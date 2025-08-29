orosz-ukrán háborúDonyecktámadás

Súlyos orosz csapás érte az ukrán kommunikációt

Az orosz hadsereg megsemmisítette a Starlink műholdas kommunikációs antennákat a Donyecki Népköztársaságban, Stepanovka térségében – közölte az orosz védelmi minisztérium. A jelentések szerint az orosz csapatok korábban Kupjanszk külvárosába is előrenyomultak.

Magyar Nemzet
2025. 08. 29. 11:02
Orosz-ukrán háború Fotó: - Forrás: MTI/EPA
Az orosz hadsereg megsemmisítette a Starlink műholdas kommunikációs antennákat a Donyecki Népköztársaságban, Stepanovka térségében, és megakadályozta az ukrán erők rotációját Konsztantyinovka közelében – közölte az orosz védelmi minisztérium.

Kulcsfontosságú célpontokat támadott az orosz sereg (AFP)
Kulcsfontosságú célpontokat támadott az orosz sereg (AFP)

Stepanovka környékének erdős részén az orosz katonák drónok segítségével semmisítették meg a Starlink antennákat, amelyeket az ukrán fegyveres erők 44. különálló gépesített dandára használt a koordináták továbbítására és a frontvonalon zajló kommunikáció fenntartására

– áll a közleményben, amelyet az Origo is idézett. 

Az antennák megsemmisítése megzavarta az ukrán egységek működését ezen a frontszakaszon. Emellett Konsztantyinovka térségében az orosz erők megakadályozták az ukrán katonák rotációját. A 100. különálló gépesített dandár egyik harcjárművét felderítés után bemérték, majd az adatokat átadták az FPV-támadódronok irányítóinak, amelyek végül megsemmisítették a járművet – számolt be róla a Life.ru.

Korábbi jelentések szerint az orosz csapatok benyomultak Kupjanszk külvárosába, és egyre nagyobb nyomást gyakorolnak az ukrán hadsereg állásaira. Az orosz egységek fokozatosan körbezárják a várost, az ukrán erőknek pedig mind nehezebb megőrizniük pozícióikat.

Korábban a Magyar Nemzet arról is beszámolt, Oroszország augusztus 27-én, késő este nagyszabású légicsapást mért Ukrajna több városára, köztük a fővárosra, Kijevre is. A helyi hatóságok közlése szerint legalább nyolc ember vesztette életét, köztük egy 14 éves fiatal, és további 45-en megsérültek. A sérültek közül harmincat kórházba szállítottak, köztük több gyermeket is.

Borítókép: orosz-ukrán háború (AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

