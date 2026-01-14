Trump: Rendkívül kemény amerikai fellépés várható, ha Irán kivégzi a letartóztatott tüntetőket

A nemzetközi aggodalmak középpontjában jelenleg Erfan Soltani ügye áll. A 26 éves férfit a Teherántól északnyugatra fekvő Karaj városában tartóztatták le a múlt héten, a tüntetések csúcspontján, még az internet lekapcsolása előtt. Jogvédők szerint Soltanit gyorsított eljárásban elítélhették, és kivégzése akár napokon belül megtörténhet, írta az Origo.

Az Amnesty International arra figyelmeztetett, hogy az iráni vezetés ismét gyorsított perekhez és önkényes kivégzésekhez folyamodhat, hogy elrettentse a tiltakozókat. A norvég székhelyű Iran Human Rights adatai szerint Irán tavaly legalább 1500 embert végzett ki. A Human Rights Activists News Agency (HRANA) szerint a tüntetések halálos áldozatainak száma szerda reggelre elérte a 2571-et, köztük 12 gyermek is van.

Ez a szám messze meghaladja az elmúlt évtizedek bármely iráni tiltakozási hullámának veszteségeit, és sokak szerint az 1979-es iszlám forradalom káoszát idézi. A szervezet szerint több mint 18 100 embert vettek őrizetbe.

Az iráni állami televízió először ismerte el hivatalosan a haláleseteket, egy tisztségviselőre hivatkozva „sok mártírról” beszélt. Eközben az Egyesült Államok külügyminisztériuma felszólította az amerikai állampolgárokat, hogy azonnal hagyják el Iránt, több nyugati ország pedig hasonló utazási figyelmeztetést adott ki.