Iráni válság: újabb háború közelében a Közel-Kelet

Csicsmann László hangsúlyozta, hogy bár Irán nem szeretne háborút indítani, a rezsim egzisztenciális válságban van, és ez eszkalációs folyamatokat indíthat el a régióban.

Ebben a helyzetben akár Irakban, a Hormuzi-szorosnál vagy máshol olyan következményei lehetnek, amelyek a Közel-Keletet eszkalációs irányba vihetik

– tette hozzá.

A Hezbollah és a Hamász meggyengült ugyan, de Irakban a síita milíciák és a húszik sem gyengültek meg, és nem szabad lebecsülni a jelentőségüket

– hangsúlyozta.

Irán akár szét is eshet

A szakértő arról is beszélt, hogy szerinte nem zárható ki, hogy az etnikailag széttagolt Irán bizonyos területei de facto leválhatnak az országról, különösen a keleti régiókban, amelyeket az iszlám köztársaság már nem tud egyben tartani.

Mi van akkor, ha Izrael elismeri Dél-Jement, és ha hirtelen Iránban megjelennek kisebb területi egységek, amiket a zsidó állam elismer valamilyen formában? Ez is elképzelhető akár

– összegezte a kutató.

A szakértő szerint a jelenlegi események Irán belső stabilitására és a régió biztonsági helyzetére is hosszú távú következményekkel lehetnek és a jövőbeli fejlemények a Közel-Kelet geopolitikai térképét is jelentősen átalakíthatják.