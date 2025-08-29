Súlyos orosz csapás érte az ukrán kommunikációt

Az antennák megsemmisítése megzavarta az ukrán egységek működését ezen a frontszakaszon. Emellett Konsztantyinovka térségében az orosz erők megakadályozták az ukrán katonák rotációját. A 100. különálló gépesített dandár egyik harcjárművét felderítés után bemérték, majd az adatokat átadták az FPV-támadódronok irányítóinak, amelyek végül megsemmisítették a járművet – számolt be róla a Life.ru.