trumpirándonald trumpegyesült államok

„Úton a segítség”

Úgy tűnik, vége a diplomáciai finomkodásnak és a Teheránnal alkudozás korszakának. Donald Trump amerikai elnök drámai hangvételű, nyílt felhívást intézett az iráni néphez, amelyben az állami intézmények átvételére és a rezsimmel szembeni ellenállás fokozására buzdította a perzsa állam polgárait.

Munkatársunktól
2026. 01. 13. 18:00
Donald Trump amerikai elnök Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Határozott hangvételű üzenettel reagált az iráni eseményekre Donald Trump amerikai elnök.

Az iráni tüntetőknek üzent Trump
Az iráni tüntetőknek üzent Trump. Fotó: Middle East Images via AFP

A világpolitika egyik legforróbb tűzfészkében, Iránban zajló eseményekre reagálva Trump nem a diplomáciai virágnyelvet választotta.

Irán patriótái, továbbra is tiltakozzatok, vegyétek át az intézményeket

– buzdította az iráni tiltakozások résztvevőit, akik ellen a teheráni rezsim rendkívüli brutalitással lép fel.

Jegyezzétek meg a gyilkosok és bántalmazók nevét. Nagy árat fognak fizetni

– üzente közvetve az iráni politikai elitnek, hogy közeledik a felelősségre vonás ideje.

Ez az üzenet gyakorlatilag nyílt felhívás a csaknem fél évszázada regnáló teokratikus rezsim megdöntésére, ami új irányt jelez az Egyesült Államok Iránnal kapcsolatos politikájában. Az amerikai elnök nyilvánvalóvá tette, hogy vége az üres szavak és az alkudozás korszakának.

Lemondtam minden találkozót iráni tisztviselőkkel, amíg a tüntetők értelmetlen meggyilkolása meg nem szűnik

– szögezte le.

A két ország között jelenleg nincs hivatalos diplomáciai kapcsolat, ugyanakkor az elmúlt hónapokban több alkalommal is találkoztak az iráni és az amerikai tisztségviselők. Az üzenet azonban ezúttal világos: az Egyesült Államok a továbbiakban nem legitimál tárgyalásokkal egy olyan rezsimet, amely saját polgáraira lő.

A segítség úton van

– ígérte némiképp titokzatosan a tüntetőknek, hozzátéve, hogy „MIGA”, azaz tegyük újra naggyá Iránt.

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleksvédország

A nyitott társadalom csodája (Waterlootól Mahmoudig)

Bayer Zsolt avatarja

Ma Svédországban képviselik a migránsok a teljes romlást. És győzni fognak. Hacsak…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.