Orbán Viktor: Kilencmilliárd dolláros sarcot követel Brüsszel hazánktól

Trump: Rendkívül kemény amerikai fellépés várható, ha Irán kivégzi a letartóztatott tüntetőket

Donald Trump amerikai elnök határozott figyelmeztetést küldött Teheránnak: Washington nagyon kemény lépésekkel reagál, ha az iráni vezetés megkezdi a kormányellenes megmozdulások során letartóztatott tüntetők kivégzését. Az elnök hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok nem nézi tétlenül a civilek elleni erőszak további eszkalációját.

2026. 01. 14. 9:55
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke Fotó: Mandel Ngan Forrás: AFP
Trump a CBS Newsnak adott interjújában kijelentette: Ha ilyet tesznek, nagyon erős választ fogunk adni.

Donald Trump Teheránnak üzent (Fotó: Getty Images/AFP/Anna Moneymaker)

A nemzetközi aggodalmak középpontjában jelenleg Erfan Soltani ügye áll. A 26 éves férfit a Teherántól északnyugatra fekvő Karaj városában tartóztatták le a múlt héten, a tüntetések csúcspontján, még az internet lekapcsolása előtt. Jogvédők szerint Soltanit gyorsított eljárásban elítélhették, és kivégzése akár napokon belül megtörténhet, írta az Origo.

Az Amnesty International arra figyelmeztetett, hogy az iráni vezetés ismét gyorsított perekhez és önkényes kivégzésekhez folyamodhat, hogy elrettentse a tiltakozókat. A norvég székhelyű Iran Human Rights adatai szerint Irán tavaly legalább 1500 embert végzett ki. A Human Rights Activists News Agency (HRANA) szerint a tüntetések halálos áldozatainak száma szerda reggelre elérte a 2571-et, köztük 12 gyermek is van.

Ez a szám messze meghaladja az elmúlt évtizedek bármely iráni tiltakozási hullámának veszteségeit, és sokak szerint az 1979-es iszlám forradalom káoszát idézi. A szervezet szerint több mint 18 100 embert vettek őrizetbe.

Az iráni állami televízió először ismerte el hivatalosan a haláleseteket, egy tisztségviselőre hivatkozva „sok mártírról” beszélt. Eközben az Egyesült Államok külügyminisztériuma felszólította az amerikai állampolgárokat, hogy azonnal hagyják el Iránt, több nyugati ország pedig hasonló utazási figyelmeztetést adott ki.

Forr a levegő Iránban (Fotó: NurPhoto/AFP/Morteza Nikoubazl)
Trump figyelmeztet

Donald Trump az interjúban utalt korábbi amerikai katonai akciókra is, köztük a 2019-es műveletre, amelynek során likvidálták az Iszlám Állam akkori vezetőjét, Abu Bakr al-Bagdadit.

Nem akarjuk látni, hogy ez történjen Iránban, amikor ezreket kezdenek megölni. Ha most akasztásokról beszélünk, meglátjuk, hogyan végződik számukra. Nem jól.

Az elnök korábban közösségi oldalán is üzent az iráni tüntetőknek, támogatásáról biztosítva őket, és jelezve: felfüggesztette az összes találkozót iráni tisztségviselőkkel az értelmetlen gyilkolás leállításáig.

Teherán szerint az Egyesült Államok rezsimváltásra törekszik, szankciókkal, fenyegetésekkel és mesterségesen szított zavargásokkal. Az orosz külügyminisztérium szóvivője úgy nyilatkozott: Irán ellenségei a növekvő társadalmi feszültséget próbálják kihasználni az ország destabilizálására. Az iráni hatóságok ezzel szemben azt állítják, hogy sikerült visszaszerezniük az ellenőrzést, bár a biztonsági erők továbbra is erős jelenléttel vannak jelen az utcákon, és jogvédők szerint kényszervallomásokat sugároznak az állami médiában.

Borítókép: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke (Fotó: AFP/Mandel Ngan) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

