Trump lépett Irán ügyében, ez sok mindent megváltoztat + videó

Donald Trump részleteket nem közölt, és a Fehér Ház hivatalos oldalán egyelőre nem jelent meg a rendelet jogi háttere sem, írja az Origo.

A bejelentés különösen érzékeny pillanatban érkezik: Iránban évek óta nem látott, kiterjedt kormányellenes tüntetések zajlanak. Trump jelezte, hogy Washington nyitott a tárgyalásokra, ugyanakkor katonai opciókat is mérlegel.

A Fehér Ház szóvivője szerint a diplomácia az első számú út, de „a légicsapások is a lehetőségek között vannak”.

Közben az iráni vezetés azt közölte: nyitva tartják a kommunikációs csatornákat Washington felé – a nyilvános üzenetek azonban sokszor eltérnek a háttérben zajló egyeztetések hangnemétől.