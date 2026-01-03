Elon Musk így reagált Orbán Viktor szavaira + videó

Elon Musk az X közösségi oldalon osztott meg egy videórészletet abból az interjúból, amelyet Orbán Viktor adott korábban amerikai és más újságíróknak, influenszereknek. A miniszterelnök ebben a migráció kérdéséről beszélt.

Elon Musk sem hagyta szó nélkül Orbán Viktor szavait

Fotó: AFP

Mint mondta, a migráció a társadalom megváltoztatásának koncepciója, egyfajta helyettesítése az eredeti, született szavazóknak valaki mással, ami a baloldal terve. Hozzátette, Európában azonban vannak mások, akik szerint „meg kell maradnunk Európa hagyományos keretrendszerében és értékrendszerében, ami a nemzet, a szabadság, a kereszténység, ennyi az egész”.

Orbán Viktor szavaira Elon Musk is reagált. Közösségi oldalán tömören így kommentálta a magyar miniszterelnök szavait:

Igaz.

Borítókép: Elon Musk (Fotó: AFP)