Elon Musk így reagált Orbán Viktor szavaira + videó

Elon Musk az X közösségi oldalon osztott meg egy videórészletet abból az interjúból, amelyet Orbán Viktor adott korábban amerikai és más újságíróknak, influenszereknek. A miniszterelnök ebben a migráció kérdéséről beszélt.
Mint mondta, a migráció a társadalom megváltoztatásának koncepciója, egyfajta helyettesítése az eredeti, született szavazóknak valaki mással, ami a baloldal terve. Hozzátette, Európában azonban vannak mások, akik szerint „meg kell maradnunk Európa hagyományos keretrendszerében és értékrendszerében, ami a nemzet, a szabadság, a kereszténység, ennyi az egész”.
Orbán Viktor szavaira Elon Musk is reagált. Közösségi oldalán tömören így kommentálta a magyar miniszterelnök szavait:
Igaz.
Borítókép: Elon Musk (Fotó: AFP)
Szóljon hozzá!
