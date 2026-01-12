Trump Elon Muskkal tárgyalna az iráni internet helyreállításáról

Nagyon jó ebben, és egy nagyon jó cége van

– mondta Trump arra a kérdésre, hogy bevonná-e Muskot az iráni internetblokád megkerülésébe.

Az iráni hatóságok csütörtök óta szinte teljesen lekapcsolták az országot az internethálózatról, miután a megélhetési költségek drasztikus emelkedése nyomán országos tiltakozási hullám indult el. A tüntetők rövid idő alatt nyíltan az iráni vezetés ellen fordultak, ami a 2022-es Mahsza Amini-ügy óta a legkomolyabb kihívást jelenti a rezsim számára.

A tüntetések elfojtásának egyik fő eszköze az információáramlás korlátozása lett. A világtól elzárt Iránban így rendkívül nehézzé vált a szervezkedés, valamint a valós események dokumentálása és továbbítása.

Starlink mint digitális „mentőöv”

Elon Musk korábban nyíltan támogatta, hogy a Starlinket az iráni lakosság is használhassa a cenzúra megkerülésére. A műholdas hálózat már több konfliktuszónában – köztük Ukrajnában – bizonyította, hogy képes alternatív kommunikációs csatornát biztosítani akkor is, amikor az állami infrastruktúra összeomlik vagy szándékosan leállítják.

Nem ez lenne az első alkalom, hogy Washington Muskon keresztül próbál nyomást gyakorolni Teheránra. 2022-ben, Mahsza Amini halála után a Biden-kormányzat már egyeztetett a SpaceX-szel a Starlink iráni használatáról.

Illusztráció, a Starlink logó egy okostelefonon (Fotó: CFoto/AFP/Guo Dexin)

Trump és Musk újra közeledik egymáshoz

A Trump–Musk-kapcsolat az elmúlt években hullámzó volt. A techmilliárdos korábban jelentős összeggel támogatta Trump választási kampányát, pozíciót is kapott és vállalt a Trump-adminisztrációban, majd később konfliktusba került az elnökkel, amikor ellenezte annak adópolitikáját. Most azonban úgy tűnik, a két fél ismét közeledik egymáshoz: nemrég együtt vacsoráztak Trump floridai rezidenciáján, a Mar-a-Lagóban, és a védelmi miniszter is látogatást tesz a SpaceX egyik texasi létesítményében.