Putyin elmondta a követeléseit, ez kell a békéhez

Moszkva követeléseit – miszerint Ukrajna nem lehet a NATO tagja, nyugati csapatok nem állomásozhatnak az ország területén, és át kell adnia a Donbasz régiót – pénteken hivatalosan is eljuttatták Washingtonba. A jelentés szerint Putyin beleegyezne abba, hogy befagyassza a jelenlegi frontvonalakat Harkiv és Zaporizzsja térségében, és feladna néhány elfoglalt területet a harkivi, szumi és dnyipropetrovszki régiókban.

Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

Putyin így vetne véget a vérontásnak

Egy névtelenséget kérő magas rangú NATO tisztviselő megjegyezte: „Putyin kívánságlistája nem meglepő, és gyanítjuk, hogy a jövőben további követeléseket támaszthat majd. Bármit, ami segít húzni az időt."