus, bárminek is nevezik – totális háborúként kezelünk, és a lehető legkeményebb módon fogunk válaszolni – mondta a tisztviselő.
