Rendkívüli

Szijjártó Péter: Ismét támadás érte a Barátság kőolajvezetéket

orosz-ukrán háborúTrump-PutyinZelenszkij

Putyin elmondta a követeléseit, ez kell a békéhez

Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin múlt héten Alaszkában találkozott Donald Trump amerikai elnökkel, ahol világossá tette, milyen feltételekkel lenne hajlandó befejezni az ukrajnai katonai műveleteket – erősítették meg csütörtökön a jelentések. Putyin konkrét elvárásokkal érkezett.

Kozma Zoltán
2025. 08. 22. 6:10
Több mint három éve tart az orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)
Több mint három éve tart az orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Moszkva követeléseit – miszerint Ukrajna nem lehet a NATO tagja, nyugati csapatok nem állomásozhatnak az ország területén, és át kell adnia a Donbasz régiót – pénteken hivatalosan is eljuttatták Washingtonba.  A jelentés szerint Putyin beleegyezne abba, hogy befagyassza a jelenlegi frontvonalakat Harkiv és Zaporizzsja térségében, és feladna néhány elfoglalt területet a harkivi, szumi és dnyipropetrovszki régiókban.

Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

Putyin így vetne véget a vérontásnak

Egy névtelenséget kérő magas rangú NATO tisztviselő megjegyezte: „Putyin kívánságlistája nem meglepő, és gyanítjuk, hogy a jövőben további követeléseket támaszthat majd. Bármit, ami segít húzni az időt."

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a héten egy televíziós interjúban kijelentette: 

Soha nem beszéltünk arról, hogy területeket kellene elfoglalni.

Ehelyett azt mondta, a Kreml célja az ukránok „megvédése" saját kormányuktól.

Ezek azok az okok, amelyeket sürgősen meg kell szüntetni a rendezés összefüggésében

 – tette hozzá Lavrov.

A Reuters szerint Putyin a csúcstalálkozón felvázolta, hogy a Kreml mit szeretne látni egy lehetséges békemegállapodásban, amely véget vetne a több százezer ember halálát és sérülését okozó háborúnak. Orosz források szerint lényegében az elnök kompromisszumot kötött a 2024 júniusában megfogalmazott területi követeléseivel kapcsolatban, amelyek értelmében Kijevnek át kellett engednie Moszkva Oroszország részeként követelt négy tartományának egészét: Donyecket és Luhanszkot Kelet-Ukrajnában – amelyek a Donbaszt alkotják –, valamint Herszont és Zaporizzsját délen.

Kijev ezeket a feltételeket a megadással egyenértékűnek minősítette, ezért elutasította.

Az Ukrajna szuverenitása és autonómiája miatti aggodalom már jóval a 2022-es orosz invázió előtt is növekedett, különösen a 2020-as belarusz tüntetések után. 2021-ben Putyin már azt írta, hogy Ukrajna és Belarusszia nem létezhet függetlenül Oroszországtól. Az év végére a biztonsági szakértők már arra figyelmeztettek, hogy Putyin Ukrajna lerohanására készül.

Borítókép: Több mint három éve tart az orosz-ukrán háború (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Oroszország rákényszerítette a világot, hogy a háborút az ő értelmezésében lássa

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Földi László
idezojelekTrump

Elnökök egymás között

Földi László avatarja

Magyarország érdekét nekünk kell definiálni és erős hangon tudtára adni a többieknek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu