„Úton a segítség”

Határozott hangvételű üzenettel reagált az iráni eseményekre Donald Trump amerikai elnök.

Az iráni tüntetőknek üzent Trump. Fotó: Middle East Images via AFP

A világpolitika egyik legforróbb tűzfészkében, Iránban zajló eseményekre reagálva Trump nem a diplomáciai virágnyelvet választotta.

Irán patriótái, továbbra is tiltakozzatok, vegyétek át az intézményeket

– buzdította az iráni tiltakozások résztvevőit, akik ellen a teheráni rezsim rendkívüli brutalitással lép fel.

Jegyezzétek meg a gyilkosok és bántalmazók nevét. Nagy árat fognak fizetni

– üzente közvetve az iráni politikai elitnek, hogy közeledik a felelősségre vonás ideje.

Ez az üzenet gyakorlatilag nyílt felhívás a csaknem fél évszázada regnáló teokratikus rezsim megdöntésére, ami új irányt jelez az Egyesült Államok Iránnal kapcsolatos politikájában. Az amerikai elnök nyilvánvalóvá tette, hogy vége az üres szavak és az alkudozás korszakának.

Lemondtam minden találkozót iráni tisztviselőkkel, amíg a tüntetők értelmetlen meggyilkolása meg nem szűnik

– szögezte le.

A két ország között jelenleg nincs hivatalos diplomáciai kapcsolat, ugyanakkor az elmúlt hónapokban több alkalommal is találkoztak az iráni és az amerikai tisztségviselők. Az üzenet azonban ezúttal világos: az Egyesült Államok a továbbiakban nem legitimál tárgyalásokkal egy olyan rezsimet, amely saját polgáraira lő.

A segítség úton van

– ígérte némiképp titokzatosan a tüntetőknek, hozzátéve, hogy „MIGA”, azaz tegyük újra naggyá Iránt.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)