Trump közösségi oldalán közzétett üzenetében úgy fogalmazott: „Azonnali hatállyal minden olyan ország, amely üzletel az Iráni Iszlám Köztársasággal, 25 százalékos vámtarifát fizet az Egyesült Államokkal folytatott minden üzlet után. Ez a rendelkezés végleges és fellebbezhetetlen.”
Trump lépett Irán ügyében, ez sok mindent megváltoztat + videó
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok 25 százalékos vámmal terheli meg mindazon országok kereskedelmét, amelyek gazdasági kapcsolatban állnak az Iráni Iszlám Köztársasággal. Az intézkedés azonnali hatályba lép, és Washington egyértelmű jelzésnek szánja mind Teherán, mind annak nemzetközi partnerei felé, hogy az Egyesült Államok kész kemény eszközökkel is fellépni Irán elszigetelése érdekében.
Donald Trump részleteket nem közölt, és a Fehér Ház hivatalos oldalán egyelőre nem jelent meg a rendelet jogi háttere sem, írja az Origo.
A bejelentés különösen érzékeny pillanatban érkezik: Iránban évek óta nem látott, kiterjedt kormányellenes tüntetések zajlanak. Trump jelezte, hogy Washington nyitott a tárgyalásokra, ugyanakkor katonai opciókat is mérlegel.
A Fehér Ház szóvivője szerint a diplomácia az első számú út, de „a légicsapások is a lehetőségek között vannak”.
Közben az iráni vezetés azt közölte: nyitva tartják a kommunikációs csatornákat Washington felé – a nyilvános üzenetek azonban sokszor eltérnek a háttérben zajló egyeztetések hangnemétől.
Trump vámja kiket érint?
A Trump által belengetett vámintézkedések leginkább Irán legnagyobb kereskedelmi partnereit érinthetnék. A perzsa állam legfontosabb exportpiacai közé tartozik Kína, az Egyesült Arab Emírségek és India, miközben Irán az OPEC tagjaként az energiapiacokon is jelentős szereplő. A Világbank adatai szerint Teherán 2022-ben 147 országgal folytatott kereskedelmet.
Nem meglepő, hogy Peking azonnal reagált: a kínai külképviselet Washingtonban elutasította az „illegális egyoldalú szankciókat”, és hangsúlyozta, hogy a vám- és kereskedelmi háborúknak nincsenek nyertesei.
Iránban eközben kemény megtorlás kíséri a tiltakozásokat. Független jogvédő szervezetek szerint több száz halálos áldozat és több mint tízezer letartóztatás történt, az internetet és a telefonhálózatot időszakosan lekapcsolták. A tüntetések a súlyos gazdasági helyzet miatti elégedetlenségből indultak, mára azonban a rendszer megdöntését követelő jelszavak is megjelentek.
A mostani bejelentés nem csupán Teheránnak szól, hanem az egész nemzetközi közösségnek: aki Iránnal üzletel, az számoljon a washingtoni retorzióval.
Borítókép: Iráni tüntetők egy kormánypárti tüntetésen Teheránban (Fotó: NurPhoto/AFP/Morteza Nikoubazl)
