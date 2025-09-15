Rendkívüli

Starlink-leállás Ukrajnában: a frontvonalon kritikus a helyzet

Ukrajna kommunikációs infrastruktúrája ismét válságba került, miután a Starlink globálisan leállt. Az Elon Musk tulajdonában lévő műholdas internetszolgáltatás meghibásodása súlyosan érinti Ukrajna kórházait, iskoláit és katonai egységeit.

Magyar Nemzet
2025. 09. 15. 9:09
Fotó: JONATHAN RAA / AFP Fotó: JAKUB PORZYCKI Forrás: NurPhoto
A szolgáltatás kulcsfontosságú szerepet tölt be a háború sújtotta ország kórházai, iskolái és frontvonalbeli katonai egységei számára, akik a Starlink stabil kapcsolataira támaszkodnak a mindennapi működés és a stratégiai műveletek során.

A Starlink műholdas internet-szolgáltatás globálisan leállt szeptember 15-én
A Starlink műholdas internetszolgáltatás globálisan leállt szeptember 15-én Fotó: JONATHAN RAA / AFP

Robert Brovdi ukrán parancsnok a Telegramon jelentette, hogy „a Starlink ismét leállt az egész frontvonalon”, ami súlyos fennakadásokat okozott a kommunikációban. A Downdetector platform adatai szerint 

több tízezer felhasználói panasz érkezett világszerte, jelezve a szolgáltatás globális jellegű hibáját.

Közel egy órával később Brovdi arról számolt be, hogy a kapcsolatok „fokozatosan helyreállnak”, bár a Starlink hivatalosan még nem erősítette meg ezt. Ez a második jelentős kimaradás az elmúlt hónapokban, ami ismét ráirányította a figyelmet Ukrajna Starlink-függőségére.

Kijev több mint ötvenezer Starlink-terminált kapott

A Starlink létfontosságú Ukrajna számára, mivel az ország hagyományos kommunikációs infrastruktúrája nagy részben megsemmisült a 2022-es invázió során. 

Kijev több mint ötvenezer Starlink-terminált kapott, amelyekből Lengyelország biztosította a legnagyobb számot, mintegy harmincezer készüléket. A műholdas hálózat mind a polgári, mind a katonai kapcsolatokat támogatja, így a szolgáltatáskimaradás kritikus helyzetet idézhet elő – számolt be róla a Kyiv Independent. A portál 2023 júliusában arról számolt be, hogy Elon Musk 2022-ben az ukrán ellentámadás idején ideiglenesen kikapcsolta a Herszon megye feletti műholdas lefedettséget. Ez az incidens aggodalmakat keltett, mivel rámutatott, hogy kritikus rendszerek működése külső magánszemélyek döntéseitől függhet.

Augusztusban az orosz hadsereg megsemmisítette a Starlink műholdas kommunikációs antennákat a Donyecki Népköztársaságban, Sztepanovka térségében.

Elemzők szerint a mostani leállás rámutat arra, hogy Ukrajna kommunikációs rendszere továbbra is sérülékeny a külső tényezőkkel szemben, miközben a háborús környezet fokozza az igényt a megbízható, gyors és széleskörű internetkapcsolatra.

Borítókép: A Starlink műholdas internetszolgáltatás globálisan leállt szeptember 15-én (Fotó: AFP)

