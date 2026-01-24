IránEgyesült Államoktüntetés

Irán szerint bármilyen támadás háborút jelent

Egy tisztviselő szerint az iszlám ország, ha kell, bármilyen eszközzel megvédi magát. Nemrég az amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy egy óriási flotta tart az ország felé, Irán azonban jelezte, hogy bármilyen támadást teljes körű háborúként értelmez.

2026. 01. 24.
Fotó: - Forrás: KHAMENEI.IR
Az Egyesült Államok elnökének, Donald Trumpnak a nyilatkozata nem maradt válasz nélkül. Irán egy forrás szerint bármilyen támadást azonnali és teljes körű háborúként fog értelmezni, és ennek megfelelően is reagál majd rá – írja az Origo. 

Irán vezetése teljes körű háborúra készül egy esetleges amerikai támadás esetén
Forrás:  KHAMENEI.IR

A névtelenséget kérő tisztviselő szerint remélik, hogy az amerikai elnök által emlegetett armada valójában nem konfrontáció miatt érkezik, azonban az ország hadserege teljes készültségben van és mindenre készen áll. 

Ezúttal minden támadást – legyen az korlátozott, korlátlan, sebészi pontosságú, kinetikus, bárminek is nevezik – totális háborúként kezelünk, és a lehető legkeményebb módon fogunk válaszolni – mondta a tisztviselő.

A forrás ugyanakkor azt nem részletezte, hogy milyen jellegű válaszcsapásra készül az ország. A tisztviselő hangsúlyozta, hogy egy olyan ország, amely folyamatosan az amerikai hadsereg fenyegetésének az árnyékában létezik, nem tehet mást, mint megvédi saját területi integritását és szuverenitását bármilyen rendelkezésre álló eszközzel. 

Irán már korábban is figyelmeztetett

Az amerikai elnök már korábban jelezte, hogy ha kell, katonai akcióval is beavatkozik, miután Iránban több hete zajlanak a tüntetések, amelyek során a becslések szerint már legalább háromezer ember vesztette életét, miután a hatóságok erőszakot alkalmaztak a tüntetőkkel szemben. Pontos számokat azonban nem lehet tudni, miután az iráni rezsim egy ponton lekapcsolta az internetet. 

Donald Trump a tiltakozások kezdetén figyelmeztette az ország vezetését, hogy az Egyesült Államok nem fogja tétlenül nézni, ahogy ártatlan embereket ölnek. 

Ali Hamenei ajatollah Trump szavai után azzal vádolta a demonstrálókat, hogy „bajkeverők, akiket az amerikai elnök tüzelt fel”, és figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy ne avatkozzon be az ország ügyeibe. A tiltakozások kiváltó oka az országban tapasztalható siralmas gazdasági helyzet, az ezzel járó infláció, illetve az ezt kísérő megélhetési válság.

Borítókép: Ali Hamenei ajatollah (Fotó: AFP)

