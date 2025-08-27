Új fázisába lépett az orosz–ukrán háború, Moszkva ilyet még nem tett

Dnyipropetrovszk szerepe az orosz–ukrán háborúban

A háború kitörése előtt Dnyipropetrovszk népessége meghaladta a hárommilliót, és ipari központként az ország második legjelentősebb bázisának számított a Donbász után, amely Donyeck és Luhanszk területeit foglalja magába.

Egy esetleges orosz betörést a térségbe igencsak rosszul fogadna ukrán közvélemény, különösen most, hogy az Egyesült Államok által irányított béketárgyalási kísérletek megrekedtek.

Bár Moszkva nem tart igényt Dnyipropetrovszkra, szemben Donyeckkel és négy másik kelet-ukrajnai régióval, a körzet városait mégis támadások érik, köztük a központot, Dnyiprót is. Szerda hajnalban a szomszédos Poltava megye energetikai létesítményei is célponttá váltak.