Kiderült, hogy miért fogták el a venezuelai elnököt

Elon Musk így reagált Orbán Viktor szavaira + videó

A milliárdos üzletember az X közösségi oldalon osztott meg egy videót Orbán Viktorról. Elon Musk határozottan reagált a magyar miniszterelnök szavaira.

Magyar Nemzet
2026. 01. 03. 11:46
Elon Musk Fotó: PATRICK T. FALLON Forrás: AFP
Elon Musk az X közösségi oldalon osztott meg egy videórészletet abból az interjúból, amelyet Orbán Viktor adott korábban amerikai és más újságíróknak, influenszereknek. A miniszterelnök ebben a migráció kérdéséről beszélt. 

Elon Musk sem hagyta szó nélkül Orbán Viktor szavait
Elon Musk sem hagyta szó nélkül Orbán Viktor szavait
Fotó: AFP

Mint mondta, a migráció a társadalom megváltoztatásának koncepciója, egyfajta helyettesítése az eredeti, született szavazóknak valaki mással, ami a baloldal terve. Hozzátette, Európában azonban vannak mások, akik szerint „meg kell maradnunk Európa hagyományos keretrendszerében és értékrendszerében, ami a nemzet, a szabadság, a kereszténység, ennyi az egész”.

Orbán Viktor szavaira Elon Musk is reagált. Közösségi oldalán tömören így kommentálta a magyar miniszterelnök szavait:

Igaz.

Borítókép: Elon Musk (Fotó: AFP)

