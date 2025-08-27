Rendkívüli

Adóemelés, elvándorlás, vesztes családok: ilyen jövőt hozhat a Tisza-csomag

orosz-ukrán háború

Új fázisába lépett az orosz–ukrán háború, Moszkva ilyet még nem tett

Az ukrán vezérkar szerint sikerült megállítani az orosz hadsereg előrenyomulását a Dnyipropetrovszk régióban, ahol folyamatos harcok zajlanak. Az orosz cél egy pufferzóna létrehozása a térségben. Miközben Moszkva falvak elfoglalásáról beszél, Kijev állítja, hogy azok még mindig ukrán kézen vannak. A béketárgyalások körüli bizonytalanság fényében az orosz–ukrán háború tovább eszkalálódik és folytatódik az orosz előrenyomulás.

Magyar Nemzet
2025. 08. 27. 10:33
Az orosz és az amerikai elnök Alaszkában
Az orosz és az amerikai elnök Alaszkában Fotó: KREMLIN PRESS OFFICE Forrás: ANADOLU
Az ukrán hadsereg vezérkara közölte, hogy az orosz csapatok betörtek Dnyipropetrovszk régióba, de sikerült feltartóztatni őket. A The Kyiv Independent szerint a támadók nem jutottak el több érintett település elfoglalásáig, ugyanakkor a környéken súlyos összecsapások folynak. Az orosz–ukrán háború a béketárgyalások körüli bizonytalanság árnyékában új fázisába lépett és az oroszok új területekre törnek be, írja az Origo.

Új fázisába lépett az orosz–ukrán háború, Dnyipropetrovszki régióban nyomulnak előre az oroszok
Fotó: DANYLO ANTONIUK/NurPhoto

A közlemény azután látott napvilágot, hogy a DeepState nevű csoport arról számolt be, hogy két kisebb települést elfoglaltak az oroszok.

Ez volt az első alkalom, hogy a harctéri megfigyelők arról számoltak be, hogy Moszkva erői a központi-keleti Dnyipropetrovszki régióban településeket foglaltak el, ahová hónapok óta próbálnak betörni.

Dnyipropetrovszk szerepe az orosz–ukrán háborúban

A háború kitörése előtt Dnyipropetrovszk népessége meghaladta a hárommilliót, és ipari központként az ország második legjelentősebb bázisának számított a Donbász után, amely Donyeck és Luhanszk területeit foglalja magába.

Egy esetleges orosz betörést a térségbe igencsak rosszul fogadna ukrán közvélemény, különösen most, hogy az Egyesült Államok által irányított béketárgyalási kísérletek megrekedtek.

Bár Moszkva nem tart igényt Dnyipropetrovszkra, szemben Donyeckkel és négy másik kelet-ukrajnai régióval, a körzet városait mégis támadások érik, köztük a központot, Dnyiprót is. Szerda hajnalban a szomszédos Poltava megye energetikai létesítményei is célponttá váltak.

Az orosz védelmi minisztérium arról számolt be, hogy augusztus 25-én több ukrán falut elfoglaltak a Dnyipropetrovszki régióban. 

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője korábban jelezte az orosz állami médiában, hogy a Dnyipropetrovszk megyében zajló hadműveletek célja egy „pufferzóna” létrehozása az ukrán oldalon.

Az orosz légvédelem több tucat ukrán drónt lőtt le

Az elmúlt éjjel az orosz légvédelmi erők sikeresen megsemmisítettek 26 ukrán pilóta nélküli légi járművet az ország 5 régiójában – erről az Oroszországi Föderáció Védelmi Minisztériuma számolt be. A tárca közlése szerint 15 drónt semmisítettek meg a Rosztovi terület felett, 4-et Orlovszk felett, 3-at Belgorodnál, 2-t Brjanszknál, valamint további 2-t Kurszknál. A földre hulló drónok roncsai legalább hét házat megrongáltak. A régió megbízott kormányzója, Jurij Szljuszár augusztus 27-én reggel közölte, hogy az ukrán fegyveres erők éjszakai légitámadását hét körzetben is visszaverték. Elmondása szerint a civil lakosság körében nem történt sérülés – számolt be róla a LIFE.

Korábban írtunk róla, hogy a következő hétvégén amerikaiakkal tárgyal az ukrán delegáció egy esetleges csúcstalálkozó megszervezéséről Zelenszkij és Putyin között.

Borítókép: Az orosz és az amerikai elnök Alaszkában (Fotó: AFP)

